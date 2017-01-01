‘InoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi’ne başvurular başladı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Sabancı Üniversitesi tarafından koordinasyonu sağlanan “İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi”nin 12 aylık dönem başvuruları başladı.
Ekim 2017’de başlayacak Proje ile İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Proje; toplam 12 ay sürecek, 2018’in Ekim ayında bitirilecek.
Ekim 2017’de başlayacak Proje ile İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Proje; toplam 12 ay sürecek, 2018’in Ekim ayında bitirilecek.