Alcatel-Lucent ve İTÜ işbirliğiyle SRC Sertifika Programı

Dünyanın en iyi üniversiteleriyle gerçekleştirdiği güçlü işbirliklerini Türkiye’nin önde gelen teknik üniversitelerinden İTÜ ile başarıyla ve kapsamlı bir şekilde sürdüren Alcatel-Lucent, tam destek verdiği Service Routing Certification (SRC) Programı’yla İTÜ’den bu sertifikayı alanların kariyerlerine güç katarak sektörde bu alandaki büyük bir boşluğu da dolduracak.

İTÜ’nün Maslak Kampüsü’nde verilen eğitimlerin ilk programı Şubat-Mart 2015 döneminde başarıyla tamamlandı. Programın yeni döneminde farklı sertifikalar için farklı eğitim programları sunuluyor. Alcatel-Lucent Teletaş Genel Müdürü Önder Sönmez, Alcatel-Lucent Teletaş olarak güçlü eğitim işbirlikleri yapmaya devam edeceklerini açıkladı.