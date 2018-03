Türk yapı sektörünün yeni hedefi Afrika

İMMİB Yapı Malzemeleri Komitesi, 3.4 milyar dolarlık Güney Afrika pazarından daha fazla pay almak için Bauma Conexpo Afrika 2015 Fuarı’na ilk defa milli katılım gerçekleştiriyor.

Türk yapı sektörü 3.4 milyar dolarlık Güney Afrika pazarından pay almak için atağa kalktı. Sektörün çatı kuruluşlarından İMMİB Yapı Malzemeleri Komitesi, 15-18 Eylül 2015 tarihleri arasında Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde düzenlenecek olan ‘Bauma Conexpo Afrika 2015 Fuarı’na ilk kez milli katılım gerçekleştirecek. 2014 yılında bölgeye 45.1 milyon dolarlık ihracat yapan sektörün hedefi ise kısa sürede bu rakamı ikiye katlamak. Güney Afrika pazarı hakkında değerlendirmelerde bulunan İMMİB Yapı Malzemeleri Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar, “Güney Afrika’nın yapı malzemelerindeki ithalatı toplamda 3.4 milyar dolar. Sektör olarak biz ise sadece 45.1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu rakam bizim için çok düşük. Güney Afrika’nın ithalat sıralamasında Türkiye ilk 15’te yeralırken, yapı malzemeleri sektörüne bakıldığında ilk 20’nin içine giremiyoruz. Bu rakamlar sektör olarak bu pazara ne kadar uzak kaldığımızın bir göstergesi” dedi. Urfalılar, bu nedenle Fuar’a, 13 firma ile milli katılım yapacaklarının altını çizerek, “Daha önce ki yıllarda bu fuara 38 ülkeden 754 katılımcı,110 ülkeden 14 bin 700 ziyaretçi katılmış. Bunlar çok ciddi rakamlar. Bu yıl ki milli katılımla bu pazarda ki payımızı artıracağımıza inanıyoruz“ diye konuştu. Urfalılar şunları söyledi: “Yabancıların Türkiye’deki yapı malzemesi kalitesinden hiç haberleri yok. Her fırsatta sektörün büyüklüğünü ve kalitesini vurguluyoruz. Biz inşaat demiri ihracatında dünya birincisiyiz. Seramikte, doğal taşta, çimentoda, boruda ve pek çok üründe dünyada öndeyiz. Bunları anlattıkça insanlar şaşırıyor. Fuarlara gerçekleştirdiğimiz katılımlarla bu farkındalığı yaratıyoruz. Fuarlar dışında yurtdışından alım heyetleri getiriyoruz. Bunlarla beraber nokta atışı olarak dünyada karar vericilere ulaşıyoruz.”



Markalaşamamak büyük sorun

Sektörün en büyük sorunlarından birinin markalaşamamak olduğunu vurgulayan Serdar Urfalılar, “Yapı malzemeleri sektörünün marka geliştirme hızının diğer sektörlere göre daha yavaş olduğunu görüyoruz. Türk firmalarının yurtdışından marka satın almaları için Eximbank tarafından verilen kredilerin kolay ulaşılabilir olması için girişimlerde bulunacağız” diye konuştu.



İstatistiki veriler ortak havuzda

İMMİB Yapı Malzemeleri Komitesi, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) ve İstanbul Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğini geliştirmek ve istatistiki veri alışverişini artırmak amacıyla ön protokol imzaladıklarını hatırlatan Urfalılar, yapılan işbirliği anlaşmasının her iki taraf içinde çok faydalı olacağını anlattı. Urfalılar, “Bu işbirliği anlaşması ile yapı malzemeleri sektörünün ihracatının artırılmasını, sektörün sorunlarını birarada ele alarak daha çabuk ve daha kalıcı çözümler üretmeyi amaçlıyoruz” dedi.



