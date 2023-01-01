Cyberpark firmalarını Amerika’da kampa sokuyor

Cyberpark tarafından yazılım alanında faaliyet gösteren firmalar için özel olarak tasarlanan Türkiye’nin ilk hızlandırma programı CAP’in (Cyberpark Accelerator Program) Amerika’da gerçekleştirilecek Birinci Hızlandırma Kampı başlıyor.

Colorado’da bulunan Innosphere Kuluçka Merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirilen program için özel olarak seçilen firmalar Program danışmanı Jeff Engell ile biraraya gelerek sektörel konular üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. Ar-Ge süreçleri sonucunda ürünleri hazır hale gelmiş ve yazılım alanında faaliyet gösteren firmaları hedefleyen CAP’in ilk tur ekibi arasında DoMajor, ECAN, Seozeo, Bilişim Garaj Akademisi, Bama Teknoloji, Labris Networks, NCS.Net yeralıyor.