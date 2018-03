Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği (TGÜB) 25. yılını kutluyor

Türk inşaat sektörünün köklü kurumlarından Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği (TGÜB) 25. yılını kutluyor. TGÜB Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, çeyrek asırdır ülke ekonomisi ve inşaat sektörüne sağlanan fayda ve katmadeğeri vurgulayarak, “Türkiye'de gazbeton üretiminin başlamasından bugüne, toplam 50 milyon metreküp gazbeton üretilerek, yaklaşık 4 milyon sağlıklı ve çağdaş yapının inşasında kullanılmıştır.

Yıllık 5 milyon metreküpe yaklaşan üretim kapasitemiz ile bu sene Avrupa ülkeleri arasında birinci sıraya yükseldik” dedi.

Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği (TGÜB), 25. yılını kutluyor. TGÜB bu kapsamda farklı şehirlerde etkinlikler gerçekleştirilecek. TGÜB Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, gazbeton sektörünün ekonomide ve inşaat sektöründe yarattığı değeri vurgulayarak, “Türkiye’de gazbeton üretiminin başlamasından bugüne, toplam 50 milyon metreküp gazbeton üretilerek, yaklaşık 4 milyon sağlıklı ve çağdaş yapının inşasında kullanılmıştır. Bu yapıların sağladığı birikimli yakıt tasarrufu ise 20 milyar doların üzerindedir” dedi. Türkiye’nin gazbeton üretim kapasitesinin 5 milyon m3’e yaklaştığını ifade eden Hinginar, “Bu kapasite ile Avrupa’nın birinci büyük ve dünyanın önde gelen gazbeton üreticisi ülkeleri arasında yeralıyoruz. Türkiye’de uluslararası standartlara uygun olarak, yüksek teknolojiye sahip fabrikalarda üretilmekte olan gazbeton ürünleri, gerek yüksek ürün ve hizmet kalitesi gerekse sürekli Ar-Ge çalışmaları ile son yılların en çok tercih edilen malzemesi haline gelmiştir” diye konuştu.



Sağlıklı ve yaşam konforu yüksek yapılar için çalışıyor

TGÜB’ün üniversiteler ile işbirliğine giderek önemli Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini aktaran Hinginar, “İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile deprem yönetmeliği, yangın yönetmeliği, enerji verimliliği ve benzeri konularda yasa ve yönetmeliklerin oluşturulmasında ciddi katkılar sağladık. İnşaat sektörü ile ilişkili çeşitli STK’lar ve kurum/kuruluşlar ile ülkemizdeki konut ve yapıların kalitesinin yükseltilmesi ve sektörün gelişmesi için çalışmalar yürüttük” dedi. Gazbetonun, yapılarda fark yaratan, önemli özelliklere sahip bir malzeme olduğuna dikkat çeken Hinginar, şunları söyledi: “Gazbetonlu binaların sağladığı enerji verimliliği ile konut kullanıcılarının enerji ve yakıt giderleri düşüyor. Hane halkı ve ülkemiz ekonomisi için önemli oranlarda tasarruf sağlanıyor. Çevre dostu bir malzeme olan gazbeton ile yapılan binalarda sağlanan enerji verimliliği, düşük karbon salınımı gerçekleştiriyor. Böylece ekolojiye de katkı sağlanıyor” dedi.



Soyak; Dubai Cityscape’ten Ortadoğu’ya açıldı

Bugüne kadar 50.000 aileyi evsahibi yapan Soyak, katıldığı Dubai Cityscape Global 2015 Fuarı’nda Kuzey Bahçeşehir’deki yeni projesini tanıttı. Soyak, projenin 3. Havalimanı ve 3.Köprü’ye yakın olan lokasyonunun getireceği avantajları, LEED Sertifikası’na uygun bina kriterlerini, toplam 5.000 konuttan oluşacak yeni projesinin ilk etabının 2017 yılında teslim edileceğini fuar ziyaretçilerine aktardı. Soyak Holding CEO’su Dr. M. Emre Çamlıbel; “Gelişmekte olan pazarlar başta olmak üzere hızlı şehirleşme ve demografik değişimlerin etkisiyle 2020 yılına kadar gayrimenkul sektörünün dünya genelinde önemli bir büyüme yaşacağı ve sektördeki fırsatlar arttıkça da sektöre yapılan yatırımların büyümesini bekliyoruz. İstanbul’un bir Finans Merkezi olması, 3. Köprü ve Yeni Havalimanı gibi projelerle Türk gayrimenkul sektörü küresel bir boyut kazanacak diyebiliriz. Biz de sürdürülebilirliği ve yeniliği biraraya getiren çalışmalara imza atan bir marka olarak, dinamiği yüksek Ortadoğu pazarına Dubai Cityscape Global 2015 Fuarı’yla giriş yaptık” dedi.