Steelife, yük konteynerinden yaşam ünitesi yapıyor

Vefa Holding’in hafif çelik yapı markası Steelife, taşımacılıkta kullanılan yük konteynırlarından InnoCampus yaşam üniteleri üreterek üniversitelerde inovasyon ve girişimcilik eğitimi veriyor. Bir gün içerisinde monte edilebilecek modüler bir yapı olarak tasarlanan InnoCampus; ortak çalışma, ortak öğrenme ve ortak deneyim alanlarından oluşuyor. Bu inovatif ürün sayesinde proje kapsamında gidilen üniversitelerde hızlı kurulum sağlanıyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversiteleri gezen InnoCampus ile gidilen her kampüste bir ay boyunca katılımcılara yoğun bir inovasyon ve girişimcilik eğitimi veriliyor. Steelife Genel Müdürü Mimar Bülent Aydın, bu modüler yapının uluslararası taşımacılıkta kullanılan 40’lık ve 20’lik olarak adlandırılan yük konteynerleri ile yapılan yapılar olduğunu belirterek, “Yapının yüzde 99 imalatı fabrikada tamamlanıp yerine naklediliyor, sahada sadece modüller arası montaj ve altyapı bağlantısı yapılıyor. Türkiye’de daha çok inovatif projeler için kullanılan bu çalışmayı biz farklı bir tarz ve yaklaşım sergileyen üniversite, özel sektör firmaları ve mimarlar ile gerçekleştiriyoruz” dedi.



Seyr-i Adalar’da güvenlik öncelik

Yapı Yatırım’ın Maltepe’deki ilk konut projesi olan Seyr-i Adalar, en son deprem yönetmeliklerine göre, bin ton ekstra demir kullanımını gerektiren fore kazık sistemleri ile inşa edildi. Projede, zemin etüdü yapıldı, temeli zemin yapısına uygun şekilde tasarlandı ve özel bir mühendislik hizmeti alınarak depreme karşı dayanıklı bir blok inşa edildi. Projede 30 metre derinlikle kazılan temel üzerine, 159 tane fore kazık dikildi. Kayalara oturtulan temelle, yaklaşık 10 milyon TL ekstra maliyetle, projede depreme karşı güvenlik birinci önceliğe konuldu. İnşaatı Mayıs 2016’da tamamlanacak olan ve lüks inşaat konseptinde özel mimari proje ile hazırlanan Seyr-i Adalar 3 bin 597 metrekare alan üzerine kuruluyor.



TDUB, değerleme sektörünün standartlarını belirliyor

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin (TDUB) aylar süren çalışması sonucunda değerleme raporlarına belirli bir standart getirilmiş bulunuyor. Geçmişte her bankanın kendine ait Gayrimenkul Değerleme Şartnamesi olmasından dolayı aynı mülk için ayrı bankalara hazırlanan değerleme raporlarında değer farklılıkları çıktığını hatırlatan TDUB yetkilileri, “Değerleme Standartları” ile artık bankalar için hazırlanan değerleme raporlarında esas alınması gereken kriterlerin aynı olacağı bu nedenle farklı değerlerin çıkmasının önüne geçileceğini belirtiyor.



Autodesk’ten BIM 360 Plan Yazılımı

Ticari bir inşaat sahasında, işlerin çakışması ve verimliliğin düşmesi çok sık rastlanılan bir durumdur. Malzeme teslimatı geciktiğinde işçiler hiçbir şey yapmadan saatlerce bekleyebilir. Şantiyede sürekli değişen koşullar neticesinde en sağlam iş planlarının bile sürekli yeniden düzenlenmesi gerekir. Basitleştirilmiş inşaat uygulamalarını, kullanıcı dostu görsel bir ara yüzle biraraya getiren üretim planlama yazılımı Autodesk BIM 360 Plan, elektronik çizelgeler ve diğer belgelerle manuel olarak yönetilen karmaşık süreçleri kolaylaştıran bulut tabanlı bir çözüm olarak öne çıkıyor. Autodesk BIM 360 Plan sayesinde inşaat yüklenicileri, çalıştıkları projede çok daha güvenilir bir iş akışına sahip oluyor ve aşırı üretim, envanter fazlası ve yapılacak işlerin çakışması gibi beklenmeyen durumlardan kaynaklanan kayıpların önüne geçebiliyor. BIM 360 Plan, temel performans metriklerini izleyip raporlayarak sürekli bir gelişim sağlıyor.



