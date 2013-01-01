Güneş enerjili araçlar Bridgestone desteğiyle Avustralya’da

Bridgestone’un temiz enerji ve sürdürülebilirlik alanındaki vizyonunun bir yansıması olarak 2013 yılından bu yana desteklediği Bridgestone World Solar Challenge, bu yıl 8-15 Ekim tarihlerinde 6 ülkeden 11 takımın katılımıyla gerçekleşiyor.

30 yıldır gerçekleştirilen uluslararası yarışlarda 2. ve 3. sınıf mühendislik öğrencilerinin geliştirdiği ve sadece güneş enerjisi ile çalışan araçlar mücadele ediyor. Takımların Bridgestone’un çevreci lastiği ECOPIA Ologic ile katılacağı yarışlarda Brisa da İTÜ GAE takımını destekleyerek Türkiye’nin yarışlardaki gücüne güç katıyor.