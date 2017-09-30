Fuzul Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal: “Sektör minimum yüzde 4 büyür”

İnşaat sektörü 2016’nın tüm olumsuzluklarına rağmen yüzde 4 büyüme gerçekleştirdi. Fuzul Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, “Hükümet’in sağladığı destek ve teşvikler sektörümüze ivme kazandırdı, kazandıracaktır. 2017 yılında minimum yüzde 4 büyüme hedefliyoruz” dedi.



Tüm dünya ekonomisi için 2016 zorlu bir yıl oldu. Türkiye için de durum farklı olmadı. Bu süreçte bazı sektörler ciddi sınavlardan geçerken ülkenin en hareketli sektörlerinin başında inşaat/gayrimenkul geldi.

Fuzul Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, ‘zorlu’ bir 2016 yılının atlatıldığını belirterek, “Dolar kurundaki yükselme, bankaların uygulamış olduğu kredi faiz oranlarının yüksekliği, ülke tarihine kara bir leke olarak geçecek olan darbe girişiminin ekonomi hayatında yaratmış olduğu stres ortamına rağmen inşaat sektörü yılın son çeyreğinde toparlanma emareleri gösterdi. Ülkemizde 2016 yılının İlk 11 ayında 1 milyon 198 bin 740 adet konut satıldı. 2015 yılına göre yaklaşık yüzde 4.5 oranında artış sağlandı. Başka bir ifadeyle de sektörün GSMH’daki payı yüzde 8’lere ulaşmış oldu” dedi.

Hizmetler sektörü içinde özellikle inşaatın Türkiye için çok önemli bir yatırım alanı olduğunun altını çizen Akbal, Hükümet’in inşaat sektörüne yönelik hayata geçirdiği yasal düzenlemelerin genel olarak ‘olumlu’ algılandığını kaydetti. 2017 yılı için ‘ihtiyatlı iyimserlik’ kavramını kullanan Akbal, sektörün düzenlemelerin de etkisiyle minimum yüzde 4 büyüme göstereceğine inandığını belirtti. Akbal, ekonomiyi bir bütün olarak görmek gerektiğine de işaret ederek, “İnşaat özelinde gayrimenkul sektörü olarak iyimserim. Ancak sadece bizim iyi olmamız yetmiyor. Türkiye’nin tamamı bir ekosistemdir. Tüm sektörlerin genelde ise ekonominin iyi olması gerekiyor. Bunun için de hem siyasiler hem sade vatandaşa çok büyük sorumluluk düşüyor” dedi.

Konuttaki daralma 150 metrekare üstü içindi

Konuttaki daralmanın en fazla 150 metrekare üstü olarak da tabir edilen lüks dairelerde olduğunu aktaran Eyüp Akbal, Bakanlar Kurulu’nun, 150 metrekarenin üstündeki konutların satışında yüzde 18 olan KDV’yi yüzde 8’e düşürmesiyle KDV’de 10 puanlık indirimin önemli olduğunu, 30 Eylül 2017’ye kadar sürecek uygulamanın sıkıntıyı gidermede çözüm olacağını düşünüyor. Akbal, “Uygulamayı teslime hazır konut stoklarının eritilmesinde çok faydalı görüyorum. Talebimiz ise KDV oranlarındaki düşüş uygulamasının uzun dönemli uygulanmasıdır” dedi. Sektörde son 3 haftadır özellikle Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Katar kaynaklı hareketlilik yaşandığını kaydeden Akbal, yabancıların mülk alımında getirilen avantajların sektöre oldukça olumlu olarak yansıdığını kaydetti: “Ancak bu değişiklikler yeterli değil. Sektörün biraz daha cazibesinin arttırılmasına ihtiyaç olduğu aşikar.”

Düzenlemeler olumlu sektör hareketlenecek

Hükümet’in gayrimenkul sektöründe önemli düzenlemeler gerçekleştirdiğini aktaran Akbal, yeni yasal düzenlemeler hakkında şunları söyledi: “Öncelikle yüzde 18 olan KDV oranı seviyeli olarak 2017 yılının Mart ayına kadar yüzde 8’e düşürüldü. Sektörün en önemli problemleri arasında yer alan arsa rayicine bağlı KDV problemi, yeni düzenlemeyle olması gerektiğini düşündüğümüz oranlara indi. Konut kredilerinde peşinat şartı evin değerleme bedelinin yüzde 25’i iken bu rakam yüzde 20’ye indirildi. Böylece konut kredisi kullanmak isteyen, ama peşinatı denkleştiremeyen kesime konut fiyatının yüzde 5’i oranında bir yardım eli uzatılmış oldu.”

