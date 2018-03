Türkiye, hazır betonda teknolojisini ve yetkinliğini ispatladı: 150 metre üstü gökdelen sayısında Avrupa lideriyiz

Beton sektöründe son yıllarda teknolojik altyapının gelişmesi, bilgi ve yetkinliğin artarak gökdelen, sanat yapıları ve birçok mega projenin daha kolay hayata geçmesi, Türkiye’yi kalitede en üst sıralara taşıdı. Başarılan pek çok projenin ardından 150 metre üstü gökdelen sayısına göre Türkiye dünyada 14., Avrupa’da 1. sırada.

Hazır betonla Avrupa’dan yaklaşık 100 yıl sonra tanışan Türkiye, 107 milyon metreküp hazır beton üretimiyle dünyada önemli bir yere ulaştı. Son 7 yıldır üretimiyle Avrupa’daki ülkeler arasında lider konuma gelen Türkiye, dünyada ise üçüncü en büyük hazır beton üreticisi. Hazır beton dayanım sınıfları açısından Avrupa ortalamasının üstüne çıkan Türkiye, C25 ve üstü dayanım sınıfındaki beton kullanım oranında yüzde 89 ile listenin en üstlerinde yeralıyor.

Gelişen teknolojik altyapı, bilgi ve yetkinliğin artmasıyla birlikte Türkiye 150 metre üstü gökdelen sayısına göre dünyada 14., Avrupa’da 1. sırada. Dünya şehirleri sıralamasında ise İstanbul 24. sırada yeralıyor. Yapımı devam eden mega projelerin, dünyadaki şehirler sıralamasında, İstanbul’u 1-2 yıl içinde Moskova'nın önüne geçirerek bir üst sıraya çıkaracağı öngörülüyor.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) hazır beton alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla beton sektörüne yenilikler katmaya devam ediyor. Hazır beton alanında kaliteyi ve güvenceyi garanti altına almayı hedefleyen THBB, 1995 yılında kurduğu Kalite Güvence Sistemi (KGS) ile kaliteli ve yüksek dayanım sınıflarında beton üretimi gerçekleşmesini sağlıyor. Beton üretiminde tek etkin ve verimli denetimi yapan KGS, beton üretim tesislerinin yerinde denetiminin yanısıra habersiz ürün denetimleri de gerçekleştirerek tarafsızlığını kanıtlıyor. THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, kullanımda olan 150 metre üzeri binaların yüzde 97’sinin betonarme olduğunu belirterek, “150 metre üstü binaların yapımında ağırlıklı olarak C40-C60 dayanım sınıfında beton kullanılmaktadır. 2003 yılında verilen yapı ruhsatları içinde 10’dan fazla katlı inşaatların payı yüzde 9 iken 2015 yılında bu oran yüzde 136 artış göstererek yüzde 21’i geçmiştir. Özellikle İstanbul’da 2015 yılında 10’dan fazla katlı yapı ruhsatı oranı, 2015 yılında verilen bina sayısına göre yapı ruhsatı toplamı içerisindeki payı, küresel kriz öncesindeki yüzde 7 oranını geçmiştir. Böylece 2015 yılında yapı ruhsatı alan 10’dan fazla katlı bina sayısı 1364 olmuştur. Bu gelişmelerle birlikte önümüzdeki dönemde çok katlı yapıların inşaat sektöründe ağırlığı artacaktır” diye konuştu.



Türkiye’nin kullanımda olan “Yüksek Katlı On Yapı” sırasıyla şöyle:

- Sapphire of Istanbul: yükseklik 261 metre, tamamlanma yılı 2011

- Spine Tower: yükseklik 202 metre, tamamlanma yılı 2013

- Folkart Towers: yükseklik 200 metre, tamamlanma yılı 2014

- Anthill Residence 1&2: yükseklik 195 metre, tamamlanma yılı 2010

- Varyap Meridian Grand Tower 1: yükseklik 189 metre, tamamlanma yılı 2012

- Allianz Tower: yükseklik 186 metre, tamamlanma yılı 2014

- İş Kuleleri: yükseklik 181 metre, tamamlanma yılı 2000

- My Towerland: yükseklik 181 metre, tamamlanma yılı 2003

- Varyap Meridian Grand Tower 2: yükseklik 180 metre, tamamlanma yılı 2011

- Nida Palladium Tower: yükseklik 180 metre, tamamlanma yılı 2014.

