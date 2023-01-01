Erciyes Teknopark’tan Mühendis Çırak Akademisi

Erciyes Teknopark, firmalarının ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli personel talebinin karşılanması amacıyla Mühendis Çırak Akademisi programını başlatıyor.

Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz şunları söyledi: “Erciyes Teknopark A.Ş. Avrupa Çıraklık Birliği’ne üye olan ilk Türk şirketi olmuştu. Birliğe üyeliğimizle birlikte bölgedeki nitelikli personel yetiştirilmesi noktasında uygulamalı yeni işyeri temelli eğitim projeleri üzerinde çalışmalarımızı hayata geçirmeye başladık. Bu kapsam doğrultusunda başlatacağımız LAB Erciyes Mühendis Çırak Akademisi ile amacımız Erciyes Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ndeki yazılım firmalarının büyüme hızı açısından yeni mezunlara harcanan yatırım bedelinin düşürülmesini sağlayabilmektir.”