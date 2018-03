Yapı ruhsatları arttı gayrimenkul sektörü gaza bastı

‘GYODER, Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2017 1. Çeyrek Raporu’nu yayınladı. 2016 yılında toplam konut stokuna 750 bin 336 yeni konutun eklendiği belirtildi. Raporda gayrimenkul fiyatlarındaki reel artış ile ekonomik büyüme arasında doğrudan ilişki olduğu vurgulandı.