GYODER: Sektör 2016’da büyüyecek

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin toplantısında; 2016 yılında büyümesini sürdürecek sektöre özellikle yabancı yatırımcıların ilgisinin devam edeceği mesajı verildi.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER) Yönetim Kurulu, Aziz Torun’un başkanlığında 2015 yılını değerlendirmek amacıyla toplandı. Toplantıda, 2015 yılında bir duraksama endişesi yaşanmasına rağmen gayrimenkul sektörünün büyümesini sürdürerek derinleştiği, yabancı yatırımcının ilgisinin arttığı vurgulandı. Toplantıda gayrimenkul sektörünün 2016 yılında da büyümesini sürdüreceği, özellikle yabancı yatırımcıların sektöre ilgisinin artarak devam edeceği öngörüsü paylaşıldı. Sektörün, 2016 yılında yatırımcıların ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğru okuyarak, bu beklentileri karşılamaya yönelik farklı projeler üretmeye devam edeceği vurgulandı. Türkiye gayrimenkul sektörünün gayrimenkul portföyünü zenginleştirilmesi gerektiği, sahip olunan büyük potansiyelin en doğru şekilde değerlendirmek ve küresel rekabet koşullarında güçlü bir pozisyona sahip olacak stratejileri geliştirmek zorunda olunduğu ifade edildi.

Mega projeler değer katıyor: Kentsel dönüşüm projelerinin hız kazanması ve yeni yerleşim merkezlerinin oluşturuluyor olması ile 2016 yılında da gayrimenkul sektörünün genel ekonomiye uygun olarak yüzde 5-6 büyüyeceği ve öncü firmalar ile gerçekleştirilen marka projelerin, 2016 yılı trendlerini belirleyerek sektörel büyümenin ivme kazanması konusunda etkin rol oynayacağı görüşü paylaşıldı.

Ülke ekonomisindeki olumlu değişiklikler ve global ekonominin de aynı şekilde hareket etmesinin Türkiye’ye uluslararası yatırımcılar açısından tercih edilebilir kıldığı, 2016 yılının özellikle kurumsal uluslararası yatırımcılar açsından Türkiye'nin tekrar radara alınacağı bir dönem olacağı ifade edildi. Ayrıca, 3. Boğaz Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Finans Merkezi, Galataport, Haliçport gibi mega projelerin yanısıra kentsel dönüşüm çalışmalarının inşaat ve gayrimenkul sektörüne ivme kazandırdığı, bu durumun da yabancı yatırımcı ilgisini arttırdığı belirtildi.

GYODER’in etkinlikleri devam edecek: Toplantıda, GYODER’in uluslararası zeminde en büyük ve prestijli organizasyonlar olan MIPIM ve CityScape'deki işbirliklerinin devam edeceği ifade edilerek 2016 yılında sektörde bir marka haline gelen Gayrimenkul Zirvesi’nin 15’incisinin Mart ayında gerçekleştirileceği, aynı zamanda Gelişen Kentler Zirvesi’nin 8’incisinin de Antalya'da Nisan'da yapılacağı belirtildi.

Toplantıda ayrıca bilgiye ve veriye olan ihtiyaç doğrultusunda sektörün gelişimi için vasıflı eleman yetiştirmeye yardımcı olmak amacıyla faaliyet gösteren "GYODER Akademi"nin Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğinde yürütülen “MBA in Real Estate” Yüksek Lisans Programı ve Bilgi Üniversitesi işbirliği ile sürdürülen sektöre özel sertifika programlarının önümüzdeki dönemde de devam edeceği vurgulandı.

