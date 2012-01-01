TMB Başkanı Yenigün: “Beklentimiz Türkiye’nin adım adım normalleşmesi”

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) kuruluşunun 66. yılı Ankara’da bir resepsiyonla kutlandı. TMB Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, “Birlik olarak, 119 ülkede başarıyla rekabet ediyoruz. 66 yıl önce başladığımız bu yolculukta, dün olduğu gibi yarınlarda da hep el ele daha büyük başarılara ulaşacağımıza yürekten inanıyorum” dedi. Resepsiyona Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de katıldı.

Türkiye Müteahhitler Birliği, kuruluşunun 66’ncı yılını verdiği bir resepsiyonla kutladı. Geceye, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ile davetliler katıldı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Biz dünyadaki başarılarınızla övünüyoruz. Destek mekanizmaları noktasında ilave çabalar içindeyiz. Hizmet ihracatını çok önemsiyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde sizlerin daha fazla kaynağa erişmeniz için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” diye konuştu.

Başkan Mithat Yenigün, dünyanın 119 ülkesinde rakipleriyle başarıyla rekabet ettiklerini belirterek, “Türkiye'de gerçekleştirilmekte olan dev altyapı yatırımlarının neredeyse tümünü üyelerimiz üstlenmiş durumdalar. Bugün küresel ekonomi olumlu seyrediyor; ancak önümüzde zorluklar görünüyor ve geleceğe hazırlanmak adına kırılganlıkları azaltacak reform ajandaları önem taşıyor. İş dünyası olarak beklentimiz; Türkiye’nin adım adım normalleşmesi, sıranın artık ekonomiye gelmesi. Yurtdışında da en kötü dönemin geride kaldığını, önümüzdeki dönemin daha olumlu olacağını umuyoruz” diye konuştu. Yenigün, şunları aktardı: “Üyelerimizin en büyük sorunu Fiyat Farkları ve Kamu İhale Kanunu konularında İNTES ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde yolumuzun daha da açılması için Ekonomi Bakanlığımız ve Eximbank ile sürekli ilişki içerisindeyiz.”

Jeopolitik sorunlar ve enerjideki gerileme etkili oldu: Türk firmalarının yurtdışında üstlendikleri yıllık yeni proje tutarı 2012-2015 döneminde 25-30 milyar dolar bandına oturmuş durumdayken 2016-2017 döneminde yurtdışında üstlenilen yeni proje tutarı 14-15 milyar dolar bandına indiği belirtilen analizde şu değerlendirmeye yer verildi: “Bu durum büyük ölçüde sektörün ana pazarlarındaki jeopolitik sorunlar ve aynı döneme denk gelen enerji fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle önceki yıllarda yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin son derece güçlü olduğu enerji ihracatçısı pazarlarda gerçekleştirilen yatırımların da ivme kaybettiği gözlenmektedir. Toplam yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin yaklaşık yüzde 35'ini oluşturan Rusya, Libya ve Irak pazarlarından doğan kaybı dengeleyebilecek yeni fırsatlar için potansiyel pazarlar olan Sahra Altı Afrika, Hindistan, Ağustos 2017 tarihinde Türkiye'nin Sektörel Diyalog Ortağı olduğu ASEAN (Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği) Bölgesi ve Latin Amerika pazarları yakından takip edilmektedir.”



Manzara Adalar’da erken teslim heyecanı

İş GYO tarafından Kartal bölgesinin gelişimine öncülük edecek niteliklerde gerçekleştirilen ve yükleniciliğini ANT Yapı'nın yaptığı Manzara Adalar projesinde teslimler Şubat ayında başladı. İş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes, “Projeyi planlanandan önce teslim ederek bir kez daha sektörün öncü markalarından biri olduğumuzu kanıtlıyoruz. Bizim için öncelikli olan bu eşsiz projenin tüm fonksiyonlarıyla bir an önce hayata geçmesiydi. Bu yönde en ince detayların bile dikkate alındığı yoğun bir çalışma temposuyla projemizi mümkün olan en iyi zamanlama ile gerçekleştirdik” dedi. İş GYO Kurumsal İletişim, Satış, Kiralama ve Pazarlama Grup Başkanı Gülfem S. Tandoğan, “Sektörde kira bedelleriyle yarışan aidatlar sebebiyle birçok daire sahibinin mutsuz olduğunun farkındayız. Manzara Adalar projesinde vaadedilen hayatın sürdürülebilir kılınması ve müşterilerin memnuniyeti göz önünde bulundurularak herkesin mutlu olacağı, uygun aidat bedelleriyle oturum sağlanabilecek” diye konuştu.

Blok bazında teslim edilmeye başlanan projede 1+0'dan 5+1'e kadar değişen konut tipleri, ofis ve ticari nitelikli alanlar bulunuyor.



Farilya Asia ile Pendik‘te özel bir projeye yatırım fırsatı

Ufuk İstanbul Mesken, yatırımcıların yeni gözdesi Pendik‘te rezidans konforu sunan Farilya Asia projesini geliştiriyor. Hızla büyüyen bölgeye değer katacak Kadıköy–Sabiha Gökçen metro hattı hastane durağına bir dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunan Farilya Asia, özel lokasyonu ve kapanmaz deniz manzaralı konforlu daireleri ile yaşama değer katıyor. Kaba inşaatı tamamlanan projede 2018 Haziran ayında yaşam başlayacak. Farilya Asia‘da farklı bir uygulama olarak avlu meydana yer veriliyor. Avlu meydan 32 mağazaya ev sahipliği yapıyor. Semt rahatlığı sağlayan 4.500 metrekare büyüklüğündeki avlu meydanda süpermarket zinciri, kafe ve restoranlar, yapı malzemeleri, yiyecek markaları, ev tekstili, mutfak eşyası, parfümeri, kişisel bakım, optik, eczane, kuru temizleme, banka şubesi gibi mağazalar yer alıyor.



Skyland İstanbul’da ödemeler 2019’da başlıyor

Eroğlu Gayrimenkul’un projesi Skyland İstanbul’da teslimler hemen gerçekleştirilirken rezidansların ödeme takvimi 2019’a ertelendi. Projede yer alan Tower Residence, 1+0’dan 4+1’e kadar her ihtiyaca uygun, farklı daire seçenekleri sunarken sosyal alanları ile öne çıkan Teras Evler ise şehrin merkezinde stresten uzak bir hayat sunuyor. Kısa bir süre önce satışa sunulan Skyland İstanbul’un son kulesi Sky Residence, 0 peşinat avantajı ile konut sahibi olmak isteyenlere 6 ay sonra kapılarını açıyor. Projede 4+1 daireler için dubleks seçeneği de bulunuyor. Skyland İstanbul’un rezidans kulesi, barındırdığı akıllı ev teknolojileri ile sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verirken hayatlarını da kolaylaştırıyor.