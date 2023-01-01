BTÜ’lü mühendis adayları Mitsubishi Electric robotuyla projeler geliştiriyor

Mitsubishi Electric, Türkiye’de gelecekte otomasyon ve endüstriyel robot teknolojilerine yön verecek uzmanların yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin mühendislik fakültelerinde Robot Eğitim Merkezi kurulmasına öncülük ediyor.