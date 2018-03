Mantolama sıcağa da iyi geliyor

Mantolama sadece kış aylarında yakıt tasarrufu anlamına gelmiyor. Doğru mantolama, yaz aylarında iç mekanlardaki sıcaklığın uzun süre istenen seviyelerde olmasını sağlayarak bütçeyi koruyor.

Binalarda ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılan kombi, kalorifer, klima ve benzeri cihazların sarf ettiği enerjiden mantolama uygulaması ile büyük oranda tasarruf edilebiliyor. Standartlara uygun kalınlıkta yapılan mantolama ile binalarda hem yaz hem de kış aylarında faturaya yansıyan ısıtma ve soğutma gideri en az yüzde 50-60 oranında azalıyor. Rutubetin oluşturduğu küf, bakteri ve kötü kokuların oluşması engelleniyor. Mantolama yapılan binalarda azalan yakıt tüketimi, aynı zamanda, hava kirliliğinin önlenmesine de destek oluyor.

Doğru mantolama, iç mekanlardaki sıcaklığın uzun süre istenen seviyelerde korunmasını sağlıyor. Kış aylarında oluşan ısı kayıplarını, yaz aylarında ise meydana gelebilecek ısı kazançlarını azaltmak için yapılan mantolama, enerji faturalarına da olumlu yansıyor. Kış aylarında kömür, doğalgaz gibi yakıt giderlerini, yaz aylarında ise klima kullanımına bağlı elektrik enerjisi tüketimini neredeyse yarı yarıya azaltıyor.

Enerji tasarrufunda ilk adımın mantolama olması gerektiğini vurgulayan İzocam Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Öktem, “Mantolama ile hem ev bütçesine hem doğaya hem de ülke ekonomisine fayda sağlamak mümkün. Bina dış cephesine yapılacak mantolamanın yanısıra çatılara ve binaların iç duvarları ile katlar arası döşemelerine yapılabilecek yalıtım uygulamaları sayesinde faturalar yarı yarıya düşüyor. Böylece kış ayları çok daha sıcak, yaz ayları ise çok daha serin geçebiliyor” diyor.

Mantolamanın avantajları

Mantolamanın faydalarını anlatan Öktem, şu bilgileri veriyor: ”Mantolamanın faydaları arasında yangın güvenliği (uygulamada manto taşyünü kullanılması halinde), binayı daha uzun süreli dayanıklı kılması, yoğuşma gibi istenmeyen oluşumları engellemesi ve binanın depreme karşı dayanıklılığını sağlaması yeralıyor.

Mantolamanın doğru şekilde uygulanması depremde hasar riskini azaltıyor çünkü; depremde yaşanan yıkımların bir kısmı binaların taşıyıcı sistemleri içindeki demirlerin paslanarak ve çürüyerek özelliğini kaybetmesi nedeniyle gerçekleşiyor. Mantolama yoğuşmayı ve dolayısıyla korozyonu engelleyerek bina taşıyıcı sistemini dış etmenlere karşı koruyor. Taşıyıcı sistemin kesintisiz korunması hem binanın dayanıklılığını hem de ömrünü artırıyor. Diğer yandan mantolama, yangın güvenliğini de artırıyor. Binalara uygulanan mantonun, taşyünü ile gerçekleştirilmesi bina kabuğunu oluşturan tüm yüzeyleri bir zırh gibi sararak yalıtımda en etkin sonucu sağlıyor. Taşyününün yanmaz özelliği sayesinde binanın cephesi tutuşmuyor, zehirli gaz ve duman çıkışı bertaraf ediliyor. Böylelikle yangından kaçış anı ve itfaiyenin yetişmesi süreçleri için daha uzun bir zaman kazanılıyor. Zamanla yarışılan yangın afetinde bu sayede can ve mal kayıpları da en aza indirilebiliyor.”



