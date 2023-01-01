Bizz@kampüs’e üniversitelilerden “parlak fikirler” yağdı

Üniversite öğrencilerinin her yıl heyecanla beklediği bizz@kampüs, bu yıl başvuru rekoru kırdı.

Yıldız Holding’in üniversiteliler için düzenlediği “parlak fikir” yarışması bizz@kampüs’ün dördüncüsüne 117 üniversiteden 1730 takım başvurdu. Üçer kişilik ekipler halinde yarışacak olan takımlar bu yıl 8 kek için “en parlak fikirlerini” yarıştıracak. Her yıl farklı bir Yıldız Holding markası için üniversitelilerin geliştirdiği yaratıcı projelerin ödüllendirildiği yarışma platformu bizz@kampüs, bu yıl 4. kez öğrencilerle buluştu. Final, Haziran ayında. Birinci olan gruba 15.000 lira ödül verilecek. Ayrıca her üç grup da Yıldız Holding’de bir ay staj yapma imkanı kazanacak. Bizz@kampüs de bu yıl dijital kanallara ağırlık vererek 100.000 gence ulaştı.