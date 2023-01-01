BİLGİ’den iki yeni online yüksek lisans programı

İstanbul Bilgi Üniversitesi, online programlarına Sağlık Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri’ni ekledi.

Üniversite, eğitimlere bahar döneminde başlayacak. Mottosunu “Bilişim Sistemleri ile Yönetim” olarak belirleyen BİLGİ Yönetim Bilişim Sistemleri Online Yüksek Lisans Programı (Management Information Systems – MIS), bilişim yönetiminde fark yaratabilecek yöneticiler yetiştirmeyi hedefliyor. Kamu ve özel sağlık kurumlarında görev yapacak yönetici adayları için tasarlanan lisansüstü program Sağlık Yönetimi ile hastaneler başta olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarında yönetimi üstlenecek yönetici ve uzmanların yetiştirilmesi amaçlanıyor.