Akıllı TV Laboratuvarı

Philips TV, Akıllı TV Laboratuvarı’nı Kadir Has Üniversitesi’nde açtı

Laboratuvarın resmi açılışı ve imza töreni, Philips TV Türkiye Genel Müdürü Faruk Kocabaş ve Kadir Has Üniversitesi Rektörü Mustafa Aydın’ın katılımıyla gerçekleşti. Kadir Has Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan laboratuvarın amacı Smart TV uygulamaları geliştirmek isteyen gençleri eğitmek olacak. Laboratuvarda geliştirilen uygulamalar gelecekte Philips Android televizyonlarda yeralma şansı yakalayacak.

Faruk Kocabaş, bu girişimin sadece Philips için değil, Android tabanlı tüm akıllı televizyon sektörü için yararlı olacak bir hamle olduğunu, laboratuvarın yurtdışına açılmak isteyen yazılımcılar için önemli bir fırsat olabileceğini kaydetti. Mustafa Aydın, “Dünyanın sayılı teknoloji şirketlerinden biri olan Philips ile yaptığımız bu işbirliği ile bir ilki başarıyoruz” dedi.