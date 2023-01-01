BSH ve Türk-Alman Üniversitesi teknoloji ortaklığı

BSH Ev Aletleri, Türk-Alman Üniversitesi ile yeni bir işbirliğinin temellerini attı.

BSH’nin Çerkezköy’deki üretim üssünde işbirliğine ilişkin adımlar görüşüldüğü toplantıya BSH Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ralf Fuchs, Çerkezköy Kampüs Yönetimi Başkan Yardımcısı Herbert Exler, İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Ahmet Aksoy, Bölgesel Teknoloji Direktörü Korhan Gökçay, Küçük Ev Aletleri Fabrika Direktörü Thomas Ender, İnsan Kaynakları Kıdemli Müdürü Osman Faruk Kapu ve Teknik Servis Müdürü Joachim Kuntze, Türk-Alman Üniversitesi Koordinatörü Prof.Dr. İzzet Furgaç, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Oğuzhan Çiçekoğlu, Fen Bilimleri Fakültesi’nden Assist. Prof.Dr. Sibel Özenler ve Berlin Teknik Üniversitesi’nden Prof. Günther Seliger ile Araştırma Mühendisi Pınar Bilge katıldı. Üniversitenin Mühendislik Fakültesi öğrencileri, temel mühendislik stajlarını BSH Türkiye Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde yapacak, yeni teknolojilerin geliştirilmesi kapsamında bir teknoloji ortaklığı oluşturulacak.