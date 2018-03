İnşaat Dosyası; Soğutmak ısıtmaktan pahalı

Isı yalıtımı sadece soğuğa karşı değil, yazın da sıcaktan korunmak ve ideal konfor şartlarını sağlamak için en etkin yöntem. Türkiye’nin her köşesi farklı iklim koşullarına sahip. Dolayısıyla ısı yalıtımı bölgelere göre farklılık göstermeli.

Yazın en sıcak aylarını oluşturan Temmuz ve Ağustos’ta enerji tüketimi ülke genelinde 866.653 MWh ile rekor kırdı. Bu tüketim farkının sebebi yoğun klima kullanımı, tarımsal sulamadan kaynaklı elektrik kullanımı ve sanayi bölgelerindeki elektrik tüketiminden kaynaklandı. XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, ısı yalıtımının sadece soğuğa karşı değil, yazın da sıcaktan korunmak ve ideal konfor şartlarını sağlamak için en etkin yöntem olduğunu kaydetti. Isı yalıtımın sadece soğuk bölgelerin ihtiyacı olmadığının altını çizen Eruslu, “Türkiye’nin her köşesinin farklı iklim koşullarına sahip olması sebebiyle ısı yalıtım uygulamalarında da bölgelere göre farklı yalıtım kalınlıklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Enerjisinin yüzde 75’ini ithal eden ve enerjide dışa bağımlı bir ülke olan Türkiye’de enerjiyi boşa harcama gibi bir lüksümüz yok” dedi. Eruslu, Enerji Bakanlığı’nın açıkladığı 866 milyon 653 bin kilovatsaat elektrik tüketiminin Trakya, Güneydoğu ve Ege Bölgeleri’nde gerçekleştiğini hatırlatarak, “Bu da bize gösteriyor ki yalıtım her bölge için şart. Gerek yetersiz yalıtım kalınlıkları ve gerekse de yapılan yanlış uygulamalar sonucunda enerjimizi boşa harcıyoruz. Isı yalıtımının sadece soğuktan korunma olarak algılanması da bazı bölgelerde yapılan yalıtımlı bina sayısını azaltıyor. Daima soğutma için kullanılan enerji, ısıtma için kullanılan enerjiden daha fazla maliyetlidir. Özellikle Antalya, İzmir, Muğla gibi güney illerimizde yaz aylarında mekanları soğutmak ve soğuk tutmak için ısı yalıtımına ihtiyaç oldukça fazla” diye konuştu. Eruslu, şu bilgileri verdi: “Ege ve Akdeniz Bölgeleri de klima ile soğutma masraflarını ve dolayısıyla artan elektrik tüketimini gözönünde bulundurarak mantolamaya önem vermeye başladı ancak henüz istenen seviyede olduğunu söylemek için erken. Bugünkü satış haritasına baktığımızda 8-10 cm kalınlığında ürünlerin genellikle doğu bölgelerimizde kullanıldığı izleniyor. Oysa bilinç düzeyi artarsa Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde sıcaktan korunmak amacıyla daha kalın levha kullanıldığını izleyebiliriz.”

Isı yalıtımı, iç ortam hava sıcaklığını her mevsimde konfor şartlarında tutmak anlamına geliyor. Isı yalıtımı yapılmış bir bina kış koşullarında ısıtılmış iç mekandan ısı transferinin önünde bir bariyer oluşturarak ısıyı korurken aynı şekilde yaz koşullarında da yüksek sıcaklıktaki dış havanın, soğutulmuş iç mekana geçişi önünde de bir bariyer oluşturur. Dolayısı ile klima ile soğutulan iç mekanda uzun süre konfor şartları sağlanmış olur. Klima ile soğutma maliyetinin ısıtma maliyetine göre 1.5 kat daha pahalı olduğu düşünüldüğünde, ısı yalıtımı ile binaların yazın çok daha önemli oranlarda enerji tasarrufu sağlayabileceği daha iyi anlaşılıyor.



Filli Boya’dan ‘Şehre Dönüş’ renkleri

Filli Boya, renk kavramını yeniden yorumladığı Coloration projesi özelinde 70 renk içerisinden “Şehre Dönüş” olarak tanımladığı sezon renklerini açıklıyor. Şehre dönüşün ve sonbaharın sıcak-serin atmosferini yansıtan renkler, özellikle salon, ofis / home ofis ve çocuk odaları için özel renk tonlarından oluşuyor. Filli Boya’nın düşünsel ve entelektüel renkler olarak tanımladığı bu grup, ofislerde koyu ve orta tonlar ile açık kontrast kullanımları yaratıcı çözümler arasında yeralıyor. Bu grubun tonları kırık beyaz, gri mavi, kuvarz, toprak tonları. Hem dinlenme hem de ortak paylaşıma izin veren en önemli bölümlerden biri salon. Burada ılımlı tonlarda renkler hayatın akışına eşlik ediyor. Kum rüzgarı ile başlayan, bej ve gri mavi olarak adlandırdığımız özel griler, kuvarz, ay taşı, gün sarısı, mavi derinliklerden hoşlanıyorsanız, kadet mavi ve tonları. Çocukların rengi doğru kullanmayı küçük yaşlardan öğrenmesi, bir yetişkin gibi ele alması gerektiğini vurgulayan Filli Boya renk uzmanları, kız ve erkek çocuk ayırımı yapmadan onların yaratıcılıklarının gelişimine destek veren renklerin seçilmesi gerektiğini söylüyor. Daha cesur renk seçimleri için kuvarz ve pembe kuvarz, tatlı bej tonlarından krater, kum rüzgarı, gün sarısı, mavinin derinliklerinden gelen kadet mavi, mavi gri, ay taşı ve vizon.



