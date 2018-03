Yapı sektöründe veriler ve göstergeler; 2015 vites büyütecek

Yapı-Endüstri Merkezi güncel 'Türk Yapı Sektörü Raporu’nu yayınladı. Gayrimenkul sektörünün ultrasonu niteliğindeki raporu esas alarak inşaat sektörümüzün değişik alanlarını okurumuza yansıtıyoruz.

Sektörde genel durum



Büyüme: Ekonomideki küçülmeye rağmen inşaat harcamaları 2014’te yüzde 14.4 oranında büyüdü.

Gayrimenkulde yabancı iştahı: Yabancılara satılan gayrimenkul 2014’te yüzde 41.6 arttı, 4.32 milyar dolar oldu, 18.959 adet daire satıldı.

Harcamalar: Toplam inşaat harcamaları 2014’te 162.3 milyar TL’ye yükselirken istihdam yüzde 4.3 oranında artarak 1 milyon 829 bine yükseldi. İnşaat sektörü 2014’te, ilave olarak 76 bin kişi daha istihdam etti. Artış konut inşaatları ve kentsel dönüşümden kaynaklandı.

Lokomotif özel sektör: Türkiye ekonomisi 2014’te, yüzde 2.9, inşaat sektörü yüzde 2.2 büyüdü. Kamu inşaat harcamaları 2014’te yüzde 10.8 küçülürken özel kesim inşaat harcamaları yüzde 9.4 büyüdü.

İnşaat alanı: 2014’te alınan toplam konut yapı ruhsatları yüzde 23.4 artarak 160 milyon m2’ye, konut dışı bina yapı ruhsatları ise yüzde 23.2 artarak 57.7 milyon m2’ye yükseldi.



İnşaat malzemeleri sanayi



İhracat: 2014’te inşaat malzemeleri sanayinde ihracat yüzde 0.2 geriledi; 21.21 milyar dolara düştü.

İthalat: İnşaat malzemeleri ithalatında gerileme yüzde 10.4 oldu; 9.3 milyar dolar gerçekleşti. İnşaat malzemeleri sanayi, dış ticarette cari fazla vermeyi sürdürdü.

Büyüme: İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 2014’te yüzde 0.7 büyüdü; büyüme 2013’te yüzde 4.7 gerçekleşmişti.Pazar büyüklüğü: İnşaat malzemeleri iç pazarı ise inşaat sektöründeki ve inşaat harcamalarındaki gelişmeye paralel olarak yüzde 14.4 büyüyerek 2014’te 113.6 milyar TL’ye yükseldi. Dolar cinsinden iç pazar büyüklükleri 2013’te (revize) 51.99 milyar dolar, 2014’te ise 51.97 milyar dolar oldu.

Yurtdışı müteahhitlik

Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında yurtdışında üstlenilen projelerin tutarı 2014’te yüzde 28.1 azalarak 31.3 milyar dolardan 22.5 milyar dolara indi.

Turkeybuild İstanbul’a büyük ilgi!

Türk yapı sektörünün ve bölgenin en büyük buluşması olan 38. Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul’da, İş Geliştirme Platformu kapsamında “Kazakistan – Türkiye İnşaat Forumu ve İkili İş Görüşmeleri” düzenlendi. Forum, Türk inşaat sektörünün gözde pazarları arasında yeralan Kazakistan ile Türkiye’nin yapı sektöründeki işbirliklerine yönelik önemli bir platform oluşturdu. Açık alanda, 105 ülkeden 1.250 üretici firmanın 17.400 ürün ve hizmetini sergileyen Fuar, 111.000’i aşkın ziyaretçiyi biraraya getirdi.



Yalıtım Tasarruftur

XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği, 38. Yapı Fuarı–Turkeybuild İstanbul'a “Yalıtım Tasarruftur” kampanyasıyla katıldı. XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği Başkanı Emrullah Eruslu, ısı yalıtımının isteğe bağlı olmaktan çıkıp zorunlu bir uygulama olması gerektiğini savundu: “Türkiye’de halen 16 milyon yalıtımsız bina bulunuyor ve bu nedenle yılda 10 milyar dolarlık fazla enerji kullanıyoruz. Türkiye’deki binaların yüzde 85’i yalıtımsız, enerjinin yüzde 40’ı konut olan binalarda kullanılıyor ve binalarda kullanılan enerjinin de yüzde 85’i ısıtma ve soğutma harcamalarından karşılanıyor. Doğru kalınlıkta yalıtım ile binalarda kullanılan ısıtma ve soğutma amaçlı enerjide yüzde 50 oranında tasarruf sağlanabiliyor.”



