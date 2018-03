Ferdi Erdoğan: “Dış politika sektörü etkiliyor”

Türkiye’deki inşaat malzemeleri ihracatında jeopolitik etkilerin ağırlıklı olduğuna dikkat çeken Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, “2014-2016 arası inşaat malzemesi ihracatında yaşanan düşüşlerin en önemli sebebi bu bölgede yaşanan krizlerden kaynaklanıyor” dedi.

Türkiye İMSAD’ın yılda dört kez çeyrek periyotlarda düzenlediği Gündem Buluşmaları toplantısında konuşan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, Haziran ayından bu yana gündeme yerleşen Körfez ülkeleri ve Katar sorununun Türkiye’ye yansımalarına değindi. Erdoğan, “Körfez ülkelerinde alınan müteahhitlik işleri ile diğer inşaat ve altyapı işleri, firmalarımız için önemli pazar olanakları sunuyor. Ama yaklaşık son 3 aydır ciddi etkilerini hissettiğimiz Körfez ülkeleri ile Katar arasında yaşanan gerginlik, Türkiye’yi de içine aldı. Dolaylı olarak krizin içine giren Türkiye, Katar yanında yer alırken, Körfez ülkelerinin Türkiye mallarına yönelik talep düşüklüğü ise artmaya devam ediyor. Irak ciddi kan kaybettiğimiz bir yer. Bu durum özellikle Güneydoğu’daki ticaretimizi etkiliyor. İran’da da küçüldük. Ambargonun kalktığı bir dünyada altyapısı, enerjisi ve yetişmiş insan gücüyle İran’ın bizi çevre ülkelere yaptığımız ihracatta zorlayacağını söyleyebilirim” dedi.

Erdoğan, son 3 yılda, inşaat malzemesi sektöründe 21.21 milyar dolardan 15.24 milyar dolara düşen bir ihracattan bahsettiklerini belirterek, “Yine son 3 yıla baktığımızda Libya’da yüzde 79 küçülmüş durumdayız. Rusya’da yüzde 67, Irak’ta yüzde 54, İran’da yüzde 40, BAE’de yüzde 32 ve Suudi Arabistan yüzde 23 azalma var. Bu ülkelerin toplamındaki kaybımız 3 milyar dolar civarında. Sadece Katar’a ihracatımız son 3 yılda yüzde 50 büyüme gösterdi ama bu yükselişe rağmen ihracat geliri artışı sadece 33 milyon dolar ve Katar toplam ihracatta bu ülkeler arasında son sırada yer alıyor” diye konuştu. Dünyadaki en büyük müteahhitlik firmalarını belirleyen ENR verilerini de değerlendiren Ferdi Erdoğan, şu bilgileri verdi: “ENR tarafından yapılan tespite göre, 2013 yılında dünyada müteahhitlik yapan 250 firma 544 milyar dolarlık iş yaparken 2 yıl üst üste yüzde 4.1 oranında azalma gösterip toplam gelirleri 500 milyar dolara düşmüş durumda. Müteahhitlerimiz bu düşüşü 2 soruna bağlıyorlar; bunlardan bir tanesi uluslararası likiditede sıkılaşma, diğeri ise jeopolitik sorunlar. Türkiye’ye baktığımızda, ülkemiz 40 firmasıyla ENR 250 listesinde 2. sırada yer alıyor. 2012-2014 döneminde yurtdışı yeni proje tutarları 25-30 milyar dolar iken 2016 yılında 12.5 milyar dolara iniyor. Yaklaşık yüzde 60’a yakın bir küçülme var. Sebebi ağırlıklı olarak jeopolitik sorunlar. Dolayısıyla dış politikadaki her gelişme önce Türk müteahhitlerini, sonrasında onlarla birlikte hareket eden malzeme üreticilerini ve başta yurtdışı inşaat işlerinde çalışan istihdamı etkiliyor. İnşaat malzemesi ihracatının başına gelen düşüşlerin en önemli sebebi bu bölgedeki krizlerden kaynaklanıyor.”

Genel büyüme rakamlarını değerlendiren Erdoğan, yılın ilk yarısında yüzde 6.4 büyüyen inşaat sektörünün genel ekonomik büyümenin de üzerinde bir performans gösterdiğini hatırlatarak gayrimenkul sektörünün ise 2017 yılı ilk yarısında sadece yüzde 1.7 büyüme gerçekleştirdiğini kaydetti. Erdoğan, “Bu yüzden gayrimenkul sektöründeki işler önemli ölçüde yavaşladı. Toplam inşaat harcamaları 2017 yılının ilk yarısında 190.6 milyar TL olarak gerçekleşti. İnşaat harcamaları 2016 yılı ilk yarısına göre cari fiyatlarla yüzde 32.5 yükselme gösterdi. İnşaat malzemeleri ihracatı yüzde 3.5 artarak 8.04 milyar dolara yükseldi. İthalatımız ise ihracatın aksine aynı dönemde yüzde 18.8 gerileyerek 4.22 milyar dolara indi” açıklamasını yaptı.



Destekler kademeli olarak azalacak

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, tek tip İmar Yasası’nın hayata geçeceğini, Eylül ayı sonu itibariyle KDV ve tapu harçları indirimi gibi desteklerin sona ereceğini, orta vadeli program ve Bakanlık programlarının açıklanacağını hatırlattı.



