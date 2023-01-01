GD Holding’den Kuluçka Merkezi

GD Holding olarak İnsan kaynakları, telekom, internet, bilişim, e-ticaret sektörlerine eleman.net, dersverir.com, serieleman.com, TRCRM markalarını kazandırarak, bir seri girişimci misyonuyla gerçekleştirdikleri yatırımlara, melek yatırımcı tanımını tümüyle değiştiren bir yaklaşım sunan “Kuluçka Merkezi”ni de eklediklerini belirten GD Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Duyarlar, bu yılın sonuna kadar 4 projeye yaklaşık 2 milyon TL yatırım desteği sunmayı hedeflediklerini söyledi.

GD Holding, 2.2 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiği Kuluçka Merkezi aracılığıyla internetten Türkiye’nin yeni markalarını yaratmayı sürdürüyor. Holding, Merkez’de çalışanları internet üzerinden takip etmeyi sağlayan “Mobil Takip” projesini, satış odaklı sosyal paylaşım platformu olan “Çek Sat” projesini hayata geçiriyor.