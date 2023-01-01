İstinye Üniversitesi kuruldu

Liv Hospital, Medical Park ve VM Medical Park Hastaneleri’nden oluşan MLPCare Grubu’nun kurduğu İstinye Üniversitesi ilk öğrencilerini bu yıl kabul edecek.

İstanbul Topkapı’da inşa edilen sağlık kampüsünü adeta bir bilim üssüne çevirdiklerini söyleyen MLPCare Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Muharrem Usta, “İstinye Üniversitesi, 25 yıllık bilgi ve deneyimimizin bir ürünü. Sağlık sektöründe hem hizmet eden, hem de nitelikli insan gücü yetiştiren bir güç olmak istiyoruz” dedi. 2016-2017 akademik yılında Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak kapılarını açacak olan üniversite, tam burs ve yüzde 25 burslu öğrenci kabul edecek. İstinye Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, yakın gelecekte diş hekimliği, eczacılık, fen-edebiyat, mühendislik, iktisadi ve idari bilimler ve mimarlık fakültelerinin de açılacağını duyurdu.