Cityscape’in en pahalı projesi Nef New York

Dubai Cityscape Global 2015’te Ataköy’ün yeni yüzü haline gelen Nef Ataköy 22 projesini sergileyen Nef, aynı zamanda İş GYO ile beraber gerçekleştirmeyi planladıkları ikinci proje olan İnistanbul Lokal projesini tanıttı. İnistanbul Gala’da 3 haftada 875 konut satışı gerçekleştirmeyi başaran Nef’in İnistanbul Lokal içinde benzer bir satış performansı göstermesi bekleniyor. Topkapı’da 130 dönümlük arsa üzerinde yükselecek ikinci proje olan İnistanbul Lokal, iki metro durağının arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünün hemen karşısında yeralıyor. Nef’in diğer önemli projesi olan Nef New York projesi, fuarın en ilgi çeken projesi olarak öne çıktı. 61 Türk firmasının katıldığı fuarın en pahalı projesi olarak dikkat çeken Nef New York için 2016 yılında yapılacak lansman öncesinde bekleme listesine 19 farklı ülkeden bireysel yatırımcı kayıt yaptırdı. Dünya genelinden 300’den fazla firmanın projelerini tanıttığı Dubai Cityscape 2015’te, Nef New York Amerika kıtasından katılan ilk ve tek proje oldu.



Creavit’ten özgün banyolar

Seramiği ustalıkla işleyerek şekillendiren Creavit; hayatı kolaylaştıran incelikli detayları ürünlerinde kullanarak, banyoları zenginleştirmeye devam ediyor. Ay ışığından esinlenilerek tasarlanan Moon, yumuşak çizgileriyle zarif banyolara ışıltı katmayı ihmal etmiyor. Yaşanılan mekanlara özgün ve kaliteli banyo ürünleri tasarlayan Creavit; set üstü lavabo, asma klozet ve amortisörlü klozet kapağından oluşan Moon ile beyazın sadeliği ve asilliğini buluşturarak banyosunda bütünlük arayanların tercihi oluyor.



İzocam yılsonuna kadar 2000 ustayı eğitecek

İzocam MYK eğitimlerinin yeni dönemi başlıyor. 5-9 Ekim 2015, 9-13 Kasım 2015 ve 1-4 Aralık 2015 tarihlerinde gerçekleşecek eğitimlere Türkiye’nin farklı noktalarından gelen ustalar katılıyor. Teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada verilen eğitimde ustalara, malzeme bilgisi ile birlikte doğru uygulama teknikleri öğretilerek, sektörde doğru bilinen yanlış bilgiler düzeltiliyor. Ustalara ayrıca aldıkları projeyi okuyup, metrajlandırıp malzeme analizi çıkartmaları konularında da eğitim veriliyor. Eğitimler, İzocam’ın uzman mimar, mühendis ve tekniker kadrosundan oluşan eğitim ekibi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen uzman öğretim görevlilerinin gözetiminde gerçekleştiriliyor.



“Piyalepaşa İstanbul” Dubai Cityscape Global 2015’teki yerini aldı

Piyalepaşa İstanbul, Türkiye’nin en köklü markalarından Polat tecrübesi ve güvencesiyle, Piyalepaşa Gayrimenkul tarafından hayata geçiriliyor. İstanbul’un en eski ve değerli semtlerinden Beyoğlu Piyalepaşa’da yükselecek proje, Dubai Cityscape Global 2015’te yabancı yatırımcılarla buluştu. Piyalepaşa Gayrimenkul Genel Müdürü Kaan Yücel, “Piyalepaşa İstanbul, her noktasında gerçekten gelecek adına yatırım ve değer vadeden bir proje. Piyalepaşa İstanbul, bir karma kullanım projesi olması sebebiyle sahiplerine ve yatırımcılarına yaşam, alışveriş ve eğlenceyi birarada sunuyor. Özellikle projemiz içerisinde yeralan 550 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki alışveriş sokağımız ile ikinci bir İstiklal Caddesi yaratmak istiyoruz. Ulusal ve uluslararası 120 mağazanın yanısıra simitçiden manava ve kestaneciye kadar özlediğimiz ve eskiden görmeye alışık olduğumuz birçok değer de bu sokakta yeralacak. Piyalepaşa Alışveriş Sokağımız tamamlandığında, sadece bölgenin değil Beyoğlu’nun ve İstanbul’un da yeni bir cazibe merkezi olacak” dedi. Piyalepaşa İstanbul, Beyoğlu’nun merkezinde 800 milyon dolarlık yatırımla 82 dönüm arazi üzerinde karma kullanım projesi olarak hayata geçiriliyor.