Yapı Ürün Ödülü: İnce Kesitli Lavabo

Yapı-Endüstri Merkezi’nin, 23. Altın Çekül “Yapı Ürün Ödülü” ile Türk yapı sektörünün en iyi yapı malzemesi seçildi. 38. Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul açılış töreninde, “Yapı Ürün Ödülü”nü Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. “Kale İnce Kesitli Lavabo” isimli yapı ürünüyle aldı.



Yeşil Çatı Kongresi: İstanbul nefes alacak!

4. Uluslararası Yeşil Çatı Kongresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde, International Green Roof Association (IGRA) Uluslararası Yeşil Çatı Derneği evsahipliğinde İstanbul Zorlu Center’da gerçekleştirildi. Yeşil çatıları Türkiye ile tanıştıran Onduline Avrasya A.Ş.’nin ana sponsorluğunda yapılan kongre, 35 farklı ülkeden 500’e yakın katılımcıyı buluşturdu.

IGRA Başkanı Roland Appl ve Onduline grubu Yönetim Kurulu Başkanı Jean Noel Fourel’in açılış konuşmalarının ardından “Doğayı Çatıda Keşfedin” konulu konferanslar gerçekleştirildi. Zorlu Gayrimenkul Grup Başkanı Mesut Pektaş, yatırımcı gözüyle yeşil çatıları değerlendirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek, “Yeşillerle lekelenmiş bir İstanbul hedefliyoruz. Yeşil çatı ve duvarlar bu hedef doğrultusunda hayata geçirildi. İstanbul’da 11 bin metrekare yeşil duvar yaptık” dedi.

Türkiye İMSAD: 2015 kolay geçmeyecek

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Başkanı Fethi Hinginar, “2015 yılında ekonomide 3.5, inşaat sektöründe 4.5 ve inşaat malzemeleri iç pazarında yüzde 4.5-5.0 reel büyüme öngörüyoruz” dedi. Hinginar, inşaat sektörüne ilişkin önemli bazı pozitif verilere dikkat çekti: “Alınan konut ve konut dışı bina yapı ruhsatları, bir dönem sonraki inşaat harcamaları için önemli bir göstergedir. 2014’te alınan toplam yapı ruhsatları yüzde 24.3 artmıştır. Bu artış bize yeni inşaatların başlayacağını göstermektedir. Konut satışlarının da geçtiğimiz Şubat’ta yüzde 15 oranında arttığını görüyoruz. Mart ayı itibarıyla konut kredileri hacmindeki yıllık büyüme yüzde 15.8 düzeyine ulaştı.”



PLASFED Plastik raporu Yüzde 39’u ihraç

Türkiye plastik inşaat malzeme üreticileri ihracatını yüzde 2.7 artırdı, üretimlerinin yüzde 39’unu ihraç etti. Plastik inşaat malzemelerinde dış ticaret fazlası 1 milyar 421 milyon TL’ye ulaştı. 2014’te 1 milyon 809 bin ton üretim, 704 bin ton ihracat ve 73 bin ton ithalat yapıldı. İç pazarda 1 milyon 178 bin ton plastik inşaat malzemesi kullanıldı.

PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Aksoy, “Bölgemizdeki sıcak çatışmalar er veya geç bitecek. Bu ülkelerin yeniden yapılanma dönemleri için sektörümüzü desteklemeli, şimdiden hazır tutmalıyız” dedi.



Türkiye Müteahhitler Birliği uluslararası arenada etkinliğini artırıyor

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkan Vekili Selim Bora, Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği (EIC) Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Türkiye müteahhitlik sektörü, Türkiye Müteahhitler Birliği’nin öncülüğünde uluslararası arenadaki etkinliğini hızla arttırmaya devam ediyor. TMB’nin 2002 yılından bu yana üyesi olduğu EIC son Genel Kurul toplantısı, İtalya Floransa’da gerçekleştirildi. 2015-2017 dönemi için Belçika Federasyonu’ndan Philippe Dessoy, yeni EIC Başkanı oldu. Dessoy görevi İtalyan meslektaşı Duccio Astaldi’den devraldı.