Çelik ihracatında ilk yarının gözdesi alaşımlı teller oldu

2015 yılı ilk yarı ihracatını düşüş ile kapatan Türk çelik sektörü, ihracatını canlandırmak için yurtdışı pazarlarında haksız ticaret yapan ülkelere karşı bir an evvel önlemler alınmasını bekliyor. Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre, çelik ihracatı ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 23.6, miktarda ise yüzde 11.1 düşüş yaşadı. Buna rağmen ihracatta katmadeğerli ürünlerin artışı sürdürüldü. Sektörün altı ayda ihraç ettiği ürünler arasında yüzde 139 oranında artış yakalayan “alaşımlı teller” dikkat çekti. Alaşımlı tellerin birim fiyatı 850 dolar/ton iken sektörün en çok ihraç ettiği ürün olan inşaat çeliğinde birim fiyat 460 dolar/tona kadar geriliyor. 2015 yılı ilk yarı ihracat rakamlarını değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci; “Tüm çelik ürünlerinin ortalama birim fiyatına baktığımızda ton başına 652 dolar olduğunu görüyoruz. Daha net ifade etmem gerekirse altı aylık dönemde 31 bin tonu aşkın alaşımlı çelik ihraç ettik ve 27 milyon dolarlık bir değer yarattık. Sonuç olarak eskiden beri söylediğimiz gibi katmadeğeri yüksek ürünlere ağırlık verilmeli. Çelik sektöründe katmadeğeri yüksek ürünlerin payını artırmak için de üretim yöntemlerimizde değişiklik yapmalı ve cevher girdili üretime yönelmeliyiz” diye konuştu.



İzocam çalışanlarıyla 50. yılını kutladı

Yalıtım sektörünün öncü firmalarından İzocam, her yıl gerçekleştirdiği Çalışan Gecesi’ni bu kez 50. yılı için gerçekleştirdi. İstanbul ve Mersin’de olmak üzere iki farklı kutlama gecesinde İzocam çalışanları stres attı. İzocam’da farklı pozisyonlarda çalışanlar, Kıdem Ödülleri ve Genel Müdür Özel Ödülleri’ni de İzocam üst düzey yöneticilerinin elinden aldılar. İzocam Genel Müdürü Nuri Bulut yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Kurulduğumuz günden bugüne kadar yalıtım sektörünün yeniliklerini ülkemize sunan ilk şirket olduk. Bu bağlamda, 50 yılda 200 milyon ton petrol eşdeğeri enerji tasarrufu, diğer bir deyişle 110 milyar dolar değerinde enerji tasarrufu, ve en önemlisi bu tasarrufla 650 milyon ton CO2’in atmosfere salınımını önledik. Her yıl 730 çalışanımıza istihdam sağlıyoruz. Bizler için çok kıymetli olan çalışma arkadaşlarımızın sağlığına ve güvenliğine önem veriyor; bu konuyu çalışma ilkelerimizin öncelikleri arasına alıyoruz.”



Kadıköy’ün yüzde 17’si yenilenecek

Yaklaşık 482 bin kişinin yaşadığı Kadıköy’de kentsel dönüşüm projeleri her geçen gün hayata geçirilmeye devam ediyor. Keller Williams Cadde Danışmanı İnşaat Mühendisi Zafer Köksal, Kadıköy Bağdat Caddesi’nde birbiri ardında yenilenen binaları değerlendirdi. Çocuklar dahil ortalama 360 bin kişinin ilçedeki kentsel dönüşümden etkilendiğini belirten Köksal şu bilgileri verdi: “Kadıköy, kentsel dönüşüm çalışmalarına sıklıkla rastlandığı, neredeyse her sokakta iş makinelerinin zamanla yarıştığı ilçelerin başında geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan araştırmada Kadıköy’de 20 bin 406’sı konut, 889’u işyeri olmak üzere 22 bin 295 birim risk altındadır. Kadıköy geneline bakıldığında mevcut binaların yüzde 75’inin riskli olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca geçtiğimiz yılın sadece Nisan ayında 635 binanın riskli olduğu açıklanmıştı. 2012 yılında 221, 2013 yılında 329, 2014 yılında ise 678 bina için ruhsat alındı, başvuru yapılan 720 bina içinde şu an ruhsat bekleniyor. Bu yılın sonuna kadar ise bin 300 binanın ruhsatı olacağını düşünüyorum.’’



