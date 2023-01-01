Finansçılar geleceğe FKB ile hazırlanıyor

Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB), finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri sektörlerinde mesleki gelişimin desteklenmesi ve geleceğin finansçılarını yetiştirmek amacıyla Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) işbirliğiyle düzenlediği ‘Finansal Kurumlarda Temel Uzmanlık’ sertifika programının üçüncüsü tamamlandı.

Yoğun mesleki eğitim sonrasında öğrenciler sertifikalarını BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Erişah Arıcan ve Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof.Dr. Ahmet Yılmaz tarafından verildi.