DREAMLIFE’ta inşaat başladı

İnşaatı başlayan DREAMLIFE Konutları, İstanbul Anadolu Yakası’nda Çekmeköy Alemdağ mevkiine konumlanıyor. TEM Otoyolu’na 5 dakika, Boğaz Köprüsü ve 1. Çevreyolu’na 15 dakika, Maslak ve Levent'e ise 17 dakika mesafede yeralan DREAMLIFE’tan, Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşım sadece 20 dakika sürüyor. Projenin hemen yanında ise yeni yapılan Çekmeköy Devlet Hastanesi ile Kültür Merkezi bulunuyor. İş hayatının ve günlük yaşamın stresinden uzaklaşıp doğaya dönmek isteyenler için özel bir fırsat sunan DREAMLIFE Konutları’nda; açık ve kapalı otopark, yüzme havuzu ve çocuk oyun alanlarının yanısıra çam ormanı ile çevrili, her zevke ve ihtiyaca uygun 1+1, 2+1 ve 3+1 normal kat, 2+1 ve 3+1 bahçe dublex katı ile 3+1 , 4 +1 ve 5+1 dublex daire seçenekleri yeralıyor.

3 Nurol GYO Projesi’nde metro imkanı

Nurol Tower, Nurol Park ve Nurol Life projelerinin en önemli özelliği toplu ulaşım sistemine entegre olması. Yoğun iş temposunda çalışan ve yaşadığı yerlerde kolay ulaşımı arayanlar için çözüm sunan Nurol GYO projeleri, trafikte geçirilen zamanı minimuma indirmeyi hedefliyor. Nurol Tower, ofis kavramı ile rezidans konforunu, Mecidiyeköy’de tek bir çatı altında buluşturuyor. Yeni Adalet Sarayı’nın karşısında Çağlayan Meydanı’na komşu konumda yükselen Nurol Tower, ulaşım alternatifleriyle önplana çıkıyor. Seyrantepe’de hayata geçirilen Nurol Life, Tem Otoyolu’nun yanıbaşında metroya yürüme mesafesindeki konumuyla dikkat çekiyor. Nurol Park, E-5 ve TEM karayollarını birbirine bağlayan Basın Ekspres yolu üzerinde.

Zer Bostancı’dan fırsat

Ceylan İnşaat’ın ön talep toplamaya başladığı Zer Bostancı, merkezi konumuyla dikkat çekiyor. Deniz manzaralı projede, 62 daire ve 2 ticari alan yeralıyor. 2+1 farklı daire seçeneklerinin bulunduğu proje için ön talepte bulunanlar avantajlı fiyatların yanısıra öncelikli daire seçme fırsatından da yararlanacak. Sosyal yaşamdan kopmak istemeyen ancak evine çekildiğinde kiraz bahçelerinin içinde deniz manzarasıyla huzur arayanlar Zer Bostancı’da buluşacak. Bostancı sahiline yürüme mesafesindeki proje, Bostancı Gösteri Merkezi’ne de komşu olacak kadar yakın. Deniz otobüsü iskelesi ve otobüs duraklarına 1 dakika, Bağdat Caddesi’ne 2 dakikalık mesafede yeralan Zer Bostancı, değerini hiç yitirmeyen bir bölgede, yüksek standartlardaki inşaat kalitesi ile konforlu ve ayrıcalıklı bir hayat sunuyor.

Merkez Zekeriyaköy’de son daireler

Sakinlerine doğayla içiçe bir yaşamın kapılarını açan Merkez Zekeriyaköy Projesi’nde yaşam başladı. Projeden ev sahibi olanların öngörülenin üzerinde bir prim artışı sağladığını belirten Ortadoğu Grup İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gür, 3. Köprü ve 3. Havalimanı’nın tamamlanmasıyla birlikte proje değerinin daha da yükseleceğini söyledi. Projede sınırlı sayıda dairenin kaldığına ve bölgenin en avantajlı metrekare fiyatlarına sahip olduğuna dikkat çeken Gür, yüzde 1 KDV fırsatının sunulduğu Merkez Zekeriyaköy’de, yüzde 15 peşinatla evsahibi olmanın mümkün olduğunu kaydetti.