Bodrum Modern’e Tekno Maccaferri çözümü

25 yılı aşkın süredir Türkiye pazarına sunmuş olduğu çift bükümlü tel ağ türevi ve geosentetik ürünler ile inşaat, geoteknik ve çevre mühendisliği alanlarında faaliyet gösteren Tekno Maccaferri, A4 Yapı’nın gerçekleştirdiği Bodrum Modern projesinde arsa çevresi şevlerini Terramesh sistem istinat duvarı uygulaması ile koruma altına aldı. Terramesh sistem duvarlarda estetik bir görüntü yakalamak ve kullanımında efektif çözümler yaratmak amacı ile modülleri arasına aydınlatma ve çiçek yerleştirmek için küçük odacıklar oluşturuldu. Terramesh sistem istinat duvarı, 4 palyeden oluşan toplam 16 metre yüksekliğinde inşa edildi. 960 metrekare yüzey alanında sahip istinat duvarı uygulaması 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak, üzerinde yer alan odacıklara yöre bitki ve çiçekleri dikilerek yer yer yeşillenmesi sağlandı.



İş GYO ve Nef’in İnistanbul Gala ilgi çekiyor

İş GYO ve Nef’in İnistanbul Gala Projesi’nde yeni üniteler de satışa çıkarıldı. Toplamda 1.140 ünitenin 875’i şimdiden satıldı. Proje için yüzde 1 peşinat ve uygun fiyatlardan başlayan aylık ödemeler içeren banka kredili ve faizsiz 30 ay vadeli ödeme seçenekleri bulunuyor. 80 dönümlük arsa üzerine hayata geçirilecek olan İnistanbul Gala, Topkapı’da eski Şişecam Fabrikası’nın bulunduğu arazide inşa ediliyor.



Tekno Asfalt, İç Anadolu’daki ikinci tesisini devreye aldı

Türkiye asfalt sektörünün liderlerinden Tekno Asfalt, Biberci Şirketler Grubu ile yaptığı anlaşma çerçevesinde; Konteyner tip, 10 t/s kapasiteli Emülsiyon Üretim Tesisi’nin kurulumunu 5 gün içerisinde tamamladı. Türkiye’de tek olan emülsiyon üretim tesisinin ürünleri Konya'da yeralan Selçuklu Belediyesi'nin projelerinde kullanılacak. Kullanıcıların beklenti ve önerilerine uygun olarak; her penetrasyonda bitüm ile emülsiyon üretecek şekilde tasarlanan emülsiyon tesisi, ihtiyaca yönelik doğabilecek farklı projelere de hizmet sağlayacak. Tesis; konteyner tasarımında çelik ana yapı, Tekno Asfalt tasarımı bitüm emülsiyon değirmeni, bitüm besleme-dozaj birimi, çözelti besleme-dozaj birimi, su besleme-dozaj birimi, çözelti hazırlama birimi, katkı kantarı, emülsiyon denetim birimi, kumanda birimi ve kumanda kabini olarak toplam 9 birimden oluşuyor.



Water Garden’de HYFIX kullanılıyor

İnterfiks Yapı Kimyasalları; Water Garden İstanbul projesinin temel altı su ve perde yalıtımında çözüm ortağı oldu. Ataşehir’de inşaatının 2016 yılında tamamlanması planlanan ve yenilikçi gastronomi, eğlence, kültür merkezi olacak Water Garden projesinin temel altı su ve perde yalıtımında da İnterfiks’in 1997 yılında pazara sunduğu; her türlü hava şartında uygulama kolaylığı sağlayan, yalnızca yüzeyi değil betonun tamamını yalıtarak, beton ömrü boyunca su izolasyonu için en garantili çözümü sunan HYFIX Kimyasal Su Yalıtım Sistemleri tercih edildi. Proje sahibi Ziylan Gayrimenkul tarafından 750 milyon TL yatırım ile Berko İnşaat tarafından yapımı gerçekleştirilmekte olan proje toplam 35 bin metrekare alanda yeralıyor.



