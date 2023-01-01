GTÜ ve Teknopark İstanbul, işbirliğine imza attı

Akademik ve bilimsel çalışmaları ile teknoloji üreten Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) bu çalışmalarını paydaşları ile paylaşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda karşılıklı etkileşimlerine bir yenisini ekleyen GTÜ ve Teknopark İstanbul el sıkıştı. Protokolde imzaları GTÜ Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü M. Bilal Macit attı.

Protokol ile taraflar arasında işbirliğinin ve bilgi paylaşımının artması, uzman havuzunun paylaşılması, tarafların personellerinin uzmanlık kazanımlarının arttırılması, bölgelerinden gelen taleplerin karşılanmasında ihtiyaç halinde tarafların birbirine destek olmaları ve karşılıklı iletişim içerisinde faaliyetlerin yürütülmesi amaçlanıyor.