İnistanbul Gala ve İnistanbul Lokal’de 1870 dairenin 1575’i satıldı

Türkiye’nin öncü iki gayrimenkul markası İş GYO ve Nef’in büyük ilgi gören ve 2015’in en hızlı satılan projeleri arasında yeralan İnistanbul Gala ve İnistanbul Lokal’de dairelerin yüzde 85’i satıldı. "En iyi Mimari Tasarım” ödülüne sahip projede ailelerden gelen yoğun talep üzerine büyük dairelerin yeraldığı yeni blok satışa açılmıştı. Bu bloktaki ünitelerin 516’sı da kısa süre içerisinde alıcı buldu. Mimari tasarımını Perkins+Will’in üstlendiği İnistanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nün karşısında, Davutpaşa metro istasyonuna 100 m, Yenikapı Hızlı Feribot İskelesi’ne 7 dakika, Marmaray’a 3.2 kilometre, Yenikapı Sahil Yolu’na 4 kilometre, Yenikapı Hızlı Feribot İskelesi’ne 5 kilometre, TEM Karayolu’na 7 kilometre, Ataköy’e 7 kilometre ve Zincirlikuyu’ya 8 kilometre mesafede.

Sahilada, Maltepe’yi yükselen değer yapacak

Dünyagöz Hastaneler Grubu’nun da sahibi olan Kapıcıoğlu İnşaat’ın patronu Eray Kapıcıoğlu konut sektörüne yeni projesi “Sahilada” ile dönüş yaptı. Sağlık sektörünün ana iş kolu olduğunu, ancak inşaattan da vazgeçemediğini belirten Eray Kapıcıoğlu, “Yaklaşık 27 yıldır Türkiye’nin önemli sağlık tesisleriyle birlikte yurtiçindeki ve yurtdışındaki tüm Dünyagöz Hastaneleri’nin inşasını gerçekleştirdik. Sağlığa odaklanınca gayrimenkul inşaatına çok fazla odaklanamadık ve bir süre ara verdik. Ancak arsa geliştirmeye devam ediyoruz. Sahilada’yı bu kapsamda 10 dönümlük kendi arsamız üzerinde hayata geçiriyoruz” dedi. Sahilada projesinin arsası dahil 100 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçeceğini belirten Eray Kapıcıoğlu, projenin Maltepe’nin en özel muhitlerinden biri olan Adatepe’de inşa edildiğini belirtti.

AGT, parke serisini genişletiyor

Doğadan ilham alan ve doğal malzemelerle hayat bulan AGT parkeler, Natura Parke serisine eklenen 4 rengin yanısıra Natura Plus ve Natura Line serisiyle mekanlar için farklı alternatifler sunuyor. 10 yıl garantili ve A3 aşınma sınıfı özelliğine sahip Natura Parke serisine eklenen yeni Akdeniz Meşe, Silyon Meşe, Olimpos Meşe ve Kemer Çam; birbirinden özel renkleri ile seriye yepyeni bir soluk kazandırıyor. Yaşam alanlarına özel ahşap çözümler sunan AGT, yeni Natura Plus ve Natura Line serisi; Ilgaz Meşe, Kanyon Meşe, Meriç, Nil, Trend Meşe, Tuna, Volga ve Zagros renkleriyle dikkat çekiyor. Toplamda 8 farklı renk seçeneğine sahip yeni ürün gamında, Natura Line serisi Natura Plus serisinden farklı olarak derzli renklere sahip.

Propa Plus Residences’da teslimler 2016 sonunda

Propa İnşaat’ın Zincirlikuyu’da ev, iş ve yaşam üçgenini birarada sunduğu projesi Propa Plus Residences’da teslim tarihi 2016 yılsonu olarak belirlendi. Etiler ve Levent’e yürüme mesafesindeki merkezi konumu, ulaşım kolaylığı ve özel konsepti ile yatırımcıların dikkatini çeken Propa Plus Residences tek bloktan oluşuyor. Projede 69 ile 156 metrekare arasında değişen 38 özel rezidans 1+1, 2+1 ve 3+1 seçenekleri ile sunuluyor.