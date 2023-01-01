GÜYEM Raw Food Sertifika Programı başlıyor

Yiyeceklerin besin değerlerini bozmadan yeni yemek pişirme sanatı olan Raw Food, dünya çapında ilgi gören yeni bir trend.

Yöntem, yiyeceklerin 48 dereceyi geçmeyecek şekilde pişirilerek ya da ısıtılarak hazırlanması demek. Raw Food, sağlıklı yaşam bilincine sahip; sanat, spor, iş dünyası vb. kesimlere mensup kişiler tarafından uygulanıyor.

Bu konuya verilen önem çerçevesinde, İstanbul Gedik Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜYEM) bünyesinde 3 modül olarak Sağlıklı Yaşam: Raw Food Sertifika Programı düzenlenecek.