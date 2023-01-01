İstanbul Bilgi Üniversitesi ile YASAD yazılımcı yetiştirecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılacak “Bilgi Güvenliği Teknolojisi Önlisans Programı” için Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) İki kurum,

yazılım ve bilgi teknolojileri sektöründe yazılımcı ihtiyacını karşılayacak işbirlikleri geliştirecek ve sektöre yazılımcı yetiştirilecek. İstanbul Bilgi Üniversitesi santral istanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde gerçekleşen işbirliği protokol imza törenine YASAD Başkanı Doğan Ufuk Güneş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Rifat Sarıcaoğlu, Rektör Prof.Dr. Mehmet Durman, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) eski Başkanı Dr. Tayfun Acarer’in yanısıra her iki kurumun yöneticileri katıldı.