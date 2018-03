Kamu inşaatı sürüklüyor

Yapı-Endüstri Merkezi,‘Türk Yapı Sektörü Raporu 2015’in son çeyrek verilerini açıkladı. Toplam inşaat harcamalarının 175 milyar TL’ye ulaştığı 2015 yılında kamu inşaat harcamaları yüzde 8.4 büyürken özel sektör yüzde 1.2 düştü.

Düzenli olarak 21 yıldır yayımladığı‘Türk Yapı Sektörü Raporu’ ve yılda dört kez her çeyrek dönemde güncellediği ara raporlarla yapı sektörünün nabzını tutan Yapı-Endüstri Merkezi (YEM), son olarak Türk Yapı Sektörü Raporu 2015’in son çeyrek verilerini de güncelleyerek 2016 yılı ilk çeyrek dönem verilerini açıkladı. Rapora göre Türkiye, 2015’in dördüncü çeyreğinde yüzde 5.7 büyümeye ulaştı, buna karşın Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak görülen inşaat sektörü 2015’te sadece 1.7 oranında büyüdü. İnşaat sektörünün dördüncü çeyrekteki büyümesi ise yüzde 5.4 olarak kayıtlara geçti.

Bu büyüme içinde büyük rolü bulunan kamu inşaat harcamalarının 2015 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 8.4 büyüme gösterdiği gözlemlendi. Özellikle sadece kamu inşaat harcamalarında son üç çeyrek dönemde gerçekleşen büyümenin nedenleri arasında 2015 yılının ikinci yarısında yapılan iki genel seçimin olduğu düşünülmekte. Eşzamanlı olarak özel kesim inşaat harcamaları ise 2015 yılında yüzde 1.2 oranında küçülme gösterdi.

Toplam inşaat harcamaları rakamları ise 2015 yılında 175 milyar TL’ye ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 7.8 oranında artış gösterdi. İnşaat harcamalarının yükselmesindeki en büyük pay sahibi ise kamu inşaat harcamalarındaki artış oldu. Rapora göre 2014 yılından itibaren Türkiye’de konut satışlarının rekor seviyelerde devam etmesine karşılık 2015 yılına ait inşaat malzemeleri sanayisinde ihracat oranları yüzde 19.8 oranında geriledi. İnşaat malzemeleri sanayi üretimi ise 2015 yılında sınırlı olarak, sadece yüzde 0.8 oranında arttı. Yabancıların gayrimenkul alımları ise 2015 yılında yüzde 3.8 düşerek 4.16 milyar dolara indi. Yurtdışında üstlenilen müteahhitlik hizmetlerinde de benzer şekilde küçülme oldu. Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri 2015 yılında yüzde 25.3 oranında azaldı.



Pendik Sahil Konakları’nın yüzde 20’si satıldı

Pendik Sahil Konakları, lansman ile birlikte satışa çıktığı ilk gün büyük bir ilgiyle karşılandı. 180 dairenin yüzde 20’si lansman günü alıcı buldu.

Evra Grup ve Has Kule tarafından Pendik sahilde 7 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Pendik Sahil Konakları’ndan alınacak bir konut hem yaşam hem de yatırım için cazip. Projedeki konaklar 26 ayda sahiplerine teslim edilecek. Aileler düşünülerek 2+1, 3+1, 4+1 dairelerden oluşan projede; yakamoz, deniz sefası iskele, deniz sefası sahil, deniz sefası rıhtım, denizyıldızı yunus ve denizyıldızı martı olmak üzere metrekareleri 125 ve 193 arasında değişen 6 farklı konak tipi bulunuyor. Projedeki tüm konaklar deniz ve adalar manzaralı 8 metrekare büyüklüğünde balkonlara sahip.



Blue Lake Küçükçekmece satışta

Metal Yapı Konut, İstanbul'un çeşitli lokasyonlarında lüks konut, alışveriş merkezi ve ofis projeleri ile toplamda 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Metal Yapı Konut, Küçükçekmece Gölü'nün kıyısında bir tarafı göl, diğer tarafı deniz ve yeşil alanlarla çevrili Blue Lake Küçükçekmece projesini lansmana özel fiyatlarla yaşama sunuyor. Toplam 171.000 metrekarelik inşaat alanına sahip projede toplam 10 blokta 788 daire, sahil bölümünde ise Metal Yapı Konut’un perakende ve AVM sektöründeki marka gücü ile isimlenen yeme-içme sektörü ile donatılmış 22 ticari ünite yeralıyor.



İş GYO ve Nef’ten; İnistanbul Hayat

Türkiye gayrimenkul sektörünün iki öncü şirketi İş GYO ile Nef’in üçüncü projesi İnistanbul Hayat çok yakında satışa çıkıyor. İnistanbul, 376.000 TL'den başlayan fiyatlarla 48 ay vade farksız ödeme veya yüzde 0.99 faiz avantajı sunuyor. Mimari tasarımını Perkins+Will’in üstlendiği ve “En İyi Mimari Tasarım” ödülüne layık görülen İnistanbul, İstanbul Topkapı’da, eski fiişecam fabrikasının bulunduğu 80 dönümlük arsa üzerinde 470 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçecek.



