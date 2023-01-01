Jacobs Üniversitesi Türkiye’ye geliyor

Almanya’da kurulu Jacobs Üniversitesi, seçkin ve uluslararası bir kampüs hayatında eğitim fırsatı sunmak üzere Türkiye’ye geliyor.

Üniversitenin disiplinlerarası eğitim olanakları, çok yönlülüğü ve dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerle kültürlerarası iletişim olanağı, Türkiyeli öğrencileri geleceğe hazırlayacak. Bremen’de 2001 yılında Bremen Üniversitesi ile Houston Teksas’taki Rice Üniversitesi’nin desteğiyle kurulan Jacobs Üniversitesi, kar amacı gütmeyen özel ve bağımsız bir üniversite. İngilizce eğitim veren kendine ait yerleşkeye sahip üniversitenin en güçlü olduğu alanlardan biri de akademik ve iş alanında ve araştırma alanlarında bölgesel ve uluslararası ortaklarla olan yakın işbirlikleri.