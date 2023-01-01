Fikirler ticari ürüne dönüşecek

Üsküdar Üniversitesi’nin Kuluçka Merkezi şirketi olan BrainPark, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) TeknoParkı’nda faaliyete geçti.



Şirket, doğrudan ticari ürüne dönüşme potansiyeli olan girişimleri destekliyor. Başvurular doğrudan www.brainpark.net sitesine yapılıyor. Başvuru sonrasında BrainPark ekibi başvuruyu inceliyor ve gerekli görülürse dış değerlendiricilerden raporlar isteyebiliyor. Desteklenmesine karar verilen girişimlerin GOSB TeknoPark’ta bulunan kuluçka merkezinde yer alma süreci başlatılıyor. Üsküdar Üniversitesi TTO ve Parge Koordinatörü Doç.Dr. Barış Metin, “Genç girişimcilere sağladığımız imkanlar arasında en önemlisi belki de yatırım yapmaktan vazgeçmeye sebep olan, yatırım maliyeti. BrainPark sayesinde yeni bir şirket kurma, ofis kiralama ya da fatura kesme gibi maliyetlerden kurtulunca girişimci doğrudan projesine odaklanıp sadece başarılı olmayı hedefliyor” dedi.