Ataşehir’de yeni nesil konut bloğu

TeamFores Mimarlık tarafından tasarlanan DRS Loft ve Rezidans, kullanıcılarına sunduğu kişiselleştirilebilen, çağdaş mekan alternatifleriyle, yeni nesil rezidans çözümü ortaya koyarken, Ümraniye ve Ataşehir arasında gelişmekte olan finans bölgesinin üst düzey konut ihtiyacını da karşılamayı hedefliyor. Her biri yüksek tavanlı tasarlanan, 141 adet 1+1, 2+1 ve loft daire tiplerinden oluşan yeni nesil rezidans projesi, toplam 22.383 m2 inşaat alanına sahip. Mimar Serter Karataban, projeyi “Sadece kullanıcılarına değer katmayacak, konumlandığı lokasyonun dönüşmesine de önemli katkıları olacak, rol model olmaya aday bir proje” olarak tanımlıyor.

“Aşkın Kanatları Müzesi” HYFIX’e emanet

Türkiye için türünün ilki olmaya hazırlanan Konya Tropik Kelebek Bahçesi içinde yeralacak olan Kelebek Müzesi (KTKB) projesinin temel aşamasından itibaren yalıtım gerektiren tüm detaylarında çözüm ortağı İnterfiks Yapı Kimyasalları oldu. 10.567 m2 alan üzerine kurulacak olan, yaklaşık 7600 m2 inşaat kullanım alanına sahip olan Müze’nin özellikle kademeli betonarme imalatı gerektiren zorlu temel aşamasında HYFIX Kimyasal Su Yalıtım Sistemleri’nin yırtılmazlık özelliği büyük avantaj sağladı. HYFIX ürün grubunun yapısı itibariyle petrol türevi salgılar içermiyor olması da "Aşkın Kanatları" adını Mevlana kültüründen alan bu özel müzenin doğal ortamı için en sağlıklı sonucun elde edilmesinde büyük rol oynadı.

Sinpaş Liva’da yeşil ve mavi içiçe

Sinpaş, İstanbul Anadolu yakasının hızla gelişen bölgelerinden Sultanbeyli’de yükselen Liva projesinde, birinci ve ikinci etap teslimlerinin tamamlanmasıyla birlikte yaşam başladı. Farklı konseptlerde adaları, sandal keyfi yapılabilecek gölleri, şelaleleri, hobi akademisi, dinlenme terasları, kış bahçeleri, yüzme havuzu gibi sosyal ayrıcalıklarıyla fark yaratan Sinpaş Liva’da göl ve bahçe keyfi birarada.

Aydınlanmanın en şık yolu

Philips’in, teknolojik yenilikleri ve modern çizgileri biraraya getirerek tasarladığı, ister dış mekanlarda ister yatak odalarında kullanılabilecek aydınlatma ürünleri luksbazaar.com’la evlere geliyor. Çocuklar için özel tasarladığı Livingcolors Micro Lamba çeşitleri ile renkli ışık dünyasını çocuğun oyun alanına taşıyarak 64 renk seçeneğinden birini seçilebilir, dağınık ışık etkisi sayesinde ona rahatlatıcı bir ortam sunulabilir. Philips Candle Lights mum ışığı efektli, led ışık sistemli aydınlatmaları ile bahçede veya iç mekanlarda hayalini kurulan ortam yaratılabilir, ortamlara daha romantik bir görünüm kazandırılabilir.

Gayrimenkulde “yeşil”işbirliği

Türk inşaat sektörü temsilcileri, çevreye duyarlı üretim için kolları sıvarken, yeşil binalara prestij getiren “LEED” ve “Breeam” gibi uluslararası sertifikalara ulaşmak için ise önemli yatırımlar yapılıyor. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, Türk mobilya sektöründe ilk kez “Green Good Design”dan 4 ödül birden kazanan ERSA Mobilya da inşaat sektörüyle “yeşil işbirliği” yapan firmalardan. ERSA Mobilya’nın Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Ata, “Tamamen sürdürülebilirliğe dayalı fabrikamızda hayata geçirdiğimiz ürünlerle, inşaat sektörüne destek oluyoruz. Ancak sürdürülebilir çalışma ekonomik ve çevresel olarak bir bütün halinde algılanmalı” diyor.