Selim Bora görevi ise TMB eski Başkanı Emin Sazak’tan devraldı. Bora’nın EIC Yönetim Kurulu’na seçilmesi, Türk müteahhitlerinin 2010’dan bu yana uluslararası arenada hız kazanan başarılarının son halkası oldu. TMB Başkan Vekili Emre Aykar, 1 Ocak 2015’ten itibaren dünya inşaat sanayinin en yüksek temsil organı olan Uluslararası Müteahhitler Birlikleri Konfederasyonu’nun (CICA) Başkanlığı’nı üstlenmişti. TMB eski Başkanı Emin Sazak, 2010’da Berlin’de yapılan Genel Kurul’da Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği (EIC) Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilen ilk TMB temsilcisi olmuştu.



Daikin Sakura Programı’nın ilk kadın girişimcileri iş yaşamına adımlarını atıyor

İklimlendirme sektörünün lider kuruluşlarından Daikin’in yaşama geçirdiği Daikin Sakura Programı’na katılan ilk kadın girişimci adayları eğitimlerini tamamlamalarının ardından iş yaşamına adımlarını atıyor. KOSGEB, KalDer ve Daikin işbirliğiyle gerçekleştirilen ve 3 yılda 100 kadın girişimciye ulaşmayı hedefleyen Program’ın 2. etabı için geri sayım başladı. Daikin, Program ile üniversite mezunu, girişimcilik potansiyeli olan kadınların, bu potansiyellerini ortaya çıkararak geleceğin iş kadınlarını ülke ekonomisine kazandırıyor. Programın ilk etabını tamamlayan 8 kadın girişimci; İstanbul’da düzenlenen törenle plaketlerini aldı. Geçen yıl programa katılan Alev Aktürk (İstanbul), Emine Mira Demir (İstanbul), Melek Demircan (İstanbul), Melike Gülbahçe (İstanbul), Müzeyyen Karagöz (Ankara), Özlem Erginsoy Uruk (Bursa), Pelin Atak (Ankara) ve Zehra Erdem (Ankara) yaşadıkları illerde kendi işyerlerini açtı.

Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, bir sosyal sorumluluk olarak gördükleri Program ile 3 yılda, 100’ü girişimci ve onların yanında işe başlayacak 100 kadın çalışanla toplam 200 kadını iş hayatına kazandıracak olmayı sektör ve Türkiye adına çok önemli bulduğunu söyledi. KOSGEB İstanbul Anadolu Yakası Hizmet Merkezi Müdürü Serhat Öztürk, eğitimlerin sonunda, girişimcilerin KOSGEB’in toplam 30.000 TL’yi bulan işletme kuruluş, donanım, işletme giderleri ve sabit yatırım desteklerinden geri ödemesiz olarak yararlandığını ve gelecek 2 dönemde de seçilecek girişimcilere aynı şekilde destek vereceklerini açıkladı. KalDer Yönetim Kurulu Başkanı A. Hamdi Doğan, sürdürülebilir bir kalkınma için kadın yeteneklerinin kazanılması ve fırsat eşitliğinin sağlanması konusuna özel bir önem verdiklerini vurguladı. Daikin Türkiye Akademi Koordinatörü Neslihan Yeşilyurt da programın ikinci etabına katılmak isteyen üniversite mezunu kadınların, Mayıs ayı itibarıyla başvurularını yapabileceğini, girişimci adaylarını www.daikinakademi.com adresinden bilgilendireceklerini açıkladı.



Mimaristudio, ‘Turkcell Kurumsal Müşteri Deneyim Merkezi’nin tasarımını teknolojiye entegre etti

Turkcell kurumsal müşterilerine ürün, servis ve çözümlerin tanıtılması ve deneyimlenmesinin yanısıra sektörel etkinlikler ve basın toplantılarının da düzenlenebileceği çok amaçlı bir mekan yaratmak amacıyla açılan tasarım yarışmasında görevi mimaristudio üstlendi. “Levent Ofis” binası içinde 350 m2 alana sahip “Turkcell Kurumsal Müşteri Deneyim Merkezi”, mimaristudio ekibi tarafından teknolojik ve inovatif bir mekan olarak tasarlandı. mimaristudio ekibi, karşılama-ağırlama, toplantı ve deneyimleme olarak üç ana bölümden oluşan merkezin tasarımında Turkcell’in güncel ihtiyaçları, geçmiş tecrübeleri ve gelecek vizyonuna yönelik yönlendirmelerini kreatif yaklaşımlarıyla birleştirdi. Mimar ve Yüksek Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Ayça Akkayakul, Merkez’in asıl kullanım bölümü olan deneyimleme alanına bir teknoloji tünelinin içinden geçilerek ulaşıldığını ve alandaki teknoloji duvarı ile ziyaretçilere farklı görsel sunumların yapılması imkanının tanındığını anlattı.



