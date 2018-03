Rusya, yapı sektörüne 700 milyon dolar getirecek

Normalleşme sürecine giren Türkiye-Rusya ilişkileri birçok sektörde olduğu gibi yapı sektöründe de fırsatları bünyesinde barındırıyor. Yapı sektörünün Rusya’ya ihracatı 2013 yılında 800 milyon,2014 yılında ise 710 milyon dolardı. İlişkilerin eski haline gelmesi halinde sektöre 700 milyon dolar gelir sağlanması hedefleniyor.

Türkiye ve Rusya arasında ilişkilerin düzelmesi ülke ticaretine ve özellikle de yapı sektörüne olumlu katkı sağlayacak. Rusya ile Türkiye arasında düzelen ikili ilişkilerle ertelenen siparişlerin tekrar gönderilmeye başladığını aktaran İMMİB Yapı Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar, “İki ülke arasında yaşanan sorunlar nedeniyle sektör ihracatı yılın ilk 6 ayında 73 milyon dolara kadar geriledi. Sektör olarak Rusya’ya ihracatımız 2013 yılında 800 milyon, 2014 yılında ise 710 milyon dolardı. Olumlu süreç devam ederse kısa sürede 2014 rakamlarını tekrar yakalayacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Rusya’nın sektörün en büyük pazarlarından biri olduğunu dile getiren Urfalılar, “Rusya 2015 yılında 7.2 milyar dolar ve 2014 yılında ise 12.5 milyar dolar yapı malzemeleri ithalatı yaptı. Rusya’nın ithalatında en yüksek kalemleri de yine Türkiye’nin birinci olduğu çelik, alüminyum ve inşaat aksesuarları oluşturuyor. Düzelen ilişkilerimizle Rusya’nın yapı malzemeleri ithalatında daha büyük paya sahip olmaya talibiz” diye konuştu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metallar İhracatçıları Birliği Başkanı Rıdvan Mertöz, Türk-Rus ilişkilerinin hızla düzelmesi ile Türk ekonomisine yıllık 4.5-5 milyar dolarlık bir pozitif etki yapacağını söyledi. Rıdvan Mertöz şöyle devam etti: “Demir ve demir dışı metaller sektörü olarak temel hedefimiz düzelen ikili ilişkilerimiz doğrultusunda birlik alanımıza giren sektör ihracatlarının artışını sağlamak olacaktır. Bu kapsamda 2015 ve 2016 yılı ilk altı aylık süreçte miktar ve değer bazında oluşan yüzde 45-50 kaybımızı telafi etmek anlamında öncelikli olarak alüminyum, bakır ve yapı malzemeleri sektörü ihracat rakamlarını yukarı çekmemiz gerekiyor.

Rusya Moskova’da uzun süredir yapı malzemeleri ve bağlantı elemanları sektörlerimiz konusunda söz sahibi olan Mosbuild ve Batimat fuarlarına katılıyoruz; düzelen ilişkilerimizle bu ve benzeri fuarların bölgede artış göstereceği kanaatindeyiz. Bununla beraber Türk ürünlerimizin bölgede aktif tanıtımlarının yapılacağı bir Türk Ticaret Merkezi projemizde hali hazırda yürütülüyor.”

Gençler yeni hayatlarına Kuleli Evleri ile başlıyor

Yıldırım Yapı Grubu imzasıyla İstanbul Bomonti’de yükselen Kuleli Evleri projeleri, gençlere şehrin merkezinde kendi hayatlarını kurmalarına yardımcı olacak konut seçenekleri sunuyor. İçerisinde yatak odası, banyo ve salon ile birlikte mutfağı bulunan 1+1 evler, gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecek konforlu ve fonksiyonel bir tasarım ile hayatlarını kolaylaştırıyor. Öğrencilerin ulaşımlarını kolaylıkla sağlayacakları Osmanbey, Perpa, Mecidiyeköy metro duraklarına yürüme mesafesinde bulunan proje, şehrin kalbinin attığı Beşiktaş, Nişantaşı ve Taksim’e beş dakikalık mesafede yer alıyor. Kuleli Evleri projelerinde 7/24 güvenlik hizmeti sunuyor. Kuleli Evleri sakinlerine ücretsiz sunulan fitness center, çocuk oyun alanı, toplantı salonu ve cep sineması gibi sosyal alanları ile yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Pendik Sahil Konakları’ndan vade farksız kampanya

Pendik sahilde inşa edilen aile konseptli Pendik Sahil Konakları yepyeni bir kampanyaya imza atıyor. Vade farksız 72 ay ödeme kolaylığı sunan proje, Evra Grup ve Has Kule imzası taşıyor. 15 Eylül tarihine kadar geçerli olan ve sınırlı sayıdaki daireleri kapsayan kampanyada dairelerin liste fiyatı üzerinden yüzde 5 indirim uygulanacak. Yüzde 20’sinin peşin olarak ödeneceği daire fiyatının yüzde 10’u da esnek ödeme kolaylığı ile 1 yıl içinde tahsil edilecek. 7 bin metrekare alana kurulu, çok sayıda sosyal alan barındıran Pendik Sahil Konakları adalar manzarasına sahip.

