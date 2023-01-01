İTÜ Çekirdek’ten yatırımcılara çağrı var

İTÜ ARI Teknokent bünyesindeki, erken aşama girişimcilik kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek’ten yetişen girişimciler, aldıkları yatırımlarla dikkat çekti; son 1 yılda yatırımcılardan toplam 7 milyon TL yatırım aldı.

İTÜ Çekirdek, melek yatırımcıları, melek yatırım ağlarını ve risk sermayesi şirketlerini, Big Bang 2016 Girişimcilik Yarışması’nda desteklemek istedikleri girişimcilere en az 25.000 TL yatırım yapmaya ve jüri üyeleri arasına katılmaya davet ediyor. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan; “İTÜ Çekirdek’te bu yıla kadar tüm Türkiye’den 1.578 girişimci gence destek verildi. Sadece bu yıl 1.115 girişimci gencimiz ön kuluçka aşamasının eğitim ve mentorluk desteklerinden yararlandı. Dünya ile rekabet edebilmemizin ön şartı olan yenilikçilik ancak gençlerimize yatırım yaparak mümkün olabilir” dedi.