Yurtbay Seramik’ten Zegna

Yurtbay Seramik, doğanın kusursuz altıgenlerini yorumlayarak hayata geçirdiği ‘Zegna Serisi’ ile ahşap dokusunu ve çini desenlerini biraraya getirdi. Peteği çağrıştıran doğal form algısı, ahşabın sıcaklığı ve çini sanatı, Zegna Serisi’nde harmanlanarak doğanın geometrik mükemmelliğini yansıttı. Altı farklı desenden oluşan Zegna’da karolar yan yana geldiklerinde devamlık sağlıyor. Zegna Serisi, hem yatay hem dikey dizilebilme özelliğiyle dikkat çekiyor.



GBC İnşaat’tan 20 yılda 810 proje

GBC İnşaat, yatırımlarına devam ediyor. 1994 yılından 2014 yılı sonuna kadar gerçekleştirdiği 810 proje, 1 milyon 840 bin metrekare kapalı alan inşa eden GBC İnşaat, sadece ön üretimli bina yapımında 190 bin ton metreküp beton kullandı. İnşaat sektörünün önemli oyuncularından GBC İnşaat, 8 adet taahhüt, 12 adet betonarme prefabrik fabrika inşaatını da 2015 sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor. GBC İnşaat’ın önemli taahhüt işleri arasında ise Sütaş Tire Süt İşleme Entegre Tesisi ve Enfaş Aksaray Biyogaz tesisi inşaatı yeralıyor. Projelerin tasarlanıp hazırlanmasından yapının anahtar teslimine kadar tüm süreci üstlenen GBC İnşaat; Oyak Renault, Sütaş, Pınar, Tat, Tamek, SEK Süt, ETİ, Özdilek, Donat Mobilya, Mey Alkollü İçkiler, Doğuş Çay gibi önemli firmaların endüstriyel yapı inşaatlarına ve Türkiye’nin en büyük biyogaz tesislerine imzasını attı.



Blanco ile mutfaklarda yılın trendi

Şampanya rengi, bu yıl modern mutfakların gözdesi. Eviye ve armatür üreticisi Blanco, fonksiyonel tasarımları ile olduğu kadar şampanya rengi modelleri ile trendleri mutfaklara taşıyor. Blanco’nun, SilgranitTM PuraDurTM II malzemesini kullanarak ürettiği modeller; çizilme, leke tutma ve paslanma gibi sorunlara da çözüm getiriyor. Doğal granit kayacının hammaddelerinin kullanıldığı ürün, en sert maddelere karşı bile direnç göstererek eviye ve armatürlerin güzelliğini koruyor. Çizilmelere karşı direnç gösteriyor ve 280 C’ye kadar olan sıcaklıklardan da etkilenmiyor. Gıdalar açısından da hijyenik olan malzeme, lekelere ve asitlere de geçit vermiyor, doğrudan güneş ışığı altında dahi rengi solmuyor. Su tutmayan yapısı ile kolay temizlenen SilgranitTM ürünler tüm kir, leke ve kireçten arınarak temiz ve ipeksi bir dokunuşa sahip oluyor.



Royal Academy of Arts’a Kalebodur sergisi

Türkiye seramik endüstrisinin uluslararası alanlarda temsiliyetini ve endüstriyel kabiliyetleri ile tasarım varlığını tanıtmak amacı ile organizasyonlar geliştiren Türk Seramik Tanıtım Grubu Turkishceramics, İngiltere’nin en önemli sanat kuruluşlarından biri sayılan Royal Academy of Arts ile imzaladığı işbirliği anlaşması çerçevesinde ilk etkinliğini RA Commission Sergisi ile gerçekleştirdi. Royal Academy Burlington Gardens binasının girişinde, Kalebodur markasının Kalesinterlex ürünlerinin kullanılarak tasarlandığı ve jürinin seçimiyle belirlenmiş mimari tasarım sergisi ‘Beklenmedik Tepe’, Eylül ayının sonuna kadar ziyaretçilere açık olacak. Beklenmedik Tepe enstalasyonu; aralarında OS31, Bureau de Change ve Scott Whitby Studio’nun da bulunduğu gelecek vadeden mimarlık firmaları arasında yapılan bir tasarım yarışması sonucunda seçildi.