VİKO ile yaşam alanlarına doğal mermer efekti

Uzun ömürlü, hijyenik, dayanıklı ve zarif yapısıyla her ortama kişilik katan corian malzemesi, elektrik anahtarı ve priz sektörünün lider ismi VİKO’da şimdi mükemmelliğe ilham veriyor. Kullanıldığı mekanların dekorasyonunu mermer efekti ile tamamlayan VİKO Artline’ın Novella Corian Serisi, farklı seçeneklerle zevklere de özgürlük getiriyor. Seride yaşam alanının genel konseptine uygun olarak seçilebilecek; dusk, aurora, sand stone ve black quartz renklerindeki mermer deseni alternatifleri mevcut.







Yeni Philips Hue Go ile ışık her an yanınızda

Aydınlatmada dünya liderlerinden Philips bir ortamı iyileştirmek, ruh halinizi değiştirmek veya genel anlamda günlük hayatı kolaylaştırmak için ev içerisinde ve evin farklı yerlerinde ışığın kullanımının sınırlarını bir kez daha zorluyor. Tüm akıllı bağlantı özelliklerine sahip, tamamen taşınabilir, kablosuz ve iF Tasarım ödüllü Philips Hue Go ile istenilen ışığı, evde veya da bahçede istenilen yere götürmek mümkün. Dünyanın ilk birleşik ev aydınlatma sistemi Philips Hue’ya getirilen yeni eklemelerle 200’ün üzerinde uygulama ve özel anları zenginleştirmek için kullanılan beş yeni patentli dinamik ışık etkisiyle Philips Hue Go ışık kavramını tamamen özgürleştiriyor. Philips Hue Ürün Pazarlama Direktörü Leonardo Avezzano, aydınlatmanın dijitalleştirilmesiyle evlerde, tek bir parmak hareketiyle ışığı anında açabilir ve kontrol edebilir hale geldiğimizi söyledi.. Kaynağından çıkarıldığında taşınabilir bir parça haline gelen, pil modunda üç saate kadar çalışabilen ürünün, kalın duvarlı yuvarlak yapısı, sağlamlık ve zenginlik hissi, buzlu tasarımıysa kesintisiz saf ışık izlenimi veriyor. Philips Hue Go 1 Ekim 2015’te, Türkiye’de satışa sunulacak.



Greenist 1+1 dairelerinde bahar kampanyası

Güneşli Bölgesi’nin en yeşil projesi Greenist konutlarında bahar kampanyası başlıyor. 174 daireden oluşan, herkesin mutlaka bir balkon/teras veya kat bahçesinin olduğu, oda sayısı kadar otoparka ve geniş sosyal alanlara sahip Greenist’in bahar kampanyasında 1+1 dairelerde yüzde 10 oranında indirim uygulanacak. Saray Grup Yönetim Kurulu Üyesi Talin Saraylı Dikici, yaklaşık 85 metrekareden oluşan 1+1 dairelerin bölgeye oranla büyüklükleri ve ferahlıklarıyla da fark yarattığını söyledi.







