İstanbul’da gayrimenkul arzı 250 milyar dolara yaklaştı

Türkiye Veri İşleme Üssü (TUVIUS), İstanbul genelinde tüm gayrimenkul arzının son üç yıllık gelişimini gözler önüne serdi. TUVIUS’un verilerine göre son üç yılda kent genelinde gayrimenkul arzı yaklaşık 2.5 kat, arz edilen metrekare alanı yaklaşık 3.5 kat, arz edilen gayrimenkullerin oluşturduğu yıllık ticari hacim ise dolar bazında 3 kat artarak 249.43 milyar dolara ulaştı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ta faaliyet gösteren Türkiye Veri İşleme Üssü (TUVIUS), gerçekleştirdiği araştırmayla 2014-2016 yıllarına arasında İstanbul genelinde arzedilen son üç yıllık arsa, işyeri, konut gibi gayrimenkullerin sayısal işlem hacmi, TL ve dolar bazındaki parasal düzeyi ve eriştiği metrekare büyüklüğünü arz çeşitliliği ve izlenen periyodlarla ortaya koyarak gelişim trendlerini en yeni güncel verilerle gözler önüne serdi.



Son üç yılda astronomik artış

TUVIUS’un araştırmasına göre İstanbul genelinde toplam gayrimenkul arzı 2014 yılında 464.971 iken 2015 yılında 541.698’e, 2016 yılında ise 1 milyon 141 bin 978’e ulaştı. Arz edilen gayrimenkullerin metrekare alanlarına bakıldığında 2014 yılında 172.511.639 m2 iken 2015 yılında 272.566.469 m2’ye, 2016 yılında ise 590.504.446 m2’ye’ ulaşıldığı belirleniyor.

TUVIUS’un verilerine göre İstanbul genelinde arz edilen gayrimenkullerin oluşturduğu yıllık ticari hacme dolar değerinden bakıldığında, 2014 yılında 83.15 milyar dolar düzeyinde seyreden oranın, 2015 yılında 166 milyar dolara, 2016 yılında ise 249.43 milyar dolar yükseldiği görülüyor.



Anlık güncel veriler

İstanbul’da gayrimenkul sektörünün yüz milyarlarca dolarlık dev bir ekonomik hacme ulaştığına dikkat çeken TUVIUS Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun, gayrimenkul arzındaki hareketliliklerin gelişmemiş ortamlarda, denetim, gözetim ve güvenden uzak, spekülasyon ve manipülasyonlara açık şekilde devam ettiğini kaydediyor. Altun, TUVIUS’un hizmetlerinde sunulan verilerin standardize edilip Big-Data ve Data-Base ortamlarında işlenerek sorgu çıktıları ile kullanıcılara anlık olarak sunulduğunun altını çiziyor.



Hom Design Center İstanbul’un tasarım merkezi olacak

Eroğlu Gayrimenkul, Seyrantepe’de özel konseptli yeni bir alışveriş merkezi açıyor. Ev ve ofis tasarımına yönelik tüm markaları tek çatı altında toplayacak Hom Design Center, Skyland İstanbul projesi kapsamında hayata geçiriliyor. Hom Design Center'ın Türkiye'nin önde gelen ev ve ofis dekorasyonu markalarını tek çatı altında toplayacak en kapsamlı alışveriş merkezi olacağını vurgulayan Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu şunları ifade etti: "Hom Design Center, tarz sahibi ev ve ofislere sahip olmak isteyenlerin, hayallerindeki tüm ürünleri bulabilecekleri bir tasarım merkezi olacak. Hom Design Center'a gelenler ev ve ofis dekorasyonu için ihtiyaç duydukları her şeyi tek noktada bulabilecek. Bu alanda faaliyet gösteren markalar ise Hom Design Center sayesinde kazançlı bir ticaret platformuna kavuşacak. 2017’de hayatın başlayacağı ve sadece 5 km’lik çekim alanında yer alan, 12 bini aşkın yeni evi ve 2 bin yeni ofisiyle yerli ve yabancıları buluşturan bir merkez haline gelecek Skyland İstanbul’un Hom Design Center’a sağlayacağı müşteri potansiyeli, kiracıları için yurtdışına açılan ihracat kapısı görevini de görecek."