Zer Bostancı şehrin merkezinde

Ceylan İnşaat’ın son projesi Zer Bostancı’da farklı büyüklüklerde 2+1 daireler bulunuyor. Bostancı’nın merkezinde inşa edilen Zer Bostancı projesinde, 62 daire ve 2 ticari alan yeralıyor. Cazip lokasyonu ile de dikkat çeken proje, Bağdat Caddesi’ne sadece 2 dakika mesafede bulunuyor. Toplu taşımayı tercih edenler için ise deniz otobüsü iskelesi ve otobüs durakları yürüme mesafesinde.



Olimpa Park Plus’ta 60 ay sıfır faiz fırsatı

Gerçekleştirdiği bütün projeleri büyük talep gören Fuzul Yapı’nın Olimpa Park Plus Projesi evsahibi olmak isteyenler ve yatırımcılar tarafından ilgi görmeye devam ediyor. 3. Havaalanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kanalİstanbul gibi mega projelerin kesişim aksında konumlanan Başakşehir’de inşa edilen proje, her geçen gün değer kazanmayı sürdürüyor. 15 ve 16 katlı bloktan oluşan projede yer alan 124 dairenin büyüklükleri 134 m2-199 m2 arasında değişirken 3+1, 4+1 daire seçenekleri de bulunuyor.Daire fiyatlarının 685.000 TL’den başladığı proje, yüzde 90 tamamlandı. Mayıs 2016‘da teslim edilmesi planlanan Olimpa Park Plus’ta satışlar da hızla devam ediyor. Geliştirdiği nitelikli projelerin yanısıra sunduğu cazip ödeme koşullarıyla da binlerce aileyi evsahibi yapan Fuzul Yapı, gayrimenkul sektöründe yine bir ilke imza atarak Olimpa Park Plus Projesi’nde 60 ay yüzde 0 faiz kampanyası başlattı. Bir diğer anlamıyla ev sahibi olmak isteyenler, satın alacakları evi Mayıs ayında kiraya vererek, taksitlerini kiracısının ödeyeceği bir modeli kendileri geliştirebilecekler. Olimpa Park Plus’tan evsahibi olmak isteyenler, satış ofisini ziyaret ederek bütçelerine göre düzenlenen ödeme koşullarıyla diğer seçenekleri de değerlendirebilecek. Geliştirdikleri ödeme modelleriyle kiracı olup kendi evinde yaşamak isteyenler ya da geleceğe yatırım yapmak isteyen fakat özellikle konutunu teslim almak için uzun süre beklemek istemeyen her aile, Olimpa Park Plus’ta ayrıcalıklı bir yaşama cazip imkanlarla sahip olabilecek.



Nurol Tower’den fırsat

Nurol GYO, Mecidiyeköy’de ev ve ofis hizmetleriyle lüks bir rezidansın konforunu buluşturuyor. Nurol Tower’da “Kule Ofisler”, “Zirve Katlar” ve baza bölümünde yeralan tam kat “Merkez Ofisler”, en ince ayrıntısına kadar titiz bir çalışmayla tasarlandı. Farklı ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayacak hizmetler sunan Nurol Tower; çarşı, dükkan, restoran ve kafeleri ile hayatı kolaylaştırıyor. Nurol GYO, hayatını merkeze konumlandırdığı Nurol Tower projesinde faiz kampanyası başlıyor. Kampanya kapsamında yüzde 0.79’dan başlayan faiz oranları ve hemen teslim avantajı mevcut. 73 ila 193 metrekare arasında değişen, 4 metre tavan yüksekliğine sahip 270 bağımsız bölümün bulunduğu Nurol Tower’ın 35. katındaki Sky Lounge’ı; bir tarafta şehrin tarihi ve kültürel yanını yansıtan eski İstanbul’u ve Marmara Denizi’ni, diğer tarafta ise boğaz manzarasını, İstanbul panoramasıyla birlikte sunuyor.



Queen Central Park Bomonti

Sinpaş GYO ile Tago Architects işbirliğinden doğan Queen Central Park, İstanbul'un şehir merkezinde, anıtsal formu ile bölgeye yeni bir kimlik getirerek şehrin odağı haline gelecek bir yaşam önerisi sunuyor. İstanbul'un modern yüzünün temsil edileceği, yenilikçi ve yüksek kalitede bir yaşamı hedefleyen proje, ‘HIGHLIFE’ konseptiyle kullanıcıların şehir hayatından beklentilerini, tüm olanakları birarada sunan sosyal donatılar ile karşılayacak. İnşası 2018 yılında sona ermesi planlanan, projede; ticari işlevli zemin katı ve 48 konut katı yeralıyor.