Hükümet’in sektörde hareketliliği sağlamak adına attığı adımları tek tek sıralayan Akbal, şu bilgileri verdi: “Noterlerde binde 9.48 olarak uygulanan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ait Damga Vergisi oranı sıfırlandı. Yapı ruhsatı 1 Ocak’tan sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak’tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde de metrekare vergi değeri bin lira ile 2 bin lira arasındaki konutların tesliminde yüzde 8, 2 bin liranın üzerindeki konutların tesliminde de yüzde 18 KDV uygulandı. 150 metrekarenin altındaki konutların ilk yapımı sırasında kullanılan kombi, cam balkon, duş teknesi, duşakabin, küvet, mutfak dolabı, evye, batarya, duş başlığı, panel radyatör gibi ürünler yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV’ye tabi tutulacak. Maliye, müteahhitlerin bu eşyaya ilişkin ödedikleri KDV’nin yüzde 17’sini iade edecek. Bu indirimin yeni yapılacak evlerde fiyatlara yüzde 1 ila 1.5 düşüş olarak yansıması, yani 300 bin TL’lik bir evin fiyatında 4 bin 500 TL düşüş yaratması bekleniyor.”

Eyüp Akbal, sektöre ivme kazandırmasını düşündükleri ana konulardan birinin bürokrasinin kısalması ve imar yönetmeliği revizesi olduğunu ifade etti. Halihazırda avan proje ile ruhsat alımı 6-8 ay arasında bir süreyi alıyor. Akbal, “Bu oldukça uzun bir süreç ve birde belediyeler arasında imar yönetmeliği yorum farklarını da düşünürsek bu sürelerin daha da uzaması mümkün olabilmektedir. Bürokrasi ruhsat alımında, iskan (yapı ruhsatı) süreçlerinde vb. müteahhitleri oldukça yormaktadır” diye konuştu.

Fuzul Yapı projeye odaklandı büyümeyi garantiledi

GYODER Üyesi olan Fuzul Yapı ‘Gayrimenkulde Güçbirliği, Daha Güçlü Türkiye’ sloganı ile başlatılan kampanyaya 2 projesi ile iştirak ediyor. Olimpa Park ve Vadiyaka projelerinde 60 Ay ‘0’, 120 Ay ‘0.45’ ve 240 Ay için ‘0.79’ oranları ile alıcılara konut kredisi kullandırabiliyor. Akbal, yurtdışında yaygın olan ancak ülkemizde ilk kez kullandırılan 240 ay vadeli konut projesinin psikolojik açıdan önemli bir gelişme olduğunu düşünüyor.

Eyüp Akbal, “Ancak yine belirtmekte fayda görüyorum faiz oranları hala yüksek. Faizin normal seviyelere gelmesi gerekiyor Hükümetimiz bu konuda gereken adımları atacaktır kanaatindeyim. Şunu da söylemekte fayda var. Bu kampanyada alıcıların 60 Ay ‘0’ ve 120 Ay ‘0.45’ oranlarını tercih edeceği görüşündeyim” dedi.

Fuzul Yapı’nın yürüttüğü projelerde geldikleri noktaları, Akbal şöyle detaylandırıyor: “2016 yılında lansmanını yaptığımız Vadiyaka Projesi’nde teslimleri Haziran 2017’de gerçekleştireceğiz. 350 daire ve 70 dükkandan oluşan projenin yüzde 80’i satıldı. Gaziosmanpaşa’da 600 konutlu kentsel dönüşüm ihalesini aldık. 350 milyon TL maliyetli TemAvrasya adını verdiğimiz projenin Nisan ayında lansmanına hazırlanıyoruz. 2017 yılı bizim için Anadolu Yakası’nın ağırlık kazandığı bir yıl olacak. Özellikle Ümraniye ve Çekmeköy’e yoğunlaşarak ada bazında kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vereceğiz.”

FuzulEv tarafında ise şubeleşme çalışmaları ağırlık kazanıyor. Bu yıl yüzde 70 büyüme hedeflediklerini söyleyen Akbal, 32 şubesi 10 bayisi olan FuzulEv’in bu yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu ağırlıklı 40 yeni şube daha açacağını ve yaklaşık 250 kişi istihdam edeceğini öngörüyor.



MESA projeleri 2017’de 3.5 milyar liralık yatırım değerine ulaşacak

MESA 2017’de hız kesmeyecek. 2016 yılında yaklaşık yüzde 8’lik bir büyüme yakalayan ve 4.500 kişilik istihdam sağlayan MESA, 2017’de en az 6 yeni projeye daha imza atarak 3.5 milyar liralık yatırım değerine ulaşacak. Mevcut birçok avantaja karşın maliyet artışının henüz fiyatlara yansımadığı bu dönemin konut almanın tam zamanı olduğunu belirten MESA Yönetim Kurulu Erhan Boysanoğlu, sektördeki tüm satışların bankalar üzerinden yapılması ile de sağlıklı veri üretimine sahip olunabileceğini vurguladı. Erhan Boysanoğlu, devletin uygun arsa desteği ile dar gelirlilere yönelik konut üretiminin de mümkün olabileceğini belirtti.

2016’da 2.660 adetlik konut satışına ulaştıklarını belirten MESA Genel Müdürü Mert Boysanoğlu da, “Toplam 4.000 konutluk yeni projelere imza atacağımız 2017’de ise 2.500 konut satışı ile 1.7 milyar TL’lik ciroya ulaşmayı ve yaklaşık 5.000 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Boysanoğlu, “Faizlerin yüzde 1’in altına düşmesi, KDV indirimi, Emlak Konut öncülüğünde, GYODER desteği ile düzenlenen kampanya ve başta MESA olmak üzere şirketlerin çeşitli kampanyalarla sundukları avantajlar, gayrimenkul sektörünün 2016 yılını başarıyla tamamlamasını sağlamıştır” dedi.

Sinpaş ‘240 ay vadeli’ tarihi konut kampanyasına 12 projesi ile katılıyor

Sinpaş 12 projesi ile tarihi ‘240 ay vadeli konut satışı’ kampanyasına katılıyor. Kampanyada, Sinpaş Palas, Queen Central Park, Aydos Country, EgeYakası, Altınoran, Marina Ankara, Ege Vadisi, Liva, Köyceğiz, İncek Dünyası, Aquacity Denizli ve Bursa Modern projeleri ile yer alıyor. Sinpaş GYO ve Sinpaş Yapı’nın İstanbul, Ankara, Bursa ve Denizli’de yer alan projelerinde kampanya kapsamında toplam 2.855 konut en uygun vade ve ödeme koşullarıyla sunuluyor. Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve GYODER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Avni Çelik, kampanyanın Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyası olduğunu söyledi.

Vadiyaka Başakşehir, Başakşehir’in en iyi lokasyonu

Vadiyaka Başakşehir, Şehir Hastanesi, 3. Havalimanı ve Başakşehir Metro projelerinin odağında yükseliyor. Görüş alanında Türkiye’nin en büyük botanik parkının yer aldığı ferah daireler, çocuk oyun adası, zengin sosyal olanakları ile eşsiz bir yaşam alanı vadeden Vadiyaka Başakşehir’de; 2+1, 3+1, 4+1’den oluşan 361 daire ve 56 ticari mağaza bulunuyor. Vadiyaka Başakşehir, bölgenin ilk ve tek alışveriş merkezi olan Olimpa AVM’ye ve Başakşehir’in yeni kent meydanına yakınlığı ile her an dolu dolu bir yaşam vadediyor.

Nef’ten 240 ay vadeli kredi fırsatı!