Mebuskent fırsatı kaçmadı

Batıkent Çakırlar Bölgesi’nde 2013 yılında inşaatına başlanan Mebuskent, tamamlanma aşamasına geldi. Proje, 332 villa ve 10 blokta 652 daire olmak üzere toplam 984 konuttan oluşuyor. Mebuskent, küçük birikimleriyle ev sahibi olmayı hayal edenlere kira gibi taksitlerle ev sahibi yapıyor. Projede her kesimin ihtiyacını karşılayacak 2+1, 3+1, 4+1 daire ve bahçeli villa seçenekleri bulunuyor.



Neo Bolluca 3: yeni yaşam tasarlıyor

Kaliteli ve yenilikçi yaşam alanları yaratmak üzere 2000 yılında kurulan Neo Yapı, inşaattan mimariye, statik dizayndan pazarlamaya kadar çok birimli yapısıyla doğa içinde huzurlu, sağlıklı ve konforlu yaşam alanları sunuyor. Neo Yapı, bugüne kadar Kemerburgaz, Göktürk ve Bolluca’da 200 bin metrekareden fazla konut ve işyeri ile hem yatırımcılarını hem de evsahiplerini mutlu eden birçok projeye imza attı. Göktürk bölgesinde olduğu gibi Bolluca bölgesinin de değerini yıllar önce fark eden Neo Yapı, vizyoner yaklaşımı ile hayata geçirdiği projeleriyle yatırımcılarına kazandıran projeler sunmaya devam ediyor. Neo Yapı, Bolluca bölgesinde Neo Bolluca ve Neo Bolluca 2 projelerinin de satışını kısa sürede tamamladıktan sonra şimdi de Neo Bolluca 3 ile yeni İstanbul’da yeni bir yaşam tasarlıyor.



Piyalepaşa İstanbul’dan kampanya

Polat’ın 60 yıllık deneyimi ve güvencesiyle İstanbul’un en eski semtlerinden Piyalepaşa’da hayata geçirdiği Piyalepaşa İstanbul, konut sahibi olmak isteyenlere özel yeni yıl kampanyası hazırladı. 800 milyon dolarlık yatırımla Beyoğlu’nun kalbinde hayata geçirilen Piyalepaşa İstanbul, 82 dönüm arazi üzerinde, bölgenin ruhuna uygun olarak mahalle hayatını yeniden canlandırmayı hedefliyor. Yeni yıl kampanyası kapsamında projeden konut sahibi olmak isteyenler herhangi bir kredi masrafı ödemeden 60 aya kadar yüzde 0 faiz ve yüzde 20 peşinat fırsatından yararlanabiliyor. Piyalepaşa İstanbul’da bu ödeme seçeneklerinin yanısıra kişiye özel farklı yüzlerce ödeme planı da yapılırken konutlar 837 bin TL’den, rezidanslar ise 700 bin TL’den başlıyor.



Çınarcık’ta Beyttürk Orman’da, 140 bin TL’ye daire

Tertemiz havası, yeşilin her tonunu barındıran doğası ile “Marmara’nın Bodrum’u” olarak yaz-kış doğaseverlerin vazgeçilmez adreslerinden biri olan Çınarcık'taki Beyttürk Orman projesinde 140 bin TL’den başlayan fırsat fiyatla son daireler satışta. Beyttürk İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğurcan Barman, “Ormanın içerisinde, sahile sadece 50 metre uzaklıkta olan projemizin yüzde 80 satışını kısa bir sürede gerçekleştirdik. Çınarcık’ta, her penceresi, doğanın tüm güzelliklerinin sunulduğu sahil ve ormana açılan ve 5.000 m2 alan üzerine inşa ettiğimiz projemizde 1+1 ‘den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleri bulunuyor” dedi.