Girişimciye karşılıksız destek Turkcell’den

Büyük hayalleri, küçük bütçeleri olan girişimci şirketlere maddi ve manevi destek Turkcell’den geldi.

Turkcell Partner Adaylığı Programı ile sermayesi yaratıcılık ve yenilikçilik olan erken aşamadaki girişimler, Turkcell’in sunduğu imkanlardan karşılıksız yararlanabiliyorlar. “Startup” olarak da adlandırılan girişimci şirketlerin sayısının son dönemde büyük oranda arttığını ve destek sıkıntısı yaşadıklarını gören Turkcell, yeni bir program geliştirdi.

Turkcell Partner Adaylığı Programı ile erken aşamadaki girişimler, Turkcell’in sunduğu girişim koçluğu, mentorluk, teknik altyapı ve finansman desteği gibi imkanlardan faydalanabiliyor. Bir nevi melek yatırımcılık yaparak girişimlerin sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkaran Turkcell, 3-12 aylık süreçte sunduğu bu önemli destek için başvuran girişimcilerden hiçbir karşılık beklemiyor. Turkcell’in sunduğu destek ve imkanlardan yararlanmak isteyen şirketler turkcellpartner.com üzerinden 9 Aralık tarihine kadar online başvuru yapılabiliyor.