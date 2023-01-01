Huawei’den Özyeğin Üniversitesi öğrencilerine eğitim

Özyeğin Üniversitesi’nin sektörlerle iç içe eğitim felsefesi doğrultusunda oluşturulan ‘Sektörel Eğitim Programı’ bu kez Huawei Türkiye Ofisi’nde gerçekleşti.

Özyeğin Üniversitesi öğrencileri gün boyunca sektörle ve Huawei ile ilgili bilgi aldı. Verilen eğitim kapsamında Huawei Türkiye Ar&Ge Direktörü Wulianginq öğrencilere Huawei’nin çalışma prensipleri ve telekomünikasyon sektörü ile ilgili bilgi verirken Huawei olarak Türkiye pazarında ilerlemek istediklerini ve pazarda mevcut konumlarının kullanıcı gözünde güven üzerine kurulu olduğunu, bu güven ilişkisinin Huawei marka ürünlerin kalitesinden geldiğini ve bu kaliteyi koruyacaklarını belirtti. Huawei İnsan Kaynakları Direktörü Şevket Ünal ve Türkiye Network Teknoloji Departmanı Direktör Yardımcısı Evren Bitil, Huawei’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği projeler ve hedefleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi.