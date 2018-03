Gayrimenkulde ‘KADIN’lar var

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu, Türkiye’de gayrimenkul sektöründe çalışan kadınlara yönelik olarak ilk kez yapılan ‘Gayrimenkulde Kadın Araştırması’ sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre; sektör kadınları 36 yaşında genç bir profile sahip, yüksek düzeyde eğitimli, üst düzey yönetim kademelerinde görev almaya hazırlar ve bunun için adalet ve tarafsızlık ilkesiyle yönetilmeyi talep ediyorlar.

Türkiye’de gayrimenkul sektöründe çalışan kadınlara yönelik olarak ULI Türkiye (Urban Land Institute) GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği) ve TMB (Türkiye Müteahhitler Birliği) işbirliğiyle ilk kez düzenlenen ‘Gayrimenkulde Kadın Araştırması’ sonuçları; Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu tarafından düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı.

Toplantıya katılan GYODER Başkanı Aziz Torun ve TMB Başkanı Mithat Yenigün ile ULI Türkiye Başkanı Ayşe Hasol Erktin de açılış konuşmalarıyla sektörde kadınların varlığını desteklediklerini vurguladı.

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Danışma Kurulu Başkanı Avukat Pınar Ersin Kollu, yaptığı sunumda ‘Gayrimenkulde Kadın Araştırması’ sonuçlarına göre gayrimenkul sektöründeki kadının profilini çizdi. Gayrimenkul sektöründeki kadınlar; 36 yaşında genç bir profile sahipler, yüksek düzeyde eğitimliler, ürünün tasarımı, projenin geliştirilmesi yönetilmesi, markanın iletişimi, kurumun satış pazarlama faaliyetinin yürütülmesi ve itibar yönetimi sahalarında etkinler, sektörün geleceğine güveniyorlar ve yönetim kurullarında, üst düzey yönetim kademelerinde yer almaya ve/veya sektörde kendi işlerini kurmaya istekliler. Gayrimenkul sektöründe ‘biz de varız’ diyen kadınlar; karar alınan masalarda oturmak, liderlik üstlenmek ve liderliğe tüm boyutlarıyla hazırlanmak, görünür olmak, temsilde etkin olmak, adalet ve tarafsızlık ilkesiyle yönetilmek istiyorlar.

“Türkiye’de ilk kez yapılan ‘Gayrimenkulde Kadın Araştırması’nın, sektörümüzde görev alan ve bu alanda ilerlemeyi hedefleyen kadınlar için bir yol haritası çizeceğine inanıyorum” diyen GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, şöyle konuştu: “Kadınların iş hayatına katılımı, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biridir. Türk kadını iş dünyasında daha fazla söz sahibi olmalı. Gelişen, büyüyen Türkiye’mizde, kadın yöneticilerin sayısının çok daha fazla olması gerekiyor. Her alanda sorumluluk üstlenmeleri için kadınlara daha fazla şans verilmeli. Bu yolda atılacak her adım, daha çağdaş ve gelişmiş bir topluma sahip olan ülkemizi, küresel rekabette çok daha ileri taşıyacaktır.”

Görev yaptıkları dönemde GYODER’in yapısında değişim gerçekleştirdiklerini belirten Torun, “Sektörün tamamını kucaklayan ‘geniş katılımlı’ bir yapıya kavuşturduğumuz GYODER’de, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu’nda kadın sayısını artırdık. Yönetim Kurulu Üyelerimiz’in 6’sı ve İcra Kurulumuz’un 3 üyesi kadın yöneticilerden oluşuyor. Ayrıca 5 GYODER Başkan Yardımcısı’ndan yine 2’si kadın. Bugün GYODER üyesi firmaların Yönetim Kurullarında 12 kadın görev alıyor. Genel Müdür/CEO pozisyonundaki kadın sayısı ise 45’e çıktı” diye konuştu.

İnşaat sektöründe azımsanmayacak sayıda kadın çalışan ve yönetici bulunmasına rağmen kadın temsilinin henüz istenilen, olması gerektiği düzeyde olmadığını vurgulayan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, “Bizim şirketlerimizin çoğu aile şirketleridir. Bugünlerde pek çok şirketimizde ikinci kuşak yani çocuklarımız, oğullarımız ve kızlarımız işleri devralıyor. Bir yandan kurumsallaşırken sektördeki yeni trendlere uygun olarak işlerimizi daha geniş bir yelpazeye yayıyoruz. Bu noktada da eğitimli kadın yöneticilerin rolü her geçen gün artıyor. Ülkemizin en köklü örgütlerinden biri olarak, Türkiye Müteahhitler Birliği bu konuda da öncü bir tavır sergiliyor” dedi.



Fuzul’dan TEM Avrasya

Başakşehir’de başarılı konut projeleriyle dikkat çeken Fuzul Yapı, bu kez de “TEM Avrasya Konutları” projesini görücüye çıkarıyor. Bölgeye önemli bir değer katmaya hazırlanan proje, eşsiz konumuyla Avrupa ve Asya Kıtası’nın tam ortasında yer alırken iş dünyasının merkezine yakınlığıyla da dikkat çekiyor. TEM Avrasya projesine ilişkin yaptığı açıklamada Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, “Başakşehir’den sonra şimdi de Gaziosmanpaşa’ya yatırım yaparak, İstanbul’un gelişen ilçelerine değer katıyoruz. Diğer tüm projelerimizde olduğu gibi TEM Avrasya’da da Fuzul’un fark yaratan çizgisini görebilirsiniz. Projemizde, yaşam alanlarına geniş yer ayırmayı tercih ettik. En önemlisi ‘aile’ konsepti bu projemizde de ön planda” açıklamasını yaptı. 18.621 metrekare alan üzerinde 17-18 katlı 6 bloktan oluşan projede 612 daire ve 1’i market olmak üzere 17 adet cadde dükkanları yer alıyor. Aile konseptinin ön planda tutulduğu projede, 2+1, 3+1 ve 4+1 konutlar bulunuyor.



Amad Gayrimenkul ve Umran Yapı ortaklığı ile Kartal Wings projesi;

İnşaat sektörünün deneyimli firması Umran Yapı ve 250 milyon TL üzerinde öz sermayesi olan Suudi Arabistan kökenli Amad Gayrimenkul ortaklığı ile hayata geçirilen Kartal Wings, özgün mimari tasarımı, konforlu daireleri, merkezi konumu, ulaşım ağlarına yakınlığı, sosyal donatıları ve dev peyzaj alanıyla Kartal bölgesinin iddialı projeleri arasında yer alıyor. Proje 12 dönüm arazi üzerinde yatay mimaride 3 bloktan oluşuyor. 278 dairenin yer aldığı projede her türlü sosyal donatı mevcut.



Taşyapı’dan Four Winds

Markalı konutlar Türkiye’de yapı stoğunun çehresini değiştirirken İstanbul’un en merkezi yerlerinde ayrıcalıklı yaşam tarzı ile öne çıkan projeler dikkat çekiyor. İstanbul Anadolu Yakası’nın kalbi olarak ifade edilen Bağdat Caddesi’nde yükselen Four Winds Residence’de, şirkete ait deniz manzaralı iki kulede ‘hayal değil, somut bitmiş bir projeyi’ satışa sunduklarını söyleyen Taşyapı İnşaat Başkan Yardımcısı Ece Turanlı, “Cadde’nin en prestijli projesi haline gelen Four Winds’ten konut alanlar; ayrıcalıklı bir yaşamın anahtarına da kavuşuyorlar. Taşyapı kalitesi ve standardında yaşamak, bu değerli lokasyonda hayatlarını sürdürmek için bize geliyorlar” dedi. İskanı alınmış, kat mülkiyeti ve tapu teslimi ile oturuma hazır satışa sunulan Four Winds Residence’de, 117 ilâ 350 metrekare arasında değişen 2+1, 3+1, 4+1 ve 690 metrekarelik loft daire seçenekleri bulunuyor.