BTÜ’lü mühendis adayları Mitsubishi Electric robotuyla projeler geliştiriyor
Mitsubishi Electric, Türkiye’de gelecekte otomasyon ve endüstriyel robot teknolojilerine yön verecek uzmanların yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin mühendislik fakültelerinde Robot Eğitim Merkezi kurulmasına öncülük ediyor.
Mitsubishi Electric, 6 eksenli endüstriyel robot, PLC ve sürücü sistemleri hibe ettiği Bursa Teknik Üniversitesi’nde de öğrencilerin ileri teknolojiyi kullanarak inovatif fikirlerini hayata geçirmelerine katkıda bulunuyor.
Lisans öğrencileri “Endüstriyel Robot Programlama” dersi kapsamında; robotla ürün taşıma ve yerleştirme, farklı montaj senaryoları, robotik görevlerin gerçekleştirilmesi ve sistem entegrasyonu konularını içeren eğitimler alırken; yüksek lisans ve doktora öğrencileri tez çalışmaları ve projelerinde robottan faydalanıyor.
Mitsubishi Electric, 6 eksenli endüstriyel robot, PLC ve sürücü sistemleri hibe ettiği Bursa Teknik Üniversitesi’nde de öğrencilerin ileri teknolojiyi kullanarak inovatif fikirlerini hayata geçirmelerine katkıda bulunuyor.