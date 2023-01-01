Boğaziçi ve Birleşik Krallık tarım için birleşti

Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, İngiltere Büyükelçiliği’nin katkısıyla düzenlediği, tarım teknolojilerinde (AGRITECH) İngiltere-Türkiye işbirliğini desteklemek için kapasite geliştirme ve ağ oluşturma projesi kapanış konferansı, Boğaziçi Üniversitesi’nde yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmed Özkan, Birleşik Krallık ile birlikte geliştirilen bu işbirliğinin tarım teknolojileri alanında ufuk açacak yeni projelerin başlangıcını oluşturacağını belirtti. İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater ise Birleşik Krallık menşeli Prosperity Fonu kapsamında teknoloji temelli tarım projelerinin desteklendiğini belirtti. Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; yürüttüğü araştırmalarla tarımda teknoloji konusunda bilgi üretimi yapıyor ve bu konuda sektörlerle işbirliği yaparak inovatif gelişme için projeler yürütüyor.