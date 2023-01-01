İstanbul Bilgi Üniversitesi “Bilgi Kozyatağı” ile artık Anadolu Yakası’nda

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bursa ve İstanbul Akkoza’daki merkezlerinden sonra, şimdi de Anadolu Yakası’nın en hızlı gelişen bölgelerinden Kozyatağı’nda kapsamlı eğitimler vermeye hazırlanıyor.

Üç yüksek lisans programının yanısıra BİLGİ’nin yaşam boyu eğitimlerinin de sunulacağı BİLGİ Kozyatağı’nda hayat, Ekim ayında başlayacak. Bankacılık ve Finans, bilgiMBA ve Marka Okulu yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için başvuru süreci başladı. BİLGİ Kozyatağı aynı zamanda, BİLGİ Eğitim ile BİLGİ Yönetici Geliştirme Merkezi’nin (YGM) düzenlediği sertifikalı eğitim programlarına da evsahipliği yapacak. Eğitimler, santralistanbul Kampüsü MBA programı ile eş zamanlı ve aynı akademik kadroyla verilecek. İlerleyen yıllarda farklı eğitim programları ve olanaklarla kapsamlı bir yerleşkeye dönüşecek BİLGİ Kozyatağı’na başvurular ve detaylı bilgi için bilgi.edu.tr/koztayagi adresi ziyaret edilebiliyor.