Mobit Bilişim, ICSG 2015’te

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “3. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı’na (ICSG İstanbul 2015), Mobit Bilişim A.Ş. “Bronz” sponsor olarak katıldı. 2020 yılında 1.5 trilyon dolar pazar büyüklüğüne ulaşması beklenen “Akıllı Şehir” konusunun da masaya yatırıldığı ICSG 2015 Fuarı’nda, Mobit Bilişim A.Ş. İş Geliştirme ve Çözüm Mimarı Mehmet Taşkıranoğlu, “Akıllı Şebeke Yönetim Çözümleri” konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Sektörünün liderlerinden Mobit Bilişim A.Ş., HUB Oturumu’nda, günlük hayatın vazgeçilmez parçası olan hizmet faturalarının oluşturulması konusunu gündeme getirdi. 50’nin üzerinde ülkeden 5000 sektör temsilcisinin katılacağı fuarda elektrik, doğalgaz, su ve otopark faturalarının oluşturulması konusundaki gelişmelere dikkat çeken Mobit Bilişim A.Ş. İş Geliştirme ve Çözüm Mimarı Mehmet Taşkıranoğlu, bu konudaki şikayetlerin azaltılması için geliştirilen yeni uygulamama ve yöntemleri de anlattı. Taşkıranoğlu, geleceğin trendlerine yön verilecek HUB Programı’nın ikinci gününde yanlış veya geç okumalardan kaynaklanan hataların en aza indiği Harita yöntemi ve anında fatura oluşturulması konusunda tüm bilinmeyenlerin paylaşılacağı özel bir sunum yaptı.



ORYAPARK İstanbul’un konfor ve hizmet farkı

Oryataş’ın kendi arazisi üzerinde bulunan çok fonksiyonlu konut projesi ORYAPARK İstanbul, 2 rezidans kulesi, ofis kulesi, alışveriş caddesi ve beş yıldızlı otelle yükseliyor. İstanbul’un çevre bağlantı yolları ve ana arterlerinin kesişme noktasında, her iki köprüye de yakın bir konumda yeralan ORYAPARK İstanbul, bir rezidanstan beklenen konfor ve hizmeti uygun şartlarda sakinlerine sunuyor. İlk etabı 2016’da tamamlanacak olan projede ön satışlar başladı. Crown Plaza ORYAPARK Hoteli’nin hemen yanında yükselen LEED sertifikalı ofis kulesi ise çalışma verimliliği ve çalışan güvenliğini önplanda tutan mimari özelliklere sahip. Oryataş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Buğdaycı, ORYAPARK İstanbul projesine insan mutluluğuna odaklı bir vizyonla başladıklarını belirtti. Orya Park İstanbul sakinleri ayrıca Crowne Plaza ORYAPARK Hotel’de ayrıcalıklı hizmet avantajlarından faydalanabilecek.



Rengini Keşfet, Stilini Seç Häfele İle İlham Al!

Häfele’nin farklı yaşam tarzlarından yola çıkarak oluşturduğu yepyeni mutfak ve banyo konseptleri, Yapı Fuarı’nda bu yıl da üreticilerin ilham kaynağı oldu. “Mutluluğa açılan kapılar” sloganıyla mekanlara tarz, konfor ve işlevselliği aynı anda sunan Häfele, en yeni renk ve konseptlerini tanıttı.

Häfele’nin kullanıcıların farklı yaşam tarzları ve taleplerinden yola çıkarak hazırladığı banyo ve mutfak konseptlerindeki ilham veren tasarımlarına gelince... Minimalist ve modern tarza sahip genç ve teknolojik çiftlere siyah ve mat aksesuarların kullanıldığı “Manhattan” konsepti, genç, dinamik ve cesur çiftlere parlak kromun şıklığıyla zenginleştirilen “Lotus” tasarımı, 40’lı yaşların başında ve sıradışı yaşamayı sevenlere parlak bakırın ağırlıkta kullanıldığı “Terranova”, 60’larında ve doğal yaşamı sevenler çiftler için antik bronz şıklığıyla birleştirilen “Toscana”, menteşe ve aksesuarlarla işlevselliği daha da artırılmış derin çekmeceler, tezgah altı ve üstü geniş kiler sistemleri, tek bir hareketle açılan yuvarlak dönüşlü ve panjur kapaklı dolaplar, teknolojiyi mobilyaya entegre eden çözümler...

Sadece zevkleri değil ihtiyaçları da gözönünde bulunduran Häfele, banyoda engelleri de ortadan kalkıyor. Yaşlı, engelli ve çocukların zorlanmadan, yıllar boyu güvenle kullanması için tasarlanan engelsiz banyo serisi, yaşamı kolaylaştıran ve güzelleştiren detaylar arasında yerini alıyor. “Hedefimiz mekanlara mutluluk getirmek” diyen Häfele İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Eda Başar Uytun, mekana kadınların karar verdiğini, bu nedenle kadınların beklenti ve hayallerini araştırdıklarını ve bu doğrultuda tasarımlar oluşturduklarını söyledi. Farklı yaşam tarzlarına göre hazırlanan bu tasarımlarla amaçlarının “ilham vermek” olduğunu vurgulayan Uytun, “Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaygın 110 Häfele Kalite Noktası aracılığıyla kullanıcılara ürünlerimizin satış, tasarım ve montajına yönelik hizmet sağlıyoruz” diye konuştu.



