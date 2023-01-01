Geberit genç beyinlerin gelişimini önemsiyor

Geberit, meslek ve teknik liselerin yanı sıra üniversitelerin mimarlık bölümlerindeki öğrencilerine, ürün, sistem ve projelerini anlatmak amacıyla 4 yıl önce hayata geçirdiği projede bugüne kadar 1500 öğrenciyle biraraya geldi.

Geberit’in bugüne kadar piyasaya sunduğu ürünlerin tasarlanmasından üretim aşamasına kadar birçok heyecan verici bilginin de anlatıldığı buluşmalarda aynı zamanda Geberit; üniversiteler ile özel projeler yapmanın ötesinde birçok konuşmacıya sponsor oldu. Geberit, 2018 yılında da eğitimlerine devam edecek.