“Kartal’a Yatırım Geleceğe Yatırım”

Kartal Belediye Başkanı Op.Dr. Altınok Öz’ün evsahipliğinde İstanbul’un son yıllarda yükselen değeri Kartal’ın kentsel dönüşümünü ve yatırımcılar için bölgenin potansiyelini anlatmak üzere “Kartal’a Yatırım Geleceğe Yatırım” temalı Kartal Zirvesi düzenlendi.

Zirveye katılan İş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes, şunları söyledi: “İş GYO olarak Türkiye’nin hemen hemen pek çok şehrinde proje geliştiren ve gayrimenkul yatırımları olan bir şirketiz. Bir bölgenin, bir şehrin cazibe merkezi olması noktasında sadece yatırımcının ilgisini çekmesi yetmez. Tüketicinin konut almak ya da ofis kiralamak istemesi, kısaca yaşamak istemesi gerekir ve bu da çeşitli kriterlere bağlıdır. Ben Kartal’a baktığımda şunları görüyorum: Düşünün ki bu ilçenin toplam 250 bin metrekarelik 160 tane parkı, 150 bin metrekare yeşil alanı, 7 merkezi var. Bu merkezlerden Dragos ve Aydos Ormanları doğal sit alanları. Yeşili bol, tarihi güzellikleri olan ve sahil, E5, TEM gibi pek çok ulaşım aksına yakın olan Kartal’ın cazibe merkezi olmaması için çaba harcamak gerekir. Biz yatırım yapmadan önce Kartal’ın potansiyelini gördük ve inandık. Bugün Kartal büyük bir ilgi görüyor. İstanbul nüfusunun yüzde 14’ü bu civarda yaşıyor. Sağlık konusunda ciddi yatırımlar var. Öte yandan Kartal, Bağdat Caddesi, Ataşehir gibi yoğunluk problemi olan merkezlerde yaşamayı düşünmeyenler için tercih edilen bir konumda.”



Yaz-kış tatil tadında bir yaşam: Denizİstanbul

Keleşoğlu Holding, Denizİstanbul’un yeni etabı Mercan Konakları’nın inşaatına hızla devam ediyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 719 dairenin yeraldığı proje, 5 ve 8 kat arasında değişen blok yapısına sahip. 60 bin metrekare üzerine konumlanan Mercan Konakları’nda her katta iki daire ve üç cephe avantajı bulunuyor. Bloklar arası 25-60 metre mesafenin bulunduğu ve kişi başına düşen 15 metrekare yeşil alanı ile Avrupa ortalamasının üzerinde tasarlanan Mercan Konakları, akarsuları, peyzaj alanları ve denize cephe plajı ile tatil tadında yaşam vaad ediyor.



Fortis İstanbul’un cadde dükkanları satışa çıktı

Yiğit Group’un İstanbul Basın Ekspres Yolu’nda gerçekleştirdiği Fortis İstanbul’un cadde dükkanları satışa çıktı. Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, Fortis İstanbul’da yeralan konutların yüzde 80’inin satıldığını, cadde dükkanları için de aynı ilginin devam ettiğini belirtti. Fortis İstanbul sakinlerinin ve bölgedeki diğer konutların günlük ihtiyaçlarını karşılayacak Fortis İstanbul cadde dükkanlarının toplam 4 bin 700 metrekarelik alanda yeraldığını hatırlatan Yiğit, Fortis İstanbul’da 100 ile 370 metrekare arasında değişen toplam 21 adet dükkanın bulunduğunu söyledi. Nisan 2015’te satışa sunulan Fortis İstanbul, 14 bin 523 bin metrekarelik arsa alanı, 69 bin metrekarelik inşaat alanına sahip. Toplam yatırım tutarının 192 milyon TL olduğu Fortis İstanbul, 20’şer katlı, üç blok ve 705 konuttan oluşuyor.