BİLGİ, lisansüstü programlarına 2 yeni bölüm ekledi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, bu yıl ilk kez öğrenci kabul edeceği iki yeni yüksek lisans programı hazırladı.

Öğrenciler; “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri Uzaktan Eğitim” programlarına, güz döneminde kayıt yaptırabilecek. Bugüne kadar 50’yi aşkın lisansüstü programıyla 5 binin üzerinde mezun veren BİLGİ’nin; Yönetim Bilişim Sistemleri programında online eğitim ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programında ise geleneksel eğitim metodu uygulanacak. BİLGİ Yönetim Bilişim Sistemleri Programı mezunları, “Bilişim Sistemleri ile Yönetim” yetkinliği kazanırken, stratejik düşünme, stratejik uygulama ve liderlik konuları üzerinde de çalışacak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon’da tezli ya da tezsiz yüksek lisans imkanı bulunuyor.