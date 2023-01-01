Henkel Innovation Challenge’ta Türk gençleri

Henkel global olarak düzenlediği 8. Henkel Innovation Challenge’ın Viyana’daki uluslararası finalinde bu yıl Türkiye’yi Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Sinem Öz ve Yasemin Canik’in oluşturdukları All Together ekibi temsil etti.

Ekip, herkesin rahatlıkla kullanabileceği ve geri dönüştürülebilir yüzey temizleyici ürünü projelerini jüriye sundu. Yarışmada gençlerden, takımlar oluşturarak bir Henkel markasına yönelik 2050 yılında varolacak ve sürdürülebilir gelişime katkı sağlayacak yenilikçi bir ürün ya da teknoloji fikri geliştirmeleri isteniyor. Yarışmada Belçika’dan katılan “The Sharp Shepards” takımı birinci oldu. Türk Henkel İnsan Kaynakları Müdürü Ralph Branderhorst, yarışmanın öğrencilere paha biçilemez bir gelişim fırsatı sunduğunu söyledi.