Yeni Nesil Isı Yalıtım Sistemi TAŞDEVRİ

Yapı kimyasalları sektörünün lider isimlerinden Fixkim A.Ş, Ar-Ge merkezlerinde 4 yıl süren çalışmalar sonunda yüzde 100 yerli, insan ve doğa dostu, yapı yönetmeliğinin istediği bütün temel nitelikleri tek başına bünyesinde barındıran ısı-su-ses ve yangın yalıtımını birarada gerçekleştiren yeni nesil TaşDevri Isı Yalıtım Sistemi’ni 38. Yapı Fuarı’nda müşterine tanıttı.

Yüzde 100 yerli, insana, sağlığa, çevreye duyarlı: Ekolojik, yanmaz, hafif ve doğal bir malzeme olan silisyum perlit içerikli Sistem, sınıfının en iyi yalıtım ürünlerinden. İçeriğinde hiçbir kimyasal madde barındırmayan TaşDevri tüm dünyaya nefes alan en sağlıklı yalıtım ürününü sunuyor.

Minimum yüzde 85 enerji tasarrufu sağlar: TaşDevri Isı Yalıtım Sistemi ile öneriler doğrultusunda yapılan uygulamalarda ısı köprüleri oluşmaz. Binanın içine ve dışına uygulanabilen bu sistemle diğer yalıtım ürünlerinden yüzde 30 daha fazla tasarruf sağlıyor.

Yangında “0” zarar: Dünya pazarında hiç yanmaz özelliğiyle tek olan sistemle, 1480 santigrat derece üzerindeki ısı oluşumların da bile binaların beton aksamları asla zarar görmez, beton korunmaya alınır.

Klasik mantolama sistemine son: Sektörde 60 yıllık deneyimini, sürekli geliştirdiği Ar-Ge çalışmaları ve yeni ürünleriyle destekleyen Fixkim A.Ş, yeni geliştirdiği; binalara yük getirmeyen, uzun ömürlü, uygulama ve işçilik kolaylığı sağlayan, hijyenik, çevreye duyarlı, rutubete kesin çözüm üreten, bina statiğine “0” zarar veren ve kaba sıva sistemini tamamen ortadan kaldıran TSE, CE,UTO ve Bayındırlık Poz Numarası’na sahip TaşDevri Isı Yalıtım Sistemi ile müşterilerine fiyat ve kalite avantajını birarada sunuyor.



Asansörde yeni bir konsept: Hava ile Çalışan Vakum Asansörler

HMF Asansör, hava ile çalışan ENI vakum asansörlerini piyasaya sundu. Asansör kuyusu ve makine dairesi gerektirmeyen ev, işyeri, kamu kuruluşları gibi her yapıya kolaylıkla uygulanabilen vakum asansörler asansör sektörüne yeni bir konsept getirecek. Dikey silindir içerisinde hava basıncı yardımıyla hareket eden vakum asansör elektrik süpürgesi mantığıyla çalışıyor. Asansörün en üstünde bulunan hava tahliye valfi ile hava akımı kontrol edilerek kabinin ve yolcuların yukarı doğru hareketi sağlanıyor. Farklı talepleri karşılamak amacıyla 2 ayrı tipte üretilen ve 15 m yüksekliğe ulaşabilen vakum asansörlerin, tekerlekli sandalye kullanıcılarına uygun modeli, standart 3 rengin dışında opsiyonel renk seçenekleri de mevcut. Kalkış sırasında minimum enerji harcarken iniş sırasında hiçbir enerjiye ihtiyaç duymayan asansörler, yerçekiminden yararlanarak inişini tamamlıyor. Minimum alan kullanımı ve her türlü binaya uyum sağlayan yapısı sayesinde 1-2 günde montajı gerçekleştirilir, istenmesi halinde kolayca demonte edilerek başka bir mekana taşınabilir. Herhangi bir elektrik kesintisi sırasında, asansör kabini otomatik olarak en düşük seviyeye iniyor ve kapılarını açarak yolcuların dışarı çıkmasına olanak tanıyor.