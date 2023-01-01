Dalgakıran: “Öğrencilerin girişimci ruhunu ateşleyeceğiz”

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) IEEE öğrenci kulübü tarafından, YTÜ Teknopark ve YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi destekleriyle gerçekleştirilen “Yıldızlı Projeler Yarışması” bu yıl Türkiye’nin Makinecileri altın sponsorluğunda gerçekleşti.