TAV İnşaat, Medine ile dünyanın en iyi havalimanı projesi ödülünü aldı

Havalimanı tasarımı, finansmanı ve yapımında dünyanın lider markalarından TAV İnşaat, sektörün yayınlarından ENR tarafından üçüncü kez düzenlenen Küresel İnşaat Zirvesi’nde ödüllendirildi. TAV İnşaat’ın gerçekleştirildiği Suudi Arabistan’ın ilk havalimanı özelleştirmesi olan Medine projesi, bu kategoride dünyanın en iyisi seçildi. New York’ta düzenlenen törende ödülü TAV İnşaat adına Suudi Arabistan ve Afrika’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Kaur aldı. Kaur, “TAV İnşaat olarak, Türkiye ve yurtdışında gerçekleştirdiğimiz havalimanı projeleriyle kısa sürede sektörün liderleri arasına girdik. Bugüne kadar Türkiye ve Körfez Bölgesi başta olmak üzere kontrat bedeli 17.2 milyar dolara ulaşan proje üstlendik. 34 farklı milliyetten 5300 çalışanımızla birlikte bunu başardık, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.



Golden Tulips’te ofisten eve gitmek 3 dakika

Kayseri’den Türkiye’ye uzanan Suat Altın İnşaat’ın İstanbul, Kartal’daki ilk projesi Golden Tulips, şehrin “home ofis” ihtiyacını gidermek konusunda iddialı. 5 bin metrekarelik alanda yükselen Golden Tulips projesinde bulunan 160 home ofis ve 8 işyeri, 1+0, 1+1 ve 2+1 seçeneklerden oluşuyor. 73, 85, 87, 114, 116 ve 146 metrekarelik seçeneklerinin yanısıra 130 ve 240 metrekarelik seçenekler arasında değişen bu konutları benzerlerinden ayıran özelliklerin başında ise kolayca ofisten yuvaya dönüşebilmesi geliyor. İç tasarımı ve donanımlarıyla ilk kez Hafele’nin alt markası “Hafele Konsept Proje” ile tasarlanan konutları sadece 3 dakika içinde ofisten eve döndürmek mümkün.



Ticari gayrimenkulde yabancı yatırımcı hız kesmedi

Kurumsal gayrimenkul danışmanlığı alanında faaliyet gösteren JLL Türkiye, her altı ayda bir hazırladığı ‘Ticari Gayrimenkul Pazarı Raporu’nu açıkladı. JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, “Siyasi belirsizliğin yatırım pazarını ve genel ekonomiyi geçmişte olduğu kadar etkilemediği de görülüyor. Raporumuz, devam eden işlemlere ilişkin herhangi bir aksama olmadığını ve yatırımcıların özellikle siyasi duruma ilişkin endişelerinin bulunmadığını gösteriyor” dedi. Alkaş, perakende pazarı özelinde değerlendirildiğinde Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybının kiralama işlemlerini yavaşlattığını belirterek, “Bununla birlikte, Türkiye pazarına girmek isteyen uluslararası markaların ilgisinin yılın ilk yarısında güçlü bir şekilde devam ettiği ve yatırım faaliyetlerinde herhangi bir yavaşlama olmadığı görüldü. TL’deki aşağı yönlü baskının, siyasi belirsizliğin son bulmasıyla birlikte belli bir ölçüde azalması bekleniyor” dedi.