Vira İstanbul’dan ev sahibi olma fırsatı

Gül Proje, Beylikdüzü'nde hayata geçirdiği projesi ‘Vira İstanbul’da yeni bir kampanyaya imza atıyor. Kampanyaya göre; Vira İstanbul projesinden ev almak isteyenler; yüzde 20 indirim ya da yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve yüzde 0.70 faiz oranı ile daha kolay evsahibi olabilecekler.

Gül Proje’nin, Beylikdüzü Belediyesi’yle ortaklığı ile inşa ettiği ‘Vira İstanbul’ projesi 92 bin metrekarelik geniş bir arazi içerisinde toplam 17 bloktan oluşuyor. Projede aynı zamanda 70 metrekareden başlayıp 200 metrekareye kadar çıkan, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1’lerden oluşan geniş bir daire seçeneğine sahip konutlar da bulunuyor. Toplamda 1.156 konut ve 39 dükkana da evsahipliği yapan ‘Vira İstanbul’ arazisinin yüzde 81’i yeşil alanlara ayrıldı. ‘Vira İstanbul’da arazinin 74 bin 500 metrekaresi yeşil alandan oluşuyor.

Sevkon, turizm yatırımlarına hızla devam ediyor

Sevkon Gayrimenkul, turizm alanındaki projelerine bir yenisini ekledi. Alaçatı’da açılan The S Hotel, turizm sektörüne yeni bir soluk ve yeni bir konfor anlayışı getirme iddiasını taşıyor.

Seçkin mimarisi ve kalite odaklı hizmet anlayışıyla öne çıkan The S Hotel,özel bir davetle ilk konuklarına kapılarını açtı. Alaçatı Port’ta bu sezon 54 odasıyla hizmete başlayan The S Hotel’de tamamı deniz cepheli 128 özel tasarım odası bulunuyor.

Bu yıl İzmir Urla’da hayata geçirdiği Sevilla Kekliktepe Villaları’nın ardından şimdi de Çeşme-Alaçatı’nın ilk yabancı markalı konsept lüks otel projesi olan The S Hotel’in kapılarını aralayan Sevkon Gayrimenkul, Ayvalık-Cunda Adası’nda ve Bodrum-Mazı’da olmak üzere 2 otel projesiyle de tüm Ege Bölgesi’nde yatırımlarına hızla devam ediyor.

Ormanada: Üçüncü Köprü’ye 3 dakika!

Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım’ın Zekeriyaköy’de 220 dönüm üzerine kurulan projesi Ormanada, sosyal yaşam olanaklarıyla sakinlerine doğanın içinde konfor ve güveni birarada sunarken konumu ile ulaşımda rahatlık sağlıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu’na 2 km, İstanbul’un üçüncü Boğaz köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 7 km mesafedeki Ormanada, yatırım değeri ve yaşam kalitesi açısından dikkat çekiyor. Ormanada, 3. Köprü’ye 3 dakika, Üçüncü Havaalanı’na da 15 dakika mesafede.

Yalınayak lüks konsepti Bodrum’la buluşuyor!

Epique Island “Yalınayak Lüks” yaşam tarzı ile kapılarını 2017 yazında Bodrum Tilkicik Koyu’nda açmaya hazırlanıyor. Aksoy Holding’in dünyaca ünlü Güney Afrikalı mimarlık firması SAOTA ile hayata geçirdiği Epique Island; 75 lüks villa, 150 tekne bağlama kapasiteli marina, 50 suitten oluşan butik otel, plajlar, havuz ve restoranlardan oluşuyor.

Yalın bir hayatı konforla buluşturan, villa, marina ve butik otelden oluşan projenin mimarisi, doğaya saygılı ve yenilikçi çözümlerle öne çıkan SAOTA’nın çalışmalarıyla hayat buluyor.

Yarımadanın özel konumu ve coğrafi özellikleri göz önünde tutularak 3 ana tipte ayrılan 10 farklı seçenekle tasarlanan villaların her biri panoramik manzara sunan bahçelere sahip olacak şekilde yer alıyor. Aksoy Holding’in gayrimenkul sektöründeki çağdaş ve yenilikçi projesi Epique Island, korunaklı sahili ve masmavi denizi ile Bodrum’da hayat buluyor.

126 dönüm arazi üzerine inşa edilen Epique Island konuklarını 2017’de ağırlamaya başlayacak. Hazırlanan model ev Epique Island deneyimi yaşatmak için misafirlerini bekliyor.