GROHE’den tasarruflu ürün

GROHE Eurosmart, en yaygın kullanılan batarya tipi olan tek kumanda kollu bataryalar arasında dünyanın en çok satan modellerinden biri. Düşük su tüketimini rahat kullanıcı deneyimi ile biraraya getiren GROHE tek kumanda kollu bataryalar, her tip, boyut ve dekordaki banyolara uygun çok çeşitli estetik tasarımla sunuluyor. Kullanıcılar su hacim ve sıcaklığını kolayca ayarlayabiliyor.



Another World, ayrıcalıklı yaşam sunuyor

Mozaik İnşaat, tarafından 17 bin metrekare alana kurulu Another World, Alanya merkeze ve sahile 10 dakika. Gazipaşa Havaalanı’na 40 km mesafede bulunuyor. Alışveriş merkezinden, spa-hamama, kreşten squash salonu, rahatlama mağarası, restaurant, açık hava sineması, çocuk oyun alanı ve aquaparka kadar daha pek çok aktivitenin birarada sunulduğu proje, A Plus malzeme ile inşa edildi. 6 farklı daire tipi ile toplamda 285 konutun bulunduğu Another World, konfor ve rahatlık sağlıyor.



Geleneksel mimari VistaHill Bodrum’da canlanıyor

Bodrum Gündoğan’da yükselen VistaHill Bodrum Evleri, geleneksel Bodrum mimarisi ile çağdaş tasarımı biraraya getiriyor. Konumu, mimarisi ile fark yaratan GBC İnşaat imzalı VistaHill Bodrum Evleri beyaz taştan yapılmış iki katlı. Mimarı Bülent Köksüz, iç mekanlarda çağdaş görsel unsurlara yer verdiklerini, ev sahiplerine konforlu, kullanışlı villalar ve daireler tasarladıklarını anlatıyor. 15 daire ve 14 villadan oluşan projede; park alanları, havuz, fitness merkezi, çocuk oyun salonu ve çocuk parkı bulunuyor.



Kleemann’dan panoramik asansör

Hidrolik asansör ekipmanları üretmek üzere 1983’ten beri faaliyetlerini sürdüren Kleemann, MaisonLift ile asansör sistemlerine birçok yenilik getiriyor. Alüminyum kuyu konstrüksiyonu farklı renklere boyanabilen ve çevresine uyum sağlayabilen MaisonLift, 5+5 lamine cam seçeneği ile de göz zevkine farklı bir boyut katıyor. İstenirse tüm kabin panoramik camdan imal edilebiliyor. Sessiz çalışma, düşük enerji harcaması, basit ve kolay montaj, çok çeşitli kabin tasarımı seçenekleri, 2-6 kişi (180-450 kg) taşıma kapasitesi gibi özelliklere sahip MaisonLift, engelli ve yaşlıların kullanımına da uygun olarak üretiliyor.



Nurol Park, mahalle yaşamı vaadediyor

Nurol GYO, İstanbul Güneşli’de hayata geçireceği Nurol Park ile modern mimari ile mahalle hayatını karma projeyle buluşturuyor. Nurol Park, günümüz ihtiyaçlarını karşılayan loft, rezidans ve tower daireleri, modern ofisleri, geleneksel sokak yaşamından esinlenen alışveriş alanları ve geniş peyzaj alanlarıyla dikkat çekiyor. Nurol Park sakinleri dilerse ev ve ofisini aynı yaşam alanına taşıyabilecek. Nurol Park’ın 5 futbol sahası büyüklüğündeki peyzaj alanı, doğayla iç içe huzurlu bir yaşam sunuyor. 43.200 m2’lik peyzaj alanını, başarılı uluslararası projelere imza atan Dalokay Design Studio tasarladı.

40 yılı aşkın süredir Türkiye’deki çimento sektörünün öncüsü olan Çimsa, 2015 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla şirketin cirosu 564 milyon TL oldu. Sürdürülen faaliyetlerden vergi öncesi kar 161.8 milyon TL olurken dönem karı ise 129.6 milyon TL olarak gerçekleşti. Hedeflerinin, ilk yarıyılda olduğu gibi yılın ikinci yarıyılında da operasyonel performanslarını istikrarlı bir şekilde sürdürmek olduğunu belirten Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay, Çimsa’nın bu dönemde satış gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artırarak 564 milyon TL’lik ciroya ulaştığını vurguladı.



Setap, Astana’da şirket kurdu

Vefa Holding’in yapısal çelik çözümleri sunan markası Setap, Kazakistan’ın başkenti Astana’da da Setap Construction LLC şirketini kurdu. Vefa Holding İcra Kurulu Başkanı Turan Koçyiğit, Setap’ın Türkiye’deki proje, üretim ve uygulama altyapısı ile tecrübesini Kazakistan’a taşıdıklarını belirtti. Koçyiğit, “Setap, Kazakistan’da da yerel yapılanması ile anahtar teslim çözümlerini eksiksiz sunmayı planlıyor. Sanayi yapılarından ticari yapılara, kültürel ve sosyal tesislerden lojistik depo ve hangarlara kadar birçok alanda faaliyet gösteren Setap Construction, bu yıl 15 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedefliyor” dedi. Koçyiğit, şirketin Türk Cumhuriyetleri ve Asya kıtasının bir bölümüne kadar faaliyet alanını genişletmeyi planladığını, bu yıl özellikle sanayi tesisleri ile lojistik depo ve hangarlar üzerine yoğunlaştığını söyledi.



İzocam çatılardaki yangın riskini azaltıyor

Yangın yalıtımının önemini her fırsatta vurgulayan İzocam, Tekiz Taşyünü Çatı Panel ile “REI 120 Yangın Dayanımı Sertifikası” almaya hak kazandı. Gerçekleştirilen testler sonucunda 10 cm kalınlıktaki Taşyünü Çatı Paneli, taşıma, bütünlük ve yalıtım kriterlerinin tümünü başarıyla tamamladı. Yangın yalıtımı için en uygun ürünler olarak camyünü ve taşyünü öne çıkıyor. İzocam’ın Tekiz Tesisleri’nde üretilen mineral yünlü panelleri, yangına karşı yüksek dayanıklılık performansı ile öne çıkarken Türk Standardları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun üretiliyor. Panellerdeki metal dış kabuk ve yalıtım ve dolgu malzemesi olarak kullanılan “A1” yanmazlık sınıfındaki mineral yün tabakası sayesinde, yangına dayanıklı kompozit bir sistem elde ediliyor.



Ümraniye’de DRS Loft ve Rezidans

TeamFores Mimarlık tarafından, Finanskent’in yabancı yönetici profilinin konaklama ihtiyacını karşılamayı hedefleyerek tasarlanan DRS Loft ve Rezidans, kullanıcılarının ve çevresinin sosyal ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi hedefliyor. DRS Loft ve Rezidans, ilk önce ofis olarak tasarlanmış, daha sonra çevredeki ihtiyaçların ve taleplerin yeniden değerlendirilmesi sonucunda konut bloğuna dönüştürülmüş. Böylece her biri yüksek tavanlı tasarlanan projede 141 adet, 1+1, 2+1 ve loft daire tiplerinden oluşan yeni nesil bir rezidans projesi ortaya çıkmış. Toplam 22 bin 383 metrekare inşaat alanına sahip DRS Loft ve Rezidans, 18 katlı bir yapı.



AE Arma-Elektropanç’tan Manzara Adalar

AE Arma-Elektropanç; yatırımcılığını İş GYO, ana müteahhitliğini Ant Yapı’nın üstleneceği üçü konut, ikisi ofis üniteleri olmak üzere toplam beş blok ve butik bir alışveriş merkezinden oluşan Manzara Adalar’ın tüm elektromekanik (MEP) işlerine imzasını atacak. Mimari tasarımı Perkins Eastman tarafından tasarlanan Manzara Adalar, içerisinde ulusal ve uluslararası şirketlere evsahipliği yapacak kiralanabilir ofis blokları ve cadde mağazacılığı konsepti uygulanacak butik alışveriş merkezi yeralacak. Proje 313 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak.



Çimsa, ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı

Hilti uyarıyor: Dübel deyip geçme

İnşaat el aletleri sektörü firması Hilti, deprem ülkesi Türkiye’de C2 deprem performans sınıfında dübel kullanımının yasal zorunluluk olması gerektiğini vurguladı. Hilti’nin basın toplantısına Hilti Global Teknik Pazarlama Müdürü Jorge Gramaxo, İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Alper İlki, İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu (İTBAK) Genel Müdürü ve Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği EOTA’nın Türkiye Temsilcisi Sinan Somer ve Hilti Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Çotur katıldı. Cenk Çotur, “Depremlerde can kaybı nedeni olarak yaklaşık yüzde 10 oranında yapısal olmayan nedenler sıralanıyor. En çok göze çarpan yapısal olmayan ve yapısal uygulama örnekleri ise cephe kaplamaları, asansör rayları, mekanik-elektrik bağlantılar veya filiz ekimi (yani mevcut bir taşıyıcı betonarme elemana ek olarak yapılan yapı elemanı gibi) uygulamalarıdır. Ankraj (dübel) çözümleri bu elemanların yapıya sağlıklı bir şekilde sabitlenmesini sağlar” dedi. Hilti olarak ilk C2 belgeli bazı dübellerin üretimini de gerçekleştiren, bu sistemin öncü firmalarından biri olduklarının altını çizen Çotur, “Bu konu Avrupa’da 2013 yılında ortaya çıkarak C2 belgeli dübel kullanımına zorunluluk getirildi” açıklamasını yaptı.