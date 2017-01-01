ABank’ı geleceğe taşıyacak “Yönetici Adayları” seçildi

ABank, “MT 2017 Programı” kapsamında geleceğin yönetici adaylarını, İK portalları ve üniversitelerin kariyer-mezun kulüpleriyle birlikte çalışarak belirledi.

Seçim aşamasında, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden mezun 3.000’e yakın aday, yetenek sınavı, vaka çalışması, kişilik envanteri ve bir dizi mülakat sürecinden geçti. 4 aşamada gerçekleşen bu sürecin sonunda başarılı olan adaylar, ABank ailesine katılarak 3 ay sürecek yoğun bir eğitim sürecine başladı.

ABank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Durul Selçuk, bu program ile ABank’ın geleceğine yön verecek yönetici adaylarını organizasyonlarına dahil ettiklerini vurgulayarak şunları ekledi: “Seçim sürecine bankamız üst düzey yöneticilerinin bizzat dahil olması bu programa verdiğimiz önemi net şekilde yansıttığını düşünüyorum. Programa katılan 23 genç arkadaşımızın, ABank’ın gelecekteki hedeflerine ulaşmasında önemli bir role sahip olacağına inanıyorum.“