Asansör kazaları yeni yönetmelikle en aza indirilecek

ThyssenKrupp Asansör Türkiye Genel Müdürü Turgay Şarlı, ‘Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesinin sektör adına büyük bir gelişme olduğunu belirtti. Şarlı, yönetmeliğin kazaların azaltılmasında önemli rol oynayacağına dikkat çekerek, asansörlerin periyodik kontroller sonucu renkli etiketlerle sınıflandırılacağını söyledi. Şarlı, yönetmelikle birlikte asansör bakımlarına ilişkin bina yetkililerine önemli sorumluluklar getirildiğini kaydetti. Periyodik kontrol sonuçlarına bağlı olarak, dört farklı renkteki etiketten birinin asansöre iliştirildiğini söyleyen Şarlı, “Yeşil kusursuz, mavi hafif kusurlu, sarı kusurlu ve kırmızı güvensiz asansör şeklinde değerlendiriliyor. Türkiye’deki 200 bini lisanssız 430 bin asansörün üçte birinin kırmızı etikete sahip olması, güvenliğe ilişkin önemli soru işaretlerini de beraberinde getiriyor” dedi.



Çimsa, Ar-Ge gücüyle değer katıyor

Türkiye çimento sektörünün önde gelen şirketlerinden Çimsa, yapı kimyasalları sektöründeki gelişmeleri paydaşlarıyla birlikte değerlendirmek üzere 10 Eylül 2015 tarihinde 1. Yapı Kimyasalları Semineri’ni düzenledi. Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı Hakan Gürdal, Sabancı Holding’in 50 yıla yakın bir süredir çimento sektöründe yatırım yaptığını ve bu sektörde uzun vadeli büyüme planlarına sahip olduğunu kaydetti. Gürdal, “Türkiye’de yüzde 17’lik paya sahip olduğumuz çimento sektörünün gelişiminden kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu doğrultuda yenilikçi ürün ve yatırımlara imza atıyoruz. Sektöre yön veren bir grup olarak, Ar-Ge ve inovasyon temel önceliklerimiz. Türkiye’de Yapı kimyasalları sektörü için geliştirdiğimiz inovatif ürünler ile tüm sektör adına önemli bir gurur tablosu yaratıyoruz. Yenilikçi yaklaşımımız ile hem kendimiz büyüyoruz hem de sektörümüzün büyümesini ateşliyoruz” diye konuştu. Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay da Türkiye’de, Batı ülkelerine göre, yapı kimyasallarının üretim ve tüketiminin henüz oldukça yeni olduğunu söyledi.



SPDO, yaşam alanı sunuyor

Türkiye’nin birçok kentinde birbirinden farklı niteliklerde ve ölçeklerde birçok projeye imza atan Sabri Paşayiğit Design Office’in (SPDO) tasarladığı Bulvar İstanbul, toplam 230.000 metrekarelik bir alana yayılan 1711 adet konut kapasitesini kapsıyor. Birçok yaşam standardına uygun, çok alternatifli seçenekleriyle de dikkat çeken Bulvar İstanbul’da konut tipolojileri belirlenirken, farklı kullanıcı profillerine hitap edebilen spesifik tasarımlar geliştirildi. Rezidans ve apartman bloklarının cepheleri, hareket kazandırılması için kat bahçeleri, farklı malzemelerde cephe elemanları ve şeffaflık etkisiyle birlikte tasarlandı.



Gaziantep, Regus ile A’dan Z’ye hazır ofislerle tanıştı

Türkiye’de iş yaşamının gelişmesi, insanların kendi işlerini kurmaya yönelik girişimleri hazır ofislere olan talebi de artırıyor. Sıradan bir apartman dairesinde ya da iş merkezlerinde konumlanan ve altyapıdan yoksun çalışma alanları yerini günümüzde her türlü lüksün ve teknolojik altyapının sunulduğu ofislere bırakıyor. Bu konuda 30 yıllık tecrübesi ile dünyanın en büyük işyeri sağlayıcısı olan Regus, Türkiye’de 19 merkezdeki hazır ofislerine her geçen yıl yenilerini ekliyor. Son olarak Gaziantep’te ofis açan Regus, Gaziantep’in iş yaşamına da damgasını vuracak. Regus Türkiye Ülke Müdürü Hakan Atalay, Gaziantep’te açılan yeni ofis alanı ile birlikte Regus’un Türkiye pazarındaki büyümesinin devam ettiğini, önümüzdeki dönemde açılacak olan yeni ofis alanlarının Anadolu’nun çeşitli kentlerindeki iş insanlarına dünya standartlarında ofisler, çalışma ortamları sunacaklarını söyledi.