Halkbank ile Gebze Teknik Üniversitesi “Girişimcilerle İşbirliği” protokolü imzaladı

Halkbank girişimciliği teşvik etmek ve ekonomide yeni istihdam olanakları yaratmak üzere Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile “Girişimcilerle İşbirliği” protokolü imzaladı.

Protokolle 1 yılı aşmamak üzere ticari faaliyette bulunan veya herhangi bir faaliyeti ya da kendine ait bir işyeri olmayıp kendi işini kurmak isteyenler, Halkbank’tan kredi kullanma fırsatına sahip oluyor. Halkbank İstanbul Anadolu 2. Bölge Koordinatörü Nazmi Bağdınlı ile Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün’ün imzasıyla gerçekleşen protokol törenine Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım da katıldı.

