‘InoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi’ne başvurular başladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Sabancı Üniversitesi tarafından koordinasyonu sağlanan “İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi”nin 12 aylık dönem başvuruları başladı.