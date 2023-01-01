Anadolu Isuzu A.Ş.'den örnek işbirliği

Anadolu Isuzu A.Ş. ve Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden örnek işbirliği

Anadolu Isuzu A.Ş.’nin, Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli kapsamında, Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı’na kurduğu Oto Boya Atölyesi yapılan törenle hizmete girdi. Törene Maltepe Kaymakamı Necip Çakmak, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik Kaptan, Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yrd. Serkan Gür, Anadolu Isuzu A.Ş. Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bilal Yılmaz, Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi Harun Turhan, Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Anadolu Isuzu A.Ş. Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, bu tip projelere devam edeceklerini, önümüzdeki yıl da Kocaeli’de aynı tip bir boya atölyesine destek verip gelişmesini sağlayacaklarını açıkladı.

