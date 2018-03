Türk inşaat malzemesi sanayicileri Afrika’nın inşasına talip

İMSAD Başkanı Fethi Hinginar, küresel sisteme entegrasyon sürecindeki Afrika ülkelerinin son yıllarda ciddi bir atağa kalktığını belirterek Türk inşaat malzemesi sanayicilerini bölgeye yatırıma çağırdı.

Bu yıl 39.’su düzenlenen Yapı Fuarı’nın ‘Konuk Bölge: Afrika Projesi’ kapsamında düzenlenen Afrika-Türkiye İnşaat ve İkili İş Görüşmeleri Forumu’nda; Afrika Kıtası ile ticaret hacminin 2003 yılında 5.47 milyar dolar iken 2015 yılında 17.5 milyar dolara çıktığı dile getirildi. Foruma konuşmacı olarak katılan Türkiye İMSAD Başkanı F. Fethi Hinginar, Afrika’nın ihtiyaçları ile Türkiye’den gidebilecek kaliteli yatırım imkanlarının örtüştüğünü söyledi. Hinginar, inşaat malzemesi sanayicilerinin ülke ekonomisinde lokomotif olduğunu belirtti. Sektör temsilcilerine seslen Hinginar, küresel yavaşlamanın etkisiyle azalan ihracatın yeni pazarlara ulaşarak ve mevcut pazarları geliştirerek aşılabileceğini aktardı.

Hinginar, şunları söyledi: “Küresel sisteme entegrasyon sürecindeki Afrika ülkeleri son yıllarda ciddi bir atağa kalktı. Birçok altyapı ve üstyapı projesi hayata geçirildi, önemli projeler devam ediyor. Afrika kıtasında, 2010 yılında toplam nüfusun yüzde 40’ını şehirlerde ikamet edenler oluştururken bu oranın 2030’a kadar yüzde 50’ye ve 2060 yılına kadar da yüzde 65’e ulaşması bekleniyor. Dolayısıyla bu durum bölgedeki konut ihtiyacının da yıllar içerisinde giderek artacağına işaret ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) verilerine göre, 2030 yılına kadar küresel elektrik ihtiyacının karşılanması için her yıl 30 milyar dolarlık altyapı yatırımına ihtiyaç duyuluyor. Bu yatırımın yüzde 64'ünün ise Sahra Altı Afrika’ya yapılması gerekiyor. Bizler 19 milyar dolarlık bu altyapı yatırımına talibiz. Gerek coğrafi konumumuz açısından gerekse üretimdeki kalite üstünlüğümüz açısından baktığımızda Çin’den ve hatta birçok Avrupa ülkesinden çok daha avantajlı konumdayız.”

Hinginar Afrika pazarıyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk Müteahhitler Birliği ile birlikte özellikle Orta ve Güney Afrika ülkelerindeki iş fırsatlarını takip ediyor, avantajlarımızı iyi değerlendirerek bu ülkelerde de başarılara imza atmayı umuyoruz. Özellikle Afrika’daki potansiyel pazar hakkında detaylı bilgiler ediniyoruz. Bu konudaki çok yeni bir bilgiyi sizlerle paylaşmak isterim; Afrika’da 5 bin adet çelik köprü yapımının Türkiye çelik sektörü yapımcıları tarafından çok ciddi şekilde takip edildiğini ve bu konuda çok avantajlı olabileceğimizi düşünüyoruz.”.

Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul, uluslararası etkinlikleri ve yarattığı iş fırsatları ile bu yıl da sektörün ilgi odağı oldu. Her geçen yıl büyüyerek sektöre olan katkısını arttıran fuarda binlerce ürün çeşidi, yeni teknoloji ve hizmetler yeraldı. 100.000 m2’lik 14 salon ve açık alanda, 105 ülke, 1.250 üretici firmanın 18.640 ürün ve hizmetleriyle katıldığı fuarı 110.430 kişi ziyaret etti.



Türk inşaat sektöründen Avrupalı yatırımcılara çağrı var

Türk-Alman Yatırım Zirvesi’nde konuşan TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik, dünyada 2000'li yıllardan itibaren yavaşlayan inşaat sektörünün Türkiye'de aksine istikrarlı bir büyüme içinde olduğunu vurguladı. TOKİ'nin dev projelerinden ve işbirliği modellerinden söz eden Özçelik, 2015'te Türkiye’de inşaat harcamalarının 50 milyar doları bulduğunu, TOKİ’nin 2023 hedefinin 1.2 milyon konut olduğunu, bu yıl 60 bin nitelikli ve kaliteli konut ihalesi yapılacağını söyledi. 93 ülkeyle işbirliği yapan TOKİ'nin dev projeleri için yabancı ortaklarla çalışacağını kaydetti.

Zirveye katılan İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 762 bin kişilik nüfusuyla Frankfurt’tan büyük olan Küçükçekmece’nin kentsel dönüşüme öncülük ettiğini bildirdi. Karadeniz, “248 kilometrekarede 690 bin nüfuslu Frankfurt'a karşılık Küçükçekmece'de 762 bin kişi 38 kilometrekarelik alanda yaşıyor. Her metrekaremiz çok değerli. E5 ve E6'nın yani İstanbul'un en önemli iki ulaşım aksının ortasında bulunan Küçükçekmece, yerli ve yabancı yatırımcıların öncelikle tercih ettiği bir bölge. yatırımcıları havaalanında kırmızı halıyla karşılayacak bir de belediye başkanı var. Belirlediğimiz 13 kentsel dönüşüm alanıyla ilgili bilgileri yatırımcılarla paylaşmaya hazırız” diye konuştu.