EKOS’tan nostalji esintisi

EKOS, klinker kaplama tuğlaları ürün gamına bir yenisini daha ekliyor. Markanın, ‘Nostalji Serisi’ adı verilen yeni ürün grubu sarı, kırmızı, kahverengi ve beyaz renklerde uygulanan klinker kaplama tuğlalarla, binaların cephelerine hareket katıyor. Seride; nar degrade, koyu nar degrade, doğal degrade ve koyu doğal olmak üzere istenilen kontrast da sağlanabiliyor. EKOS Klinker Tuğla’nın sahip olduğu pişirme teknolojisi sayesinde, ürünler arasında ölçü farklılıkları ve deformasyon görülmüyor.

ThyssenKrupp’tan stratejik yenilik

ThyssenKrupp Asansör tarafından geliştirilen aynı asansör kuyusu içinde birbirinden bağımsız olarak çalışan iki asansör kabininden oluşan TWIN, Türkiye’de. İnşaat maliyetlerinin düşmesine, bina içindeki kullanım alanlarının artmasına yardımcı olan asansör, yüzde 40 daha fazla yolcu taşıyarak bekleme ve yolculuk sürelerini de önemli ölçüde azaltıyor. ThyssenKrupp Asansör Türkiye Genel Müdürü Turgay Şarlı, TWIN’in hız, esneklik ve konforu aynı anda sunduğunu söyledi: “Ar-Ge faaliyetlerini vizyonunun bir parçası olarak belirleyen ThyssenKrupp Asansör, bu sistemle bir hayali de gerçeğe dönüştürmüş oldu. Sistem bugün, asansör pazarındaki en önemli stratejik yenilikler arasında gösteriliyor”

HALK GYO büyümeye devam ediyor

HALK GYO, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nde (İFM) yeralan yaklaşık 33 bin m2 yüzölçümlü arsası üzerinde hayata geçireceği ofis ve ticari ünitelerden oluşacak karma projesi için yapı inşaat ruhsatını aldı. Toplam inşaat alanının yaklaşık 410 bin m2 olacağı karma projenin tamamlanmasıyla birlikte Halk GYO, gayrimenkul portföy büyüklüğünün 4 milyar TL’ye yaklaşmasını bekliyor.

Şekerbank’tan enerji verimliliği kredisi

EBRD’nin Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı’na (TuREEFF) katılan ilk banka olan Şekerbank, ilk kentsel dönüşüm projesini kredilendirdi. Enerji verimliği yatırımları için 60 milyon dolarlık EBRD kaynağı kullandıracak bankanın, Yeniden İnşa Kredisi’ni kullanan inşaat firmaları, tüketicilere enerji verimliliği yüksek konutlar sunarak ısınma/soğutma giderlerinin düşmesine ve karbon salımının azalmasına katkı sunuyor. Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Orhan Karakaş, enerji verimliliği yatırımlarının, hem bireyler ve kurumlar için sağlanan tasarruf hem de doğal kaynakların sürdürülebilirliğine verilen destek açısından toplumsal kalkınma ve çevre sürdürülebilirliğine katkı sağladığını söyledi.

PANASONIC ile güç ustaların elinde

PANASONIC, matkap vidalama, vidalama, darbeli matkap vidalama, darbeli somun sıkma/vidalama, SDS- plus kırıcı/delici, avuç taşlama, silikon tabancası, el feneri, üfleme makinesi, el süpürgesi ve birbirinden fonksiyonel testerelerden oluşan ürün serisiyle ağır işleri kolaylaştırıyor. Kablosuz ve akülü çalışma özelliğine sahip aletler, zorlu saha koşullarında çalışabilen artırılmış sağlamlığı ile tek tek ya da kombo setler içinde satın alınabiliyor. VİKO by PANASONIC, profesyonel el aletlerine 3 yıl garanti verirken, Türkiye genelinde oluşturulmuş 21 yaygın servis noktası ağı ile de satış sonrası destek sağlıyor.