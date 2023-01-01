Akbank, Brisa ve Sabancı Üniversitesi’nden aile şirketlerine destek

Akbank’ın, aile şirketlerinin rekabet gücünü artırma, sağlıklı büyümelerini sağlama ve kurumsallaşma çalışmalarına destek olma hedefiyle Brisa’nın desteği ve

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU işbirliğiyle hazırladığı “Akbank Aile Şirketleri Akademisi”nin son eğitim dönemi de sona erdi. Programda işletmelerin temsilcileri sürdürülebilir yönetim anlayışlarını derinleştirmek ve kurumsallaşmak üzere eğitim ve seminerlere katıldı. Akbank Aile Şirketleri Akademisi’nin yeni mezunları, sertifikalarını Brisa Genel Müdür Yardımcısı Korhan Korel’in ve Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Yönetimi Müdürü Turgut Çatalkaya’nın elinden aldı.