Nef, "Gayrimenkulde Güç Birliği, Daha Güçlü Türkiye" kampanyasının ikinci adımı olan 240 ay vadeli kredili konut satışı kampanyasına destek olma kararı aldı. Henüz satışa çıkmayan Nef Ataköy Residence; ön lansmanı yapılan Nef Bahçelievler ve Nef Sancaktepe ile İş GYO-Nef ortak projesi olan İnistanbul Topkapı projeleriyle kampanyaya destek veren Nef; 240 ay için yüzde 0.79 faiz oranı ile yüzde 5’ten başlayan peşinatlı ödeme seçeneği sunuyor. Ayrıca 60 ay yüzde 0 faizli ve 120 ay yüzde 0.45 faizli kredi kullanma ve teslimden sonra kredi taksitlerini ödeme olanağı sağlıyor.

Türkiye İMSAD’ın yeni Başkanı Ferdi Erdoğan oldu

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) 35. Olağan Seçimli Genel Kurulu yapıldı. Yönetim kurulunun iki yılda bir seçildiği Türkiye İMSAD’da başkanlık görevine, Kale Yapı Ürünleri Grubu Başkanı Ferdi Erdoğan geldi. Genel kurulda konuşan Türkiye İMSAD’ın yeni başkanı Ferdi Erdoğan, sektörde kalitenin, rekabet ve istihdam konularının önemine değinerek, Türkiye İMSAD’ın bu konularla ilgili çalışmalarına devam edeceğini kaydetti. Enerji verimliliğinin de çok önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, sektörün madencilik ve lojistik alanında çalışmalar yapması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye İMSAD 2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri:

- Ferdi Erdoğan (Kale Yapı Ürünleri Grubu Başkanı)

- F. Fethi Hinginar (Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı)

- Arif Dündar Yetişener (Fibrobeton Yönetim Kurulu Başkanı)

- Kenan Aracı (Çuhadaroğlu Genel Müdürü)

- Oktay Alptekin (Aluform Pekintaş Temsilcisi)

- Arif Nuri Bulut (İzocam Genel Müdürü)

- Çetin Tecdelioğlu (Çetin Cıvata Genel Müdürü)

- Erdem Ertuna (Türk Demirdöküm Yönetim Kurulu Üyesi-CMO)

- Müfit Ülke (Duravit Genel Müdürü)

- Tayfun Küçükoğlu (Betek Boya Genel Müdürü)

- Ebru Şapoğlu (Trakya Cam Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı)

- Nevra Özhatay (Çimsa Genel Müdürü)

- Bora Tuncer (Schneider Elektrik Türkiye, İran ve Orta Asya Ülke Başkanı)

- Ercüment Yalçın (Wilo Türkiye Genel Müdürü)

- Kemal Yıldırım (TİMDER-Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

- H. Yener Gür’eş (TUCSA-Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)

- Buğra Kavuncu (BASF Türk-CEO)

- Mehmet Nazım Yavuz (ÇATIDER-Çatı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)

- A. Münir İsker (Tepe Betopan Genel Müdürü)

Türk yapı sektörünün hedefi yeni pazarlardaki yerel müteahhitler

2016 yılını gerçekleştirdiği 16 milyar dolarlık ihracat ile cari açık vermeden kapatan Türk yapı malzemeleri sektörü gözünü uzak ve güvenilir pazarlara dikti.

Ekonomi Bakanlığı’nın teşvikleriyle gerçekleştirilen Ur-Ge projelerinin ihracatçı için çok büyük bir fırsat olduğuna vurgu yapan İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Rıdvan Mertöz, “Türk yapı malzemeleri sektörü olarak ihracat pazarlarımızı artırmamız lazım. Sadece Türk müteahhitlerine değil yerel firmalara da satış yapmalıyız. İhracatçılar daha hızlı geri dönüşler elde edebileceği pazarlarda iş yapmak istiyor. Yakın pazarlarda hızlı geri dönüşler almak istiyor. Ancak ABD gibi uzak pazarlara uzun dönemli bir yatırım yapıldığında daha stabil geri dönüşler elde etmek mümkün oluyor. Bu nedenle Türk sanayicisinin yatırımlarını uzak pazarlara yapmasının daha faydalı olacağını düşünüyoruz” dedi.

İMMİB Yapı Malzemeleri Komite Başkanı Serdar Urfalılar, “Bu proje kapsamında gitmeye cesaret edemediğimiz ABD, İngiltere, Kanada, Gana, Meksika gibi birçok ülkeye gidiyoruz” dedi.