#Dijitalleşin

IAB Türkiye’nin Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirdiği “Dijital Pazarlama İletişimi Sertifika Programı”, 5. kez başlıyor.

Sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak insan kaynağı oluşumuna destek vermek amacıyla tasarlanan ve bu dönem “#Dijitalleşin” başlığı altında yapılan programda yeni dönem dersleri, 24 Ekim-26 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılacak. Dijital pazarlamayı öğrenmek isteyen tüm sektör profesyonellerine ve üniversiteden yeni mezun olanlara açık olan sertifika programı, katılımcılara staj ve networking gibi imkanlar da sunuyor. Toplam 10 hafta sürecek Program’da dersler, her cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde yapılacak.