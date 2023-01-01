Ak Gıda’dan mühendislere yurtdışında eğitim fırsatı

‘İçim’ markasıyla faaliyet gösteren Ak Gıda, Ecole Supérieure d'Agricultures (ESA) ile yapılan anlaşma kapsamında kendi genç mühendislerini yetiştiriyor.



Ak Gıda’nın işe alım süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylar, 2.5 yıl sürecek eğitimle Fransa’da yüksek lisans yapma imkanı kazanacak ve Groupe Lactalis’in Fransa’daki çeşitli fabrikalarında öğrendiklerini deneyimleme fırsatı bulacak.

Fransa’daki eğitimlerini başarıyla tamamlayan mühendisler program sonrasında Ak Gıda’nın fabrikalarında görev yapmaya başlayacak. Proje kapsamında işe başlayan mühendislere maaş ödenecek, bunun yanısıra tüm eğitim masrafları, oturma, çalışma ve diğer izinler şirket tarafından karşılanacak. Ayrıca istihdam edilen mühendisler yarı zamanlı okula gidip, yarı zamanlı olarak da çalışacaklar.