Kuleli Evleri Poyraz I kazandırmayı hedefliyor

İnşaat sektöründeki 44 yıllık tecrübesiyle otuz dört projeyi hayata geçiren Yıldırım Yapı Grubu, İstanbul’un kalbi Şişli-Bomonti’de inşa ettiği Kuleli Evleri Poyraz I projesi ile hem satın alırken hem de otururken kazandırıyor. Gereksiz hacimlerden doğan satış fiyatları, ekstra ısınma, elektrik, su, temizlik ve aidat giderlerinin en aza indirildiği projede satışların yüzde 90’ı tamamlandı. Geriye kalan son dairelerin satışları ise devam ediyor. İstanbul’un merkezi semtleri Nişantaşı, Beşiktaş, Taksim ve Mecidiyeköy’ün ortasında bulunan proje, hem araç hem de toplu taşıma ile her yere kolayca ulaşmayı sağlayan alternatifler sunuyor.



Kasaba’nın yeni tip villaları satış çıktı

“Evin kalbini bıraktığın yerdir” sloganıyla yola çıkan Kasaba Projesi’nin 3. Etabı’nın satışları devam ediyor. Mart 2003’te 1. Etabı, Temmuz 2004’te ise 2. Etabı tamamlanmış toplam 280 ailenin yaşadığı Kasaba’da 3. Etap; villa ve dairelerden oluşan sekiz farklı tipte, toplam 156 konuttan oluşuyor. Kasaba’da 1+1’den başlayan daireler ve 4+1’den başlayan bağımsız villaların büyüklükleri 123 ila 529 metrekare arasında değişiyor.Kasaba Projesi 3. Etap, 90 yıllık bankacılık geleneğini arkasına alan Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin iştirakleri ve yatırımda 60 yıllık birikime sahip Altınhas Holding A.Ş. ortaklığında kurulan İş Altınhas İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştiriliyor.



TEPE-MESA’dan PARK MOZAİK

TEPE ve MESA tarafından hayata geçirilen PARK MOZAİK; yemyeşil peyzajı, renkli tasarımı ile konforlu, keyifli ve farklı yaşam olanaklarını birarada sunan konsepti ile fark yaratıyor. Toplam 75 bin metrekarelik arazi üzerine inşa edilen PARK MOZAİK’te 2+1’den, 6+1’e kadar uzanan geniş bir yelpazede yeralan daireler, panoramik kent manzarasının yanısıra oyun parkları, yeşil alanlar ve süs havuzlarıyla buluşma fırsatı sunuyor.



MESA ve NUROL işbirliğiyle Yeşilyaka

MESA ve NUROL, yaklaşık 50 yıldır sadece yeni yaşam alanları değil, en değerli hatıraları biriktirmek için yeni yuvalar yaratmaya devam ediyor. Yeşilyaka, hem doğanın hem de yaşamın tam ortasında. Sevdiklerinin mutluluğu için durmaksızın çalışanlara özlemini duydukları konfor ve eve dönüş keyfini doyasıya yaşayabilecekleri bir yaşam vaat ediyor. Korusu, 180 bin metrekarelik peyzaj alanı, gölet manzarası ve çeşitli sosyal imkanlarıyla Yeşilyaka, en özel anılara evsahipliği yapacak. “Söğüt ve Sedir” olmak üzere iki farklı tip villadan oluşan, müstakil bahçeler içindeki 56 villanın büyüklükleri 369 ile 379 metrekare arasında değişiyor. Yeşilyaka’nın ilk bölümündeki 56 villa, Ekim 2017’de teslim edilecek.



Piyalepaşa İstanbul’un temelleri atıldı

Türkiye’nin özel sektör tarafından hayata geçirilen en büyük kentsel dönüşüm projesi Piyalepaşa İstanbul’un inşaatına start verildi. Beyoğlu’nda 800 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Piyalepaşa İstanbul’un temel atma töreni; Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat’ın katılımıyla gerçekleşti. İstanbul’un kalbinde toplam 450 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan Piyalepaşa İstanbul’da yaşamın 2018 yılında başlaması hedefleniyor.



Onur Park Life İstanbul Projesi ilgi görüyor

Onur Beton A.Ş. ve Onur Çimento A.Ş.’nin sahibi olduğu, 46.800 metrekare ve kendi arazisi üzerinde geliştirilen recidence, mall ve business karma konsept projesi olan Onur Park Life İstanbul, Bahçeşehir’in hemen yanı başında hayata geçiyor. Projenin ilk etabının 2018’de, ikinci etabının 2019’da ve üçüncü etabının ise 2020’de bitmesi hedefleniyor. Onur Park Life İstanbul Projesi, 3 etaptan oluşacak ve 3 parsel üzerinde yükselecek. Toplam maliyeti 500 milyon TL. olan proje; 718 adet konut, business, 231 adet cadde konseptinde dükkan ve 9 bloktan oluşacak.