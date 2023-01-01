‘Espor’ bursuna büyük ilgi

Riot Games Türkiye ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen Türkiye’nin ilk espor bursu ilk yılında gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Apply BAU sistemi üzerinden 600’ün üzerinde kesin başvurunun gerçekleştiği programa yüzde 100’e varan burs oranlarıyla kabul edilen öğrenciler, eğitimlerinin ilk aşamasını başarıyla tamamladı. Burs kapsamında öğrencilere maddi değeri 1 milyon TL’yi aşan eğitim desteği sağlandı. Burs ile Türkiye’de espor ekosisteminin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücüne katkıda bulunmak hedefleniyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şenay Yalçın, şunları söyledi: “Türkiye’de espora olan ilgiyi ve Riot Games Türkiye’nin ülkemizde esporun gelişimi için gösterdiği çabaları yakından takip ediyoruz. Bu nedenle biz de Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olarak üzerimize